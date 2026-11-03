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Zákon o dohledu nad Airbnb narazil. Přílišný dozor, vadí kritikům

Tomáš Cafourek
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zákon o dohledu nad ubytovacími platformami vytvoří nekonečnou databázi záznamů o všech uskutečněných pobytech, vyčítají návrhu novely připravené ministerstvem pro místní rozvoj úřady a profesní organizace. A nejen to, novela podle nich nese hned několik problémů. Nejkontroverznější asi je, že zákon by měl nově umožnit městům a obcím regulovat počet dní, kdy mohou provozovatelé typu Airbnb nabízet ubytování.

Vedle přílišného množství shromažďovaných údajů o hostech je novému zákonu také vytýkáno ne zcela jasné rozdělení pravidel platných pro bytové a pro rodinné domy.

Zatímco v případě bytových domů by obce mohly nařídit například maximální počet dní pro krátkodobé ubytování, a tím smysl tohoto konceptu opět přiblížit k původní myšlence sdílené ekonomiky, rodinných domů se toto opatření netýká. Respektive formulace zákona toto oprávnění obcím přiznává jmenovitě u bytových domů.

Současně s tím zákon zavádí systém označovaný jako e-Turista, který bude shromažďovat data o počtech turistů jak ke statistickým účelům, tak k výběru pobytového poplatku.

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Zákon o dohledu nad Airbnb narazil. Přílišný dozor, vadí kritikům

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