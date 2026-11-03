Vedle přílišného množství shromažďovaných údajů o hostech je novému zákonu také vytýkáno ne zcela jasné rozdělení pravidel platných pro bytové a pro rodinné domy.
Zatímco v případě bytových domů by obce mohly nařídit například maximální počet dní pro krátkodobé ubytování, a tím smysl tohoto konceptu opět přiblížit k původní myšlence sdílené ekonomiky, rodinných domů se toto opatření netýká. Respektive formulace zákona toto oprávnění obcím přiznává jmenovitě u bytových domů.
Současně s tím zákon zavádí systém označovaný jako e-Turista, který bude shromažďovat data o počtech turistů jak ke statistickým účelům, tak k výběru pobytového poplatku.