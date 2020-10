Tripartita projedná návrh státního rozpočtu. Ve hře je schodek 320 miliard

Stát by měl v příštím roce podle návrhu rozpočtu hospodařit se schodkem 320 miliard korun. Koaliční strany se na tom v pátek shodly. Je to druhý nejvyšší deficit v české historii po letošku, kdy vláda kvůli koronavirové krizi prosadila navýšení ze 40 miliard korun na půl bilionu.

Celkové příjmy rozpočtu včetně peněz z EU by měly v příštím roce činit 1,487 bilionu a výdaje 1,807 bilionu korun. Vláda by měla rozpočtový zákon projednávat za týden. Sněmovna ho má dostat do konce října.



Navrhovaný rozpočet počítá se zvýšením důchodů či růstem platů učitelů. Neobsahuje dopady zrušení superhrubé mzdy. Chybí v něm třeba i částka na plánovaný kurzarbeit. Ministryně financí Alena Schillerová už dříve řekla, že je možné zohlednit výdaje jen podle platných zákonů.



Novelu s kurzarbeitovými pravidly bude Sněmovna teprve projednávat. Schválené není ani zrušení superhrubé mzdy. S ním nesouhlasí odbory kvůli výpadku příjmů rozpočtu. Žádají zvýšení platů všem zaměstnancům veřejného sektoru. Zaměstnavatele pak zajímají investice.

Ekonomové navrhovaný vysoký deficit kritizují. Varují před zhoršováním ekonomické situace a mezinárodní pozice Česka. Podle šéfky Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové by ČR měla mít příští rok schodek nejvýš 200 miliard.

Podle programu by tripartita měla debatovat také o novém stavebním zákoně, o sociálních opatřeních při útlumu těžby uhlí či o valorizaci příspěvku za práci ve ztíženém prostředí. Babiš chce projednat i nová opatření proti koronaviru.