Česká republika loni podle dat Českého statistického úřadu vyvezla do Spojených států zboží v hodnotě 133,5 miliardy korun.

Spojené státy zavedou od 1. srpna na dovoz zboží z Evropské unie clo 30 procent, oznámil Trump. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že EU je připravena pokračovat v jednáních do 1. srpna a nevyloučila přijetí odvetných opatření, pokud to bude nutné.

Brzká účinnost nyní ohlášených cel podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky výrazně omezují manévrovací prostor v jednáních EU s USA. V případě platnosti cel lze podle něj očekávat větší dopady na ekonomiku EU, včetně Česka.

„Jistou útěchou může být, že přímý export z ČR do USA nenabývá zásadních rozměrů. Dopady obchodních válek se tak do České republiky promítnou skrze sekundární kanály. Tedy zprostředkovaně skrze naše největší obchodní partnery, kde příkladem může být právě exportně orientované Německo, s kterým je česká ekonomika silně provázána,“ popsal Peterka.

Největší dopady na ČR tak předpokládá s odstupem několika měsíců, během nichž lze s USA opět jednat. „Přesto lze očekávat zpomalení naší ekonomiky v letošním roce,“ podotkl. To vše podle něj bude mít vliv na omezený růst mezd, nižší daňový výběr i větší schodky rozpočtů. Vlivem zvýšené míry nejistot může podle Peterky oslabovat také česká koruna.

Analytik Portu Jan Berka připomněl, že Česko má s USA obchodní přebytek více než čtyři miliardy korun. Cla přitom podle něj budou mít přímý i nepřímý vliv. „Vyvážíme například motory, telefony nebo mikroskopy. Všechny tyto položky budou cly zasazeny napřímo. Nepřímé dopady půjdou skrze dodávky českého zboží do jiných evropských zemí, které následně vyváží do Ameriky,“ řekl Berka. Také on upozornil na riziko slabšího růstu české ekonomiky.

Jako možnou odpověď EU vidí například reciproční cla, ve hře podle něj mohou být i cílená cla na automobily a automobilové komponenty.

Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda připomněl, že Trump ohlašoval cla vůči EU i dalším zemím v různé výši už několikrát. Pokaždé přitom zůstala nenaplněna. „Charakterizují jeho první takřka už půlrok ve funkci amerického prezidenta jako máloco jiného,“ podotkl. Podle něj je tak možné, že si americký prezident dnešním krokem vymezuje prostor k dalším jednáním, případně stupňuje tlak.