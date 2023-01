Masivní propouštění nehrozí. Firmy budou stále hledat nové lidi, míní Jurečka

„Poslední měsíce jsme slyšeli mnohá silná vyjádření, jak to je a bude s trhem práce, jak na tom jsou firmy a jaké to může mít dopady na českou ekonomiku. Udělali jsme krok, který pro státní správu není obvyklé, oslovili jsme všechny firmy, se kterými pracujeme v rámci správy sociálního zabezpečení. Chtěli jsme si ověřit, jaké mají firmy plány ohledně úspor, jak plánují nábory, propouštění, ve kterých částech budou hledat úspory i jak vládní opatření vidí a jaké bych chtěli. Zpětnou vazbu nám dalo přes 40 tisíc firem až do velikosti nad 10 zaměstnanců,“ uvedl Jurečka.

Deset až dvanáct procent firem má podle průzkumu potíže už nyní, 40 má výhrady, ale dalších čtyřicet je ve velmi dobré kondici. Jen deset procent je v problémech se splácením. „Je to ale statistika přeživších. Přišli jsme od začátku covidu o 30 tisíc zejména nejmenších firem,“ říká analytik Tomáš Ervín Dombrovský.

Firmy primárně ohrožují výkyvy cen energií, zdražování vstupů. Napříč průzkumem je vidět, že firmám chybí kvalifikovaní zaměstnanci. Dále firmy sice omezují investice, do úsporných opatření ale investovat musí. Investují například do digitalizace. „Když chtějí firmy šetřit, tak rozhodně nechtějí šetřit na lidech, ale na ostatních nákladech,“ říká Dombrovský.

Dvě třetiny firem budou zvyšovat mzdy

Skoro osmdesát firem hledá další lidi, vyplynulo také z průzkumu. „Přibývá možností částečných úvazků, čemuž pomohla i nová legislativa. Opět zde vidíme, že chybí specialisté,“ doplnil Dombrovský.

Devět procent firem bude spíše propouštět, osm spíše nabírat. „Nevidíme tedy zásadní propad. Vidíme ale velké přesuny, někde lidé o práci přichází, jinde ji dostávají. Na ty, kteří procházejí změnou, je třeba se zaměřit,“ řekl Dombrovský s tím, že dvě třetiny firem plánují růst mezd, nejčastěji o šest až deset procent.

„K pohybům na trhu docházet bude. Celkově to ale bude pozitivní bilance. Musíme především pomoci lidem, kteří budou práci ztrácet s tím, aby našli novou. Nikdo neříká, že se propouštět nebude vůbec, ale výzvou je dostat lidi na ty žádané pozice,“ doplnil Dombrovský.

Průzkum se zajímal také o to, co by si firmy přály. Jedním z požadavků je i nižší daňová zátěž pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. „To určitě vneseme do diskuzí s koalicí,“ uvedl Jurečka. Firmy by chtěly i lepší práci ze strany úřadů práce v oblasti rekvalifikace.