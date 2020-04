Jak to bude s turisty a hotely. O budoucnosti promluví předsedové asociací

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Hotely i cestovní kanceláře úpí. Ztrácí miliony týdně a nezdá se, že by se situace měla brzy zlepšit. Firmy v odvětví navíc neřeší jen to, jak ustát současnou situaci, ale i to, co bude dál.

Podle odhadů analytiků totiž i po skončení pandemie covid-19 ještě nějakou dobu potrvá, než se vše vrátí k normálu. Lidé se nejspíš zprvu budou bát cestování do zahraničí. Mnoho českých hotelů se tak začíná přeorientovávat na domácí turistiku.

Podnikatelé pak začínají vytvářet i další plány, které by jim v tom měly pomoci.

Na tiskové konferenci, kterou pořádá Hospodářská komora ČR a můžete od 10:00 sledovat na iDNES.cz, o nich budou hovořit předsedové Svazu obchodu a cestovního ruchu a Asociace hotelů a restaurací Vladimír Dlouhý, Tomáš Prouza a Václav Stárek.