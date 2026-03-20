Trutnovská Kara našla nového kupce. Kožešnická firma míří do rukou herních miliardářů

  13:37
Trutnovská kožešnická a oděvní společnost Kara má nového kupce. Investiční skupina SPM miliardářů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla podle informací Hospodářských novin finalizuje akvizici tradiční české oděvní značky.
Kožešnická společnost Kara Trutnov našla nového kupce. (20. března 2026)

Kožešnická společnost Kara Trutnov našla nového kupce. (20. března 2026) | foto: ČTK

Podnikatel Zdeněk Rinth, který se snaží zachránit Karu Trutnov.
Kara Trutnov má po celém Česku několik prodejen. (20. března 2006)
Kozesnicka spolecnost Kara Trutnov miri do insolvence. Na snimku z 10. unora...
Areál firmy KARA Trutnov v Bohuslavicích u Trutnova. (20. března 2026)
Karu prodávají podnikatel Zdeněk Rinth, který ji většinově vlastní, a firma Natland. Investiční skupina Natland, která má v Kaře menšinový podíl, uvedla v loňském roce, že hledají partnera pro další rozvoj.

Značka se v posledních letech dostala z vážných problémů. V době covidu nad ní v době, kdy ji spolu s Pietro Filipi vlastnil podnikatel Michal Mička, visela hrozba zániku. Kara v letech 2021 až 2022 prošla insolvencí, z níž ji úspěšnou reorganizací dostal podnikatel Zdeněk Rinth za pomoci skupiny Natland. V úpadku firma skončila za vlastnictví investiční skupiny C2H podnikatele Michala Mičky, který Karu od Rintha koupil v roce 2018.

Kara Trutnov je na prodej. Kožešnická firma se musí posunout, říká její budovatel

Se skupinou Natland se Rinth spojil kvůli záchraně firmy, kterou od 90. let budoval. V úpadku Kara skončila v únoru 2021, Rinth její řízení opět převzal v květnu 2021 a záchranu financoval vložením vlastních téměř 100 milionů korun. Reorganizační plán, který připravila investiční skupina Natland, Kara splnila 1. dubna 2022. Rinth v podniku získal 80 procent, Natland pětinu.

Kde se vzala oděvní značka Kara

Firma vznikla v roce 1953–1955 jako národní podnik sloučením znárodněných kožešnických podniků v Hlinsku, Kolíně a Trutnově. Zpracovatel kožešin se v 70. a 80. letech rozrostl do výrobněobchodního komplexu, který se skládal ze 14 závodů v ČSSR. Třetinu produkce Kara exportovala do západní Evropy.

S privatizací v 90. letech se podnik drobil, až se zcela rozpadl. Jeden ze závodů v roce 1992 koupila společnost Boemia Pelli Zdeňka Rintha. Podnikatel v kožešinách značku zachránil před zánikem. Sám v Kaře od roku 1973 pracoval, z pozice dělníka se vypracoval na zástupce ředitele celé Kary.

V roce 1996 značka otevřela první novodobé prodejny, o pět let později také v obchodních centrech. V roce 2011 koupila síť prodejen Galex a rozšířila sortiment i na koženou galanterii. V roce 2018 firmu kupuje investor Michal Mička.

V roce 2021 se po insolvenčním návrhu Michala Mičky Kara reorganizuje a znovu přechází do rukou původního majitele.

Za obnovením chodu Kary stojí podnikatel Zdeněk Rinth, který Karu řídí.

Podle Natlandu se po záchraně firmy zisk za poslední roky pohyboval v rozmezí 40 až 50 milionů korun. Kara aktuálně provozuje 32 vlastních prodejen v Česku a na Slovensku. Podle poslední zveřejněné účetní závěrky ve Sbírce listin měla Kara v roce 2023 tržby 327 milionů korun a čistý zisk 39 milionů korun. Přes 57 milionů korun tržeb získala z exportu, zaměstnávala 148 lidí a hodnota jejích aktiv ke konci roku 2023 činila téměř čtvrt miliardy korun.

„Před lety jsem se do svého podniku vrátil, abych ho zachránil, což se s mým týmem a Natlandem podařilo. Úspěšně jsme dostali Karu zpátky do kondice, vyleštili jsme značku, zbavili ji nánosů závazků z covidu a dalších,“ uvedl Rinth. Podle něj by se nyní měla Kara posunout novou strategií, vizí a ambicemi rozvoje. „Na to už musí přijít nový management, protože je to záležitost dalších pěti až sedmi let,“ dodal.

SPM

Je česká investiční skupina založená v roce 2016 Slavomírem Pavlíčkem a Markem Španělem, kteří jsou zakladatelé herního studia Bohemia Interactive a tvůrci herní série Arma

Dlouhodobě se zaměřuje na investice do firem s vysokou přidanou hodnotou.

Skupina spravuje aktiva v hodnotě asi 15 miliard Kč a investuje napříč obory (technologie, průmysl, nemovitosti) s cílem rozvíjet české podnikatelské příběhy.

Chystaná transakce by zapadla do širší investiční strategie skupiny SPM, která podle uvedených informací rozšiřuje aktivity i mimo herní byznys. Kara má podle Natlandu potenciál nejen na českém trhu, ale i ve středoevropském regionu, k dalšímu rozvoji proto potřebuje silného partnera.

„Nemáme dostatečnou expertizu na to, dále rozvíjet firmu sami, dát tomu více než pan Rinth. Naše know-how je jinde,“ uvedl zakladatel investiční skupiny Natland Tomáš Raška.

