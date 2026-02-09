Většina z turistů ubytovaných loni v Česku byla domácích. Do hotelů, penzionů, kempů a dalších hromadných zařízení jich přijelo 12,64 milionu, což bylo meziročně o 2,5 procenta víc. Zahraničních turistů proti roku 2024 přibylo o 4,1 procenta na 10,91 milionu.
Regionálně se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí loňského roku meziročně zvýšil ve všech krajích Česka. Nejvyšší zvýšení příjezdů bylo zaznamenáno v Olomouckém, Jihočeském a Libereckém kraji.
Domácí turisté vykázali růst ve všech regionech s výjimkou Zlínského a Královéhradeckého kraje, kde příjezdy rezidentů ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku klesly.
Počet nerezidentů se v hromadných ubytovacích zařízeních snížil pouze v Plzeňském kraji, ostatním regionům zahraniční hosté vzrostli. Přenocování celkem zaznamenalo pokles pouze v Královéhradeckém kraji, v ostatních regionech počet nocí vzrostl.
V samotném čtvrtém čtvrtletí se počet příjezdů zvýšil meziročně o 4,1 procenta na 5,2 milionu. Víc bylo turistů z Česka i ciziny. Počet přenocování stoupl o 4,6 procenta na 12,2 milionu noclehů.