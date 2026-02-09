Turistů v Česku přibývá. Loni se jich v zemi ubytovalo 23,55 milionu

Autor: ,
  10:51
V Česku se v loňském roce ubytovalo 23,55 milionu hostů, meziročně o 3,2 procenta víc. Přibylo návštěvníků z ciziny i Česka. V hromadných ubytovacích zařízeních strávili 59,1 milionu nocí, počet noclehů tak stoupl o 3,3 procenta. Údaje v pondělí zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Český Krumlov, zapsaný na seznamu UNESCO, je vytíženým cílem turistů z celého...

Český Krumlov, zapsaný na seznamu UNESCO, je vytíženým cílem turistů z celého světa. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Pracovna kastelána Pavla Slavka nabízí úžasný výhled na historický Český...
Pražský hrad
Kutná Hora, pohled na středověkou perlu od základnových stanic Cetinu a O2
Kutná Hora, pohled na středověkou perlu od základnových stanic Cetinu a O2
10 fotografií

Většina z turistů ubytovaných loni v Česku byla domácích. Do hotelů, penzionů, kempů a dalších hromadných zařízení jich přijelo 12,64 milionu, což bylo meziročně o 2,5 procenta víc. Zahraničních turistů proti roku 2024 přibylo o 4,1 procenta na 10,91 milionu.

Regionálně se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí loňského roku meziročně zvýšil ve všech krajích Česka. Nejvyšší zvýšení příjezdů bylo zaznamenáno v Olomouckém, Jihočeském a Libereckém kraji.

Jak svět přichází o místní. Nadměrný turismus má řešení, nestačí říct odejděte

Domácí turisté vykázali růst ve všech regionech s výjimkou Zlínského a Královéhradeckého kraje, kde příjezdy rezidentů ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku klesly.

Počet nerezidentů se v hromadných ubytovacích zařízeních snížil pouze v Plzeňském kraji, ostatním regionům zahraniční hosté vzrostli. Přenocování celkem zaznamenalo pokles pouze v Královéhradeckém kraji, v ostatních regionech počet nocí vzrostl.

V samotném čtvrtém čtvrtletí se počet příjezdů zvýšil meziročně o 4,1 procenta na 5,2 milionu. Víc bylo turistů z Česka i ciziny. Počet přenocování stoupl o 4,6 procenta na 12,2 milionu noclehů.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Mělo to být útočiště pro umělce. Bahamský ráj zpěvačky Shakiry je nyní na prodej

Tento úchvatný ostrov patřil Shakiře. Teď je na prodej za 624 milionů korun....

Soukromý ostrov, který vlastnila popová hvězda Shakira, se objevil na prodej za téměř 625 milionů korun. Osmačtyřicetiletá zpěvačka ostrov Bonds Cay ležící v severních Bahamách koupila v roce 2006 za...

Excalibur Army získala rekordní exportní kontrakt na vozidla Patriot

Advertorial
Obrněné vozidlo Patriot

Skupina CSG prostřednictvím společnosti Excalibur Army uzavřela v regionu jihovýchodní Asie kontrakty na dodávku obrněných vozidel Patriot v různých variantách v celkovém počtu přes 100 kusů. Celková...

9. února 2026

Útěk od reality. Cena reklamy na Super Bowlu dosáhla rekordních deseti milionů dolarů

Levi’s Stadium v kalifornské Santa Claře během vystoupení Bad Bunnyho v...

Cena půlminutového reklamního spotu na letošním finále ligy amerického fotbalu Super Bowl se vyšplhala na rekordních více než deset milionů dolarů (204,3 milionu Kč), v průměru vyšla zhruba na osm...

9. února 2026  11:16

Turistů v Česku přibývá. Loni se jich v zemi ubytovalo 23,55 milionu

Český Krumlov, zapsaný na seznamu UNESCO, je vytíženým cílem turistů z celého...

V Česku se v loňském roce ubytovalo 23,55 milionu hostů, meziročně o 3,2 procenta víc. Přibylo návštěvníků z ciziny i Česka. V hromadných ubytovacích zařízeních strávili 59,1 milionu nocí, počet...

9. února 2026  10:51

Češi nechávají moc peněz na účtech. Inflace je tiše ukusuje, varují experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDnes Lounge na téma Investice jsou (zleva) Vladimír Holovka,...

Češi investují víc než dřív, přesto drží obrovskou část úspor na běžných a spořicích účtech. Inflace jim tak podle expertů nenápadně snižuje hodnotu peněz. V debatě Lounge iDNES.cz se na tom shodli...

9. února 2026  9:59

Aerolinky mířící na Kubu čeká problém, ostrov zastaví dodávky paliva

Kubánci se připravují na opatření proti nedostatku paliva poté, co USA...

Kuba oznámila mezinárodním leteckým společnostem, že přestává na svých letištích poskytovat dodávky leteckého paliva pro civilní spoje. S odkazem na své zdroje to uvedly v noci na pondělí agentury...

9. února 2026  8:13

Investiční podvodníci se tváří i jako CzechInvest, slibují rychlý zisk

ilustrační snímek

Z předvánočních podvodů na téma „vezeme vám balíček“ přechází po Novém roce podvodníci plynule k dalším trikům. Mezi ty nejrozšířenější patří nekalé investování. Jménem známých institucí oslovují...

9. února 2026

Elektrifikovat všechny tratě není reálné, ale ani žádoucí, říká šéf Českých drah

Premium
Šéf ČD Michal Krapinec

Propuštění zhruba tisícovky zaměstnanců, rozprodej vozů a osekání nakládkových míst přinesly ovoce. Data za leden ukazují, že provoz ČD Carga může letos skončit se ziskem, říká generální ředitel...

9. února 2026

Starbucks vsadil na umělou inteligenci. Firma věří v návrat zákazníků

Baristé ve Starbucks

Starbucks urychluje obsluhu pomocí umělé inteligence. V drive-thru testuje systém, který umí přijímat objednávky, baristům pomáhá virtuální asistent a zásoby hlídají skenery. Šéf největšího řetězce...

8. února 2026

Turecký textilní průmysl drtí Čína a Bangladéš. Erdogan slibuje nápravu

Zaměstnankyně textilní továrny v tureckém Drinopolu (10. ledna 2026)

Textilní průmysl patří k dlouholetým pilířům turecké ekonomiky. Poslední měsíce ale ukazují, že tento sektor se ocitl v hluboké krizi. Mnoho továren zavírá a o práci přišly již statisíce lidí. Na...

8. února 2026

Evropský plán obnovy se zadrhává. Členské státy nestačí čerpat miliardy

Evropské peníze míří i do zemědělství (2. února 2026).

Evropská unie před lety zareagovala na bezprecedentní propad ekonomiky během koronavirové pandemie obrovskou fiskálním balíkem ve výši 955 miliard eur, což je v přepočtu asi 23 bilionů korun. Nyní se...

8. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Když se kůň spřátelí s ptáčetem. Reklama Budweiseru opět brnká na vlasteneckou strunu

budweiser kůň reklama pivo superbowl

Americká značka piva Budweiser se pochlubila nejnovějším reklamním příspěvkem, který bude mít premiéru během nedělního fotbalového SuperBowlu. Spot představující nepravděpodobné přátelství mezi...

8. února 2026

Olympiáda mění tvář Cortiny d’Ampezzo. Ne všichni obyvatelé změny vítají

Rekonstrukční práce ve městě Cortina d’Ampezzo před zimními olympijskými hrami...

Ve městě Cortina d’Ampezzo, kde právě začaly zimní olympijské hry, panuje mezi místními obyvateli napětí. Zatímco jedni vítají modernizaci a očekávané vylepšení infrastruktury, jiní se bouří proti...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.