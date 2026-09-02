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Agendu cestovního ruchu čeká zásadní změna, zamíří pod ministerstvo průmyslu

Tomáš Cafourek
  12:09
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Vláda patrně vyslyší přání podnikatelů v cestovním ruchu a agendu turismu přesune z kompetence ministerstva pro místní rozvoj pod ministerstvo průmyslu. Nové kolo diskusí o tom, jakým způsobem by měl stát řídit a podporovat toto odvětví, které tvoří zhruba dvě a půl procenta tuzemského HDP, odstartovalo plánované spojení české turistické centrály CzechTourism s obdobnými agenturami podporujícími podnikání v jiných oblastech a zahraniční export pod vznikající značkou CzechBusiness.

Vytržení jedné z kompetencí v podobě marketingových aktivit na přilákání zahraničních návštěvníků od zbytku kontrolní a podpůrné činnosti vzbudilo debaty o tom, jak efektivně bude úřad ministryně Zuzany Mrázové tuto agendu zvládat. Současně s tím se opět vynořilo téma spojení cestovního ruchu se zbytkem podnikatelských činností.

„Řeknu to natvrdo: mělo se to udělat už dávno, nejpozději po covidu. Cestovní ruch a gastronomie nejsou územní plánování, je to podnikání a export. Zahraniční host je exportní tržba, kterou inkasujeme doma, jen si pro ni zákazník přijede sám,“ řekl cestovatelskému magazínu TTG Luboš Kastner, člen představenstva Hospodářské komory ČR a podnikatel v gastronomii. Pro přesun agendy se rovněž vyjádřily například Svaz průmyslu a cestovního ruchu nebo Asociace hotelů a restaurací.

Nejdřív byznys, pak úřad

Fakt, že cestovní ruch je součástí agendy ministerstva, jehož hlavní úkoly tvoří usměrňování dotačních toků, nastavování pravidel veřejných zakázek a oblast stavební legislativy, lidé z cestovního ruchu kritizují dlouhodobě. Nyní se opět vrací myšlenka, že by se toto odvětví mělo přesunout pod gesci vznikajícího ministerstva hospodářství.

„Ano, je to na stole. Jedeme postupně,“ řekl MF DNES vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Sloučení agentur tak bylo jen prvním krokem, organizační struktura agentur podporujících byznys by se měla změnit ve zbytku roku tak, aby s novým rozpočtem už fungovala v novém uspořádání. Přesun celého odvětví by měl následovat. „Nejdříve zákazníci, kteří musí mít perfektní servis a nic je nesmí ohrozit, a poté úředníci,“ shrnul ve zjednodušené podobě plány s podporou cestovního ruchu Havlíček.

Turistická centrála CzechTourism přejde pod resort průmyslu a obchodu

Nepříliš efektivní vedení cestovního ruchu v poslední době vyvolalo řadu problémů. Jedním z nich byl i odchod ředitele CzechTourismu Františka Reismüllera, který působení v agentuře ukončil minulý týden. „Jde o jeho osobní, apolitické rozhodnutí, které mimo jiné vychází z přesvědčení, že cestovní ruch je dlouhodobě v Česku nedoceněný. Tento segment si zaslouží stabilní a systematickou institucionální podporu, kterou mu agentura CzechTourism v této chvíli dokáže poskytnout pouze v čím dál tím omezenější míře, nehledě na její efektivní fungování a expertizu oceňovanou napříč celým odvětvím,“ zdůvodnila odchod Reismüllera mluvčí CzechTourismu Kateřina Beránková.

Vietnamská kauza

Ministerstvo průmyslu a obchodu už k sobě za fungování nového kabinetu přetáhlo z jiných resortů vícero agend. Příkladem mohou být kosmické technologie, což se stalo hned v únoru. O přesunu cestovního ruchu spolu s CzechTourismem se podle zákulisních informací jednalo rovněž dlouhodobě, téměř domluvený transfer se už ovšem podařilo jednou vedení MMR odvrátit. Teď však přesun podle informací MF DNES nařídil přímo premiér Andrej Babiš, který změnu v posledních týdnech urychlil.

Údajně mělo jít o nespokojenost premiéra s penězi vynakládanými na incentivní kampaň ve Vietnamu. Šéfovi kabinetu vadil objem peněz, které agentura vynaložila na marketingové akce v zemi, která není s Českem spojená cestovatelskými zájmy, ale početnou menšinou Vietnamců žijících v Česku. Tato skupina do země původu cestuje a místní příbuzenstvo naopak za nimi do Česka i bez finanční podpory zaměřené na posílení cestovního ruchu, protože je neláká návštěva země, ale cesta za rodinou.

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Cestovní ruch v Česku zaměstnává přes 230 tisíc lidí, což je pro srovnání více, než kolik lidí uživí obory zemědělství a lesnictví dohromady. Loni sem podle dat Českého statistického úřadu přicestovalo téměř jedenáct milionů zahraničních návštěvníků. Spolu se zhruba 12 miliony návštěv rezidentů v takzvaných hromadných ubytovacích zařízeních se podařilo počet návštěv meziročně zvýšit o zhruba 700 tisíc. Příjmy cestovního ruchu, které v roce 2024 tvořily kolem 200 miliard korun, se tak podařilo ještě navýšit.

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