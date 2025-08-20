Na propagaci Česka musejí podle Kulhánka přispívat i firmy. Mají z ní profit

Tomáš Cafourek
Na lákání turistů do Česka vydává stát desítky milionů ročně. Z nich nemají prospěch jen obce, ale také například hotely, restaurace a další provozovatelé napojení na cestovní ruch. „Musí proto vzniknout systém, ve kterém bude na marketingové aktivity přispívat soukromý sektor,“ plánuje ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek. Jeho resort právě vydal návrh nové dvouleté strategie cestovního ruchu.

Jedním z cílů strategie je srovnat poměr českých a zahraničních turistů, aby příjmy z cestovního ruchu nebyly více taženy tuzemskou poptávkou. Jaký je podle vás ideální mix turistů v příjezdovém cestovním ruchu?
Od doby, co se pohybuji v cestovním ruchu, to dlouho bylo zhruba padesát na padesát. Pak ale přišel covid a počet zahraničních návštěvníků se logicky snížil. Poté se poměr vychýlil na zhruba 54 procent domácí klientely a 46 procent zahraniční a postupně se to zase srovnává. Paradoxně covid odstartoval to, že Češi začali více jezdit po České republice. Bariéry spojené s vycestováním do ciziny způsobily, že stále více Čechů začalo tuzemskou dovolenou opět objevovat.

Zájem zažívají například i místa, která nebyla v minulosti tak často navštěvovaná, jako jsou například Krušné a Novohradské hory. Naopak hory, které už dříve byly poměrně hodně saturované, se s nárůstem cestovního ruchu v některých místech dostávají do svízelných situací, jsou přeplněné. Jde například o Krkonoše.

Máme jeden handicap, který mě strašlivě mrzí. Dnes už nemáme silného národního dopravce. Už fakticky neexistuje. V barvách ČSA snad ještě létá jedno letadlo. V tom má velkou výhodu Polsko.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

