Domácnosti šetří. V září klesly tržby maloobchodu o čtyři procenta

Meziroční pokles tak v září zrychlil ze srpnových 2,8 procenta. „Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy zůstaly meziročně nižší i v září. Tempo meziročního poklesu se oproti předchozímu měsíci prohloubilo v důsledku snížení prodeje nepotravinářského zboží a potravin. Naopak růst tržeb si nadále udržel prodej pohonných hmot,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Měření statistiků dále ukázalo, že naopak meziročně o necelá tři procenta stouply tržby za prodej a opravy motorových vozidel. Ve srovnání s letošním srpnem ale tržby klesly i v tomto segmentu, a to o 1,7 procenta.

Tržby za nepotravinářské zboží klesly o 5,9 procenta a za potraviny o 4,1 procenta. Naopak za pohonné hmoty vzrostly o 4,5 procenta.

Horší, než se čekalo

„Maloobchod je z pohledu reálných tržeb v útlumu už fakticky dva roky a zatím ještě nic nenasvědčuje o obratu. Spotřebitelé sice nechávají v obchodech výrazně více peněz, avšak v důsledku inflace si stále odnášejí méně zboží. A samozřejmě mění i své chování. Poznat je to na výrazně menších nákupech oblečení a obuvi, vybavení domácnosti nebo na nákupech zboží pro volný čas,“ komentuje výsledky Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

V chování českých spotřebitelů se stále odráží pokles reálných mezd vlivem inflace. Ta sice v posledních měsících zpomaluje, na nákupní apetit Čechů to ale zatím pozitivní dopad nemělo. „Češi se vrací v nákupech o pět let zpátky a maloobchod tak letos čeká reálné snížení tržeb o zhruba pět procent,“ míní Dufek s tím, že k obratu nejspíš dojde až s očekávaným výrazným poklesem inflace v příštím roce. Například podle České národní banky by už lednová inflace měla prudce kelsnout ke dvěma procentům - tedy do okolí jejího inflačního cíle. Dufek k tomu dodává, že v tom, jak budou Češi příští rok skutečně utrácet, bude hrát velkou roli očekávané lednové přecenění ze strany obchodníků.

Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace, pak připomněl, že zářijový výsledek zaostává za očekáváním. „Od začátku roku tržby reálně meziročně poklesly o 5,7 procenta, a ačkoli se v první polovině roku předpokládalo, že propad bude postupně odeznívat, slabší data posledních měsíců směřují k celoročnímu poklesu tržeb kolem čtyř procent. To je silnější propad než v loňském roce, kdy tržby klesly o 3,8 procenta,“ vypočítává.

Dnešní čísla tak potvrzují pokračující slabou poptávku tuzemských domácností, což podle Seidlera podpoří argumenty, aby ČNB začala snižovat úrokové sazby již na prosincovém jednání, ačkoli do té doby budou hrát důležitější roli data o inflaci či vývoji mezd.