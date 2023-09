Češi stále šetří. Maloobchodní tržby se propadají už 15 měsíců v řadě

Tržby v maloobchodě se v červenci v meziročním srovnání opět propadly, a to reálně o 1,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad. Znamená to, že tržby obchodníků klesají už patnáct měsíců za sebou. Oproti červnovým údajům každopádně pokles zpomalil, neboť tehdy dosáhl až na 3,9 procenta.