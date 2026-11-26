Třídí tři čtvrtiny Čechů – je to dost? V čem systém recyklace stále naráží?
Třídění se obecně stále zlepšuje. Dokážeme dotřiďovat i materiály, které se dříve netřídily nebo zůstávaly stranou. Velký posun vidím také u recyklátorů a zpracovatelů odpadu, kteří přicházejí s novými technologiemi. Problémem je spíše odbyt druhotných surovin a jejich cena. Pokud je cena druhotné suroviny vyšší než cena té primární, je ekonomicky jednodušší vzít primární materiál a vyrobit nový produkt. Zákazníci se řídí cenou.
Takže problém už není ani tolik v tom, jestli lidé správně třídí, ale zda se vytříděný materiál skutečně využije?
Ano, právě v tom vidím větší problém. Pomohla by větší stabilita, například prostřednictvím veřejných zakázek, které by u některých výrobků vyžadovaly určitý podíl recyklovaných surovin. Vznikla by tak pobídka a zároveň i větší jistota odbytu. Od roku 2030 navíc začne platit zákaz skládkování a budeme muset být schopni tyto materiály recyklovat. Je to také otázka edukace a cirkulární ekonomiky. Chápu ale, že ne vždy vítězí myšlenka cirkularity, pokud je nový výrobek z primárních surovin levnější.
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Nebude ale povinný podíl recyklovaných surovin znamenat, že jejich cena ještě vzroste?
Samozřejmě by to mohlo cenu ovlivnit, zároveň by však vznikla potřebná pobídka a stabilita. Výrobci by věděli, že pro druhotné suroviny existuje odbyt.
Máme ještě rezervy v samotném třídění? Setkáváme se například se znečištěným sklem nebo plasty, které se kvůli chybám při třídění nedají využít?
S tím se samozřejmě setkáváme, ale skutečně si myslím, že třídění zvládáme dobře. Technologie na třídicích linkách jsou stále modernější a dokážou jednotlivé materiály efektivně oddělovat. U skla se například jednotlivé složky separují i barevně a materiál se následně zpracovává na střepy. Největším problémem zůstává část lidí, která odpady a obaly netřídí. Většina se ale chová zodpovědně, což potvrzují i čísla.
Třídí 75 procent lidí a tento podíl se již třetím rokem drží na této úrovni. Současně roste množství vytříděného obalového odpadu na obyvatele. Přesahuje 90 kilogramů a meziročně se zvýšilo o dva kilogramy. Je tedy vidět, že naše vzdělávací kampaně přinášejí výsledky. Pracujeme s dětmi a mladými lidmi, účastníme se festivalů i odborných fór.
U skla se například jednotlivé složky separují i barevně a materiál se následně zpracovává na střepy. Největším problémem zůstává část lidí, která odpady a obaly netřídí.
Je prostor udělat třídění pro lidi jednodušší? Například prostřednictvím společných kontejnerů na více druhů odpadu?
Multikomoditní třídění je určitě jednou z cest. Lidem ji usnadňuje, protože nemusí přemýšlet nad tím, do které nádoby jednotlivé obaly patří. Mohou je dát do jedné tašky a následně do společného kontejneru. Do kontejneru na plast tak mohou například odkládat i plechovky nebo nápojové kartony. Moderní třídicí linky už dnes dokážou jednotlivé druhy obalového odpadu velmi efektivně rozdělit. Další možností jsou systémy door-to-door, kdy mají domácnosti v rodinných domech vlastní nádoby na tříděný odpad. Kombinace těchto řešení může míru třídění dále zvýšit.
Jak se do toho promítá dostupnost kontejnerů?
Obecně platí, že lidé by měli mít nádoby na tříděný odpad co nejblíže svému domovu. Některé jsou sice soustředěny na jednom místě, ale ne vždy všechny. Právě multikomodita může pomoci, protože lidé nemusí hledat několik různých kontejnerů.
U plastových nápojových lahví jste loni dosáhli míry zpětného odběru 77 procent. Je to dostatečný výsledek vzhledem k cílům, které ČR čekají?
V roce 2026 je důležité také vykazování dat u nápojových plechovek. I u plastových lahví je prostor pro další zlepšení a věřím, že nastavených cílů dosáhneme.
Do debaty se vrací zálohování PET lahví a plechovek. Jaký je váš postoj? Dokážeme bez něj splnit cíle, které máme stanovené od roku 2029?
Zálohování je jedním ze způsobů, jak některých cílů dosáhnout. Pozice EKO-KOMu je ale neutrální. Pokud bude rozhodnuto, že se Česko tímto směrem vydá, budeme rozhodnutí respektovat.
Z našich zkušeností víme, že zavedení zálohového systému může někdy mírně snížit míru třídění ostatních obalů, které do něj nespadají. Znamenalo by to proto intenzivnější práci v oblasti vzdělávání veřejnosti. Museli bychom tímto směrem napřít více sil, abychom dosáhli cílů také u obalových odpadů, které nebudou součástí zálohového systému.
Jak se rostoucí náklady na svoz, třídění a zpracování odpadu promítnou do poplatků, které platí firmy uvádějící obaly na trh?
Poplatky můžeme měnit i v průběhu roku. Historicky jsme k tomu ale přistoupili jen výjimečně, možná jednou nebo dvakrát za celých třicet let. Souvisí to také s obchodními cykly společností, které s podobnými změnami počítat.
Momentálně finišujeme stanovení poplatků na příští rok. Každoročně tomu předchází strukturovaná detailní diskuse na představenstvu o rozpočtu. Z této debaty následně vyplynou nové ceníky. EKO-KOM je pravidelně vydává v druhé polovině listopadu a tento termín bychom měli dodržet.
Úspory může přinést digitalizace
Co tvoří největší část nákladů?
Náš systém funguje na principu vyrovnaného rozpočtu, který se staví od nákladů systému. Největší položku tvoří platby obcím a městům, kterých máme v systému přibližně 6200. Dalšími náklady jsou třídění a zpracování, tedy recyklace. Všechny tyto oblasti ovlivňují různé faktory, včetně vnějších vlivů.
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Může digitalizace systému přinést úspory, které se následně projeví i v poplatcích?
Určitě. Dosud jsme se snažili neměnit věci, které fungují, a hospodařit úsporně. Když má firma několik desítek zaměstnanců, nejde o zásadní problém. Pokud ale bude v budoucnu růst, potřebujete mít jistotu, že procesy budou fungovat automaticky a nebudou vyžadovat tolik kontrol. Díky tomu nebudeme muset zaměstnávat další lidi, kteří by jednotlivé úkony ověřovali. Úspory se pak mohou promítnout i do poplatků, které klienti platí.
Znamená to také jednodušší vykazování pro firmy, které uvádějí obaly na trh?
Díváme se na několik oblastí. Jednou jsou procesy a jejich řízení, druhou stabilita a bezpečnost IT. Náš současný systém je velmi dobrý a robustní, ale stojí na technologickém základu, který potřebujeme modernizovat.
Chceme také snížit závislost na několika málo firmách či lidech, kteří dokážou starší systémy udržovat a programovat. Identifikovali jsme oblasti pro zlepšení v reportingu a práci s daty, ale také při získávání dotazníků a výkazů. Některé věci už jsou částečně digitalizované, hledáme však další možnosti.
Zvažujeme také vytvoření klientského portálu, který by mohl zjednodušit komunikaci a vedení evidence se zákazníky. Zatím jsme však o jeho zavedení definitivně nerozhodli.
Do fungování EKO-KOMu se snaží zasahovat také připravovaná novela zákona. Co by podle ní mělo být jinak?
Téměř třicet let vnímáme svou činnost jako veřejnou službu. Navrhované zařazení mezi služby obecného hospodářského zájmu pro nás proto nepředstavuje žádnou zásadní změnu. Takto svou roli chápeme a po celou dobu naší existence také fungujeme.
Požádali jsme naše akcionáře o stanovisko k pěti základním parametrům novely. Jde o zařazení mezi služby obecného hospodářského zájmu, poskytování služeb dalším systémům rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR), definici střetu zájmů a také o změnu základního kapitálu a akcionářské struktury.
Většinově není problém s tím, abychom byli službou obecného hospodářského zájmu. EKO-KOM byl založen a funguje tak, aby všichni mohli efektivně plnit zákonné požadavky týkající se obalů a měli přístup k třídění. Nevadí nám ani poskytování služeb dalším EPR systémům, pokud bude dobře definováno. U střetu zájmů předpokládám ještě přesnější vymezení, ale ani tam nevidíme zásadní problém.
Akcionáři s návrhem nesouhlasí v oblasti snížení základního kapitálu a rozšíření akcionářské struktury. O těchto věcech se nyní diskutuje s ministerstvem, paní poslankyní Peštovou i Hospodářskou komorou.
Proč vlastně společnost potřebuje tak vysoký základní kapitál?
Opatření navazovalo na krizi v roce 2009, kdy Svaz měst a obcí České republiky vyjádřil obavu, zda bude v systému dostatek peněz pro období krizí. Probíhaly návrhy novel, které to měly řešit, ale neprošly zákonodárným procesem, a v roce 2012 se tedy přistoupilo k navýšení základního kapitálu.
Navýšení bylo provedeno výhradně z interních prostředků, z existujících rezerv. Zjednodušeně řečeno, je to jako skříňka, ve níž máte na různých poličkách různé věci a pouze je přesunete na jinou poličku. Jejich účel se nemění. Akcionáři nedostali žádné další peníze, protože ze zákona si je nemohou vyplácet. V tomto ohledu jsme neziskovou organizací, byť fungujeme jako klasická obchodní akciová společnost. Peníze byly pouze vyčleněny pro specifický účel a o jejich použití rozhoduje valná hromada.
Novela zákona z roku 2021 navíc stanovila, že pokud autorizovaná obalová společnost zanikne, peníze vybrané od klientů se po vypořádání závazků převedou na novou autorizovanou společnost, která bude mít autorizaci od státu. Klienti tedy o nic nepřichází.
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Někteří akcionáři, zejména Karlovarské minerální vody a společnost Orkla, si stěžovali na nedostatek komunikace a transparentnosti. Jak tyto výtky vnímáte?
EKO-KOM je akciová společnost, která podléhá zákonu o obchodních korporacích. Máme představenstvo, jemuž je management odpovědný, dozorčí radu, která na představenstvo dohlíží, a valnou hromadu, na níž akcionáři dostávají informace a mohou si další vyžádat. Myslím si, že systém je nastaven a funguje dobře.
Rozumím ale tomu, proč je transparentnost často skloňovaná. EKO-KOM je složitá společnost a její procesy se zvenčí obtížně chápou. To může vyvolávat pocit, že něco není transparentní, protože tomu člověk nerozumí.
Právě proto mám rád nezávislé hodnocení. Finanční audit u nás každoročně provádí PricewaterhouseCoopers a procházíme jím bez problémů. Systémový audit zase ověřuje, zda plníme všechny podmínky autorizace. Ministerstvo životního prostředí má k dispozici rozsáhlý report a pokud by nebylo spokojeno, může zahájit proces odebrání autorizace.
Před dvěma lety nás také hodnotil Eurostat, který zkoumal kvalitu dat poskytnutých českým státem a ministerstvem. Dospěl k závěru, že evidence a data, která dodáváme, jsou transparentní a kvalitní. Výzkum organizace European navíc zařadil náš systém mezi pět nejtransparentnějších v Evropě. Získali jsme šest bodů ze šesti možných.
Samozřejmě musíme chránit některé informace, protože se dostáváme k obchodním datům o celém trhu, která by mohla být zneužitelná. Nemám ale pocit, že bychom akcionářům odmítali odpovídat na jejich dotazy.
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Loni se zvýšily mzdové náklady ostatních vedoucích zaměstnanců na 52,6 milionu korun. Proč společnost zvýšila odměny vedení?
Jde o rozhodnutí představenstva. Z pozice člena managementu, který je představenstvu odpovědný, je pro mě obtížné rozhodnutí komentovat. Navíc jde o rozhodnutí z minulosti, kdy jsem ve společnosti ještě nepůsobil. Samozřejmě o něm vím, je součástí účetnictví, ale myslím si, že je to otázka na představenstvo a akcionáře, kteří o těchto věcech rozhodovali.
Do čela společnosti jste nastoupil po téměř třicetiletém působení předchozího ředitele. Věděl jste na začátku roku, do jak komplexní společnosti vstupujete?
Věděl jsem, jaká je EKO-KOM firmou, jak funguje a jak ovlivňuje život lidí v České republice. Dnes ale vím, že jsem tehdy nevěděl zdaleka všechno. Tato problematika je mimořádně komplexní. Do určité míry ji lze vysvětlit jednoduše, ale ďábel je v detailu, v pochopení každé oblasti a jejích zákonitostí. S kolegy jsme pracovali také na misi a vizi společnosti. Naší misí je zajišťovat moderní, auditovatelný a efektivní systém třídění a recyklace obalů v České republice.