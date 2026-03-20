Karu prodávají podnikatel Zdeněk Rinth, který ji většinově vlastní, a firma Natland. Investiční skupina Natland, která má v Kaře menšinový podíl, uvedla v loňském roce, že hledají partnera pro další rozvoj.
Značka se v posledních letech dostala z vážných problémů. V době covidu nad ní v době, kdy ji spolu s Pietro Filipi vlastnil podnikatel Michal Mička, visela hrozba zániku. Kara v letech 2021 až 2022 prošla insolvencí, z níž ji úspěšnou reorganizací dostal podnikatel Zdeněk Rinth za pomoci skupiny Natland. V úpadku firma skončila za vlastnictví investiční skupiny C2H podnikatele Michala Mičky, který Karu od Rintha koupil v roce 2018.
Kara Trutnov je na prodej. Kožešnická firma se musí posunout, říká její budovatel
Se skupinou Natland se Rinth spojil kvůli záchraně firmy, kterou od 90. let budoval. V úpadku Kara skončila v únoru 2021, Rinth její řízení opět převzal v květnu 2021 a záchranu financoval vložením vlastních téměř 100 milionů korun. Reorganizační plán, který připravila investiční skupina Natland, Kara splnila 1. dubna 2022. Rinth v podniku získal 80 procent, Natland pětinu.
Kde se vzala oděvní značka Kara
Firma vznikla v roce 1953–1955 jako národní podnik sloučením znárodněných kožešnických podniků v Hlinsku, Kolíně a Trutnově. Zpracovatel kožešin se v 70. a 80. letech rozrostl do výrobněobchodního komplexu, který se skládal ze 14 závodů v ČSSR. Třetinu produkce Kara exportovala do západní Evropy.
S privatizací v 90. letech se podnik drobil, až se zcela rozpadl. Jeden ze závodů v roce 1992 koupila společnost Boemia Pelli Zdeňka Rintha. Podnikatel v kožešinách značku zachránil před zánikem. Sám v Kaře od roku 1973 pracoval, z pozice dělníka se vypracoval na zástupce ředitele celé Kary.
V roce 1996 značka otevřela první novodobé prodejny, o pět let později také v obchodních centrech. V roce 2011 koupila síť prodejen Galex a rozšířila sortiment i na koženou galanterii. V roce 2018 firmu kupuje investor Michal Mička.
V roce 2021 se po insolvenčním návrhu Michala Mičky Kara reorganizuje a znovu přechází do rukou původního majitele.
Za obnovením chodu Kary stojí podnikatel Zdeněk Rinth, který Karu řídí.
Podle Natlandu se po záchraně firmy zisk za poslední roky pohyboval v rozmezí 40 až 50 milionů korun. Kara aktuálně provozuje 32 vlastních prodejen v Česku a na Slovensku. Podle poslední zveřejněné účetní závěrky ve Sbírce listin měla Kara v roce 2023 tržby 327 milionů korun a čistý zisk 39 milionů korun. Přes 57 milionů korun tržeb získala z exportu, zaměstnávala 148 lidí a hodnota jejích aktiv ke konci roku 2023 činila téměř čtvrt miliardy korun.
„Před lety jsem se do svého podniku vrátil, abych ho zachránil, což se s mým týmem a Natlandem podařilo. Úspěšně jsme dostali Karu zpátky do kondice, vyleštili jsme značku, zbavili ji nánosů závazků z covidu a dalších,“ uvedl Rinth. Podle něj by se nyní měla Kara posunout novou strategií, vizí a ambicemi rozvoje. „Na to už musí přijít nový management, protože je to záležitost dalších pěti až sedmi let,“ dodal.
SPM
Je česká investiční skupina založená v roce 2016 Slavomírem Pavlíčkem a Markem Španělem, kteří jsou zakladatelé herního studia Bohemia Interactive a tvůrci herní série Arma
Dlouhodobě se zaměřuje na investice do firem s vysokou přidanou hodnotou.
Skupina spravuje aktiva v hodnotě asi 15 miliard Kč a investuje napříč obory (technologie, průmysl, nemovitosti) s cílem rozvíjet české podnikatelské příběhy.
Chystaná transakce by zapadla do širší investiční strategie skupiny SPM, která podle uvedených informací rozšiřuje aktivity i mimo herní byznys. Kara má podle Natlandu potenciál nejen na českém trhu, ale i ve středoevropském regionu, k dalšímu rozvoji proto potřebuje silného partnera.
„Nemáme dostatečnou expertizu na to, dále rozvíjet firmu sami, dát tomu více než pan Rinth. Naše know-how je jinde,“ uvedl zakladatel investiční skupiny Natland Tomáš Raška.