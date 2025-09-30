Konec mandátu nevadí. Ministr se snaží oživit evidenci turistů

„Máme připravenou minimalistickou verzi, která půjde do legislativního procesu, jakmile bude ustanovena nová Sněmovna,“ řekl iDNES.cz ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek. Práce na zákonu, který by zpřehlednil ubytovávání v soukromí, nastavil pravidla pro placení takzvaných místních poplatků nebo digitalizoval knihy hostů, se bolestivě rodil celé volební období současného kabinetu a z náskoku proti jiným zemím se čeští legislativci dostali do časového presu.
Česko má totiž čas do jara příštího roku, aby zavedlo požadavky Evropské unie v oblasti regulace krátkodobého ubytování. Ty spočívají ve vytvoření registru poskytovatelů ubytování pro to, aby se následně státy nebo obce mohly na základě přesných informací rozhodnout, jak s problematikou alternativních forem ubytovacích služeb pracovat dále.
Právě požadavky EU by ona minimalistická verze měla obsahovat. V první řadě půjde o registrační systém v rámci projektu eTurista, kdy by každý pronajímaný byt nebo jiná nemovitost získaly unikátní registrační číslo, bez něhož by nebylo možné je nabízet prostřednictvím mobilních platforem, jako je Airbnb nebo Booking.com. „Je to nasvícení každého poskytovatele a možnost kontroly, zda plní povinnosti podle platných pravidel tak, jak má,“ dodal Kulhánek.
Ze zákona tak vypadly nejvíce diskutované body, které v rámci současné koalice narazily na největší odpor. To se v první řadě týká zejména rozšiřování pravomocí obcí, které by si podle původního nejširšího návrhu MMR ještě v době pirátského vedení mohly samy regulovat například počet dní v roce, po které je možné krátkodobé ubytování nabízet. Tedy jakési oddělení logiky sdílení vlastního bydlení proti výdělečnému modelu, kdy byt neplní klasickou funkci, ale stává se nepřiznanou alternativou hotelovému pokoji.
Další možností, kterou měly mít obce původně možnost regulovat, byl i poměr maximálního počtu ubytovaných na plochu pronajímaného bytu.
Proti tomuto se ostře stavěli jednak zástupci provozovatelů krátkodobého ubytování, tak například i zákonodárci za ODS. „Určitě není tajemství, a to mohu mluvit za celý klub, že pozice ODS je minimálně vzhledem k ochraně vlastnického práva a svobody podnikání proti tomu, aby obce toto právo regulace dostaly,“ řekl MF DNES poslanec a člen výboru pro veřejnou správu Karel Haas.
Je to problém jenom Prahy
Neochotu rozšiřovat pravomoci obcí zdůvodňovala část kritiků skutečností, že problém s přílišným počtem bytů vytržených z bytového fondu kvůli ubytování turistů se týká jen Prahy, respektive jejího centra a rovněž několika málo turisticky vytížených destinací. Ty by ale při zavedení limitů pro pronajímání nebyly v Evropě nic výjimečného. Například devadesátidenní limit pro krátkodobé pronájmy ročně platí například ve Vídni nebo v Londýně, v nizozemském Amsterdamu je regulace ještě přísnější, povolených je jen 30 dní v roce.
Zastánci tohoto opatření tak stále neztrácejí naději, že se jim podaří více pravomocí pro města získat. „Mohl by být dobrý začátek, pokud by si krátkodobé ubytování mohly obce regulovat samy, třeba na principu vyhlášky nebo nařízení by si definovaly nějaká pravidla. Pak vedle toho by mohla souběžně běžet legislativní změna, která se týká kolaudací nebo rekolaudací,“ uvedl poslanec a zároveň zastupitel Prahy Patrik Nacher (ANO).
Narazil tím na další problém současného stavu, kdy je krátkodobé ubytování jako regulérní podnikání nabízeno v bytech kolaudovaných nikoliv jako prostory pro ubytovací služby, ale jako klasické byty.
To trápí zejména klasické hotely, protože krátkodobé ubytování má podle jejich zástupců výhodu. Pokud je pronájem trvalý a vykazuje znaky podnikání, měl by mít odpovídající pojištění a pochopitelně z takového příjmu platit daně. Právě pro dohled nad odvody a místními poplatky by měl sloužit registr, který se ministerstvo pro místní rozvoj v první fázi pokusí spustit.
Jeho skutečné schválení a případně jakákoliv další nadstavba už ale bude na budoucí politické reprezentaci.