Jedním z cílů strategie je srovnat poměr českých a zahraničních turistů, aby příjmy z cestovního ruchu nebyly více taženy tuzemskou poptávkou. Jaký je podle vás ideální mix turistů v příjezdovém cestovním ruchu?
Od doby, co se pohybuji v cestovním ruchu, to dlouho bylo zhruba padesát na padesát. Pak ale přišel covid a počet zahraničních návštěvníků se logicky snížil. Poté se poměr vychýlil na zhruba 54 procent domácí klientely a 46 procent zahraniční a postupně se to zase srovnává. Paradoxně covid odstartoval to, že Češi začali více jezdit po České republice. Bariéry spojené s vycestováním do ciziny způsobily, že stále více Čechů začalo tuzemskou dovolenou opět objevovat.
Zájem zažívají například i místa, která nebyla v minulosti tak často navštěvovaná, jako jsou například Krušné a Novohradské hory. Naopak hory, které už dříve byly poměrně hodně saturované, se s nárůstem cestovního ruchu v některých místech dostávají do svízelných situací, jsou přeplněné. Jde například o Krkonoše.
Máme jeden handicap, který mě strašlivě mrzí. Dnes už nemáme silného národního dopravce. Už fakticky neexistuje. V barvách ČSA snad ještě létá jedno letadlo. V tom má velkou výhodu Polsko.