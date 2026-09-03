Dobrá zpráva spojená s nárůstem tržeb z tohoto byznysu se ale netýká zdaleka všech krajů a regionů. Standardně vysoká procenta meziročních přírůstků měly kraje s horskými destinacemi, jako jsou Královéhradecký nebo Liberecký kraj. Největším skokanem byl ale kraj Moravskoslezský.
Naopak tradičně turisticky velmi silná Praha zaznamenala nárůst jen o necelá 1,3 procenta. Do Karlovarského kraje jako jediného v republice přijelo podle dat Českého statistického úřadu turistů méně.
Tradičně nejpočetnější skupinu zahraničních návštěvníků tvoří napříč republikou Němci. Celkem jich ve druhém čtvrtletí do Česka přijelo na 650 tisíc. To je výrazně více než polských a slovenských návštěvníků dohromady.