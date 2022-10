Češi práci měnit nechtějí. Když už, tak kvůli penězům i pocitu nedocenění

Ti, kteří změnu plánují nebo o ni přemýšlí, jsou k tomuto kroku motivováni obvykle vyšším platem. Takových lidí je hned polovina. Peníze jsou v tomto ohledu podstatnější pro muže (60 procent) než pro ženy (35 procent).

Pro třicet procent dotázaných je hnacím motorem pro změnu práce touha po kariérním posunu. Ta naopak hraje větší roli u žen (52 procent) než u mužů (16 procent). Celkově je kariérní posun motivací pro třicet procent dotázaných.

Generace nad 50 se cítí nedoceněná

Lidem ale nezřídka chybí také uznání za jimi odváděnou práci. Pro 32 procent dotázaných je to důvod k úvaze o odchodu. Zásadní je to pro 38 procent mužů a 22 procent žen. Dalšími důvody pro odchod ze současného zaměstnání jsou nekompetentní šéfové a také špatné mezilidské vztahy s kolegy nebo nadřízenými.

O průzkumu: Průzkum byl realizován v březnu 2022 a zúčastnilo se ho 500 respondentů (300 zaměstnanců a 200 zaměstnavatelů).

„Minimálně u středních a vyšší pozic hraje pocit nedocenění velkou roli, potřebují vědět, že si firma jejich práce váží a že ví, jakým jsou pro ni přínosem,“ doplňuje Martina Machová ze společnosti Sodexo.

„Nedostatečné ocenění nejvíce trápí lidi nad 50 let, kde jde podle výzkumu skutečně o masivní problém. Jako důvod úvah o změně práce to uvedlo alarmujících 75 procent. Myslím, že zaměstnavatelé a jejich HR oddělení by se tím měli zabývat, protože kdo jiný může předávat zkušenosti a zaučovat mladší ročníky,“ doplnila Machová.

Nejen na penězích záleží

O spokojenosti či nespokojenosti v zaměstnání tak rozhoduje více faktorů než pouze peníze. Dobrý kolektiv je pro nadpoloviční většinu zaměstnanců stejně důležitý jako mzda a férového zacházení si cení více než 57 procent lidí.

„Výrazně mezi nimi převažují ženy, pro ně je well-being, tedy pocit osobní pohody, dlouhodobě stěžejní a v covidu se ještě prohloubil. Z výzkumu také vyplývá, že ženy jsou mnohem citlivější na mezilidské vztahy na pracovišti. Dobrý kolektiv je pro ně důležitější než pro muže a mnohem častěji jako důvod pro změnu zaměstnání uvádějí špatné mezilidské vztahy,“ komentuje výsledky výzkumu Machová.

Pro mladší generaci je velmi důležitá vyváženost mezi prací a soukromým životem. Velký význam má v tomto ohledu pro zaměstnance možnost práce z domova. Hybridní model práce, tedy home office v kombinaci s docházením do kanceláře, je žádoucí u všech pracovníků, jejichž zaměstnání to ze své povahy umožňuje.

„Flexibilní pracovní dobu považuje za důležitou 31 procent dotazovaných a dostatek volného času 36 procent. V obou případech nejčastěji mladší ročníky do 34 let,“ vyčísluje Machová.