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Nejvíce turisty lákaly Moravskoslezský kraj a hory. Praha zaostala

Tomáš Cafourek
Nejvíce turistů tradičně mířilo do hor, na snímku je dominanta Liberecka Ještěd Premium

Nejvíce turistů tradičně mířilo do hor, na snímku je dominanta Liberecka Ještěd | foto: Jan Pešek, MF DNES

Turistů v Česku opět letos meziročně přibylo. Podle dat Českého statistického úřadu sesbíraných po hotelech a dalších typech ubytovacích zařízení jen za letošní první pololetí meziročně vzrostl počet návštěvníků jak z ciziny, tak tuzemských o téměř čtvrt milionu příjezdů. To při desetimilionových počtech představuje navýšení o zhruba 2,3 procenta.

Dobrá zpráva spojená s nárůstem tržeb z tohoto byznysu se ale netýká zdaleka všech krajů a regionů. Standardně vysoká procenta meziročních přírůstků měly kraje s horskými destinacemi, jako jsou Královéhradecký nebo Liberecký kraj. Největším skokanem byl ale kraj Moravskoslezský.

Naopak tradičně turisticky velmi silná Praha zaznamenala nárůst jen o necelá 1,3 procenta. Do Karlovarského kraje jako jediného v republice přijelo podle dat Českého statistického úřadu turistů méně.

Tradičně nejpočetnější skupinu zahraničních návštěvníků tvoří napříč republikou Němci. Celkem jich ve druhém čtvrtletí do Česka přijelo na 650 tisíc. To je výrazně více než polských a slovenských návštěvníků dohromady.

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