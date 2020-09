Platy nerostou, zaměstnanci si už nemohou diktovat podmínky, uvádí průzkum

„Již od roku 2019 sledujeme postupné zpomalování růstu české ekonomiky, které letos ještě zvýraznila pandemie koronaviru. I když firmy mohly využít řadu vládních podpůrných opatření, dá se očekávat jak propad české ekonomiky o deset až patnáct procent, tak i růst nezaměstnanosti až na šest až deset procent,“ uvedl Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment. Agentura v průzkumu sbírala data o finančním ohodnocení stovek pracovních pozic v devíti oborech napříč kraji.



Již nyní je podle Mala patrný trend, kdy se na jedné straně výrazně snižuje počet nově otevíraných pozic u zaměstnavatelů, na druhé straně násobně roste počet volných uchazečů. Pro zaměstnavatele to znamená, že se mohou opět plně soustředit na výběr kvalitnějších kandidátů i na produktivitu práce. Ta v předchozích letech obecně spíše stagnovala.

Dalším efektem aktuálního vývoje pracovního trhu je i výrazné snížení fluktuace zaměstnanců, a to právě z důvodu nízkého počtu otevřených pracovních nabídek.

Značnou nejistotu pociťují zaměstnanci i zaměstnavatelé. Vyplývá jak z epidemiologického vývoje, tak z nejasných a měnících se objemů zakázek, a je důvodem velké opatrnosti firem při náboru zaměstnanců. Trendem roku 2020 proto je a bude flexibilní forma zaměstnávání uchazečů.

Nejméně zasažené jsou finance

„Dá se očekávat, že po zbytek roku nebude velký zájem o nábor uchazečů bez kvalifikace, nadále se však budeme potýkat s nedostatkem kvalifikovaných kandidátů, kteří dříve často přicházeli ze zahraničí, ale kvůli pandemii museli v mnoha případech opustit Česko. Přeshraniční nábor bude proto i nyní, v době rostoucí nezaměstnanosti, potřeba,“ upozornil Malo. Volných nekvalifikovaných pracovníků je aktuálně dostatek, a to i díky propouštění v jiných segmentech, zejména v oblasti hotelnictví a gastronomických provozů.

Největší poptávka po uchazečích je zřejmě v elektronickém obchodování a v datové analýze. Nárůst je patrný i u administrátorských pozic v rámci infrastruktury a hojně poptávaní jsou i „cloud specialisté“.

Výrobní obory zasáhla pandemie výrazně, propad zaznamenal zejména automobilový průmysl a firmy, které jsou na na něj napojené. Tito výrobci zastavili nábor a rušili finanční i nefinanční benefity. Naproti tomu výrobní firmy z farmacie nebo potravinářství zažívaly i během vrcholu pandemie růst a potřebovaly nabírat nové pracovníky. Finance patří k oborům pandemií nejméně zasaženým. Po zastavení náboru během celostátní karantény zaznamenal tento sektor nejrychlejší návrat zpět na hodnoty před pandemií.

Obor stavebnictví čekají lepší časy

U obchodních a marketingových pozic docházelo ke krácení benefitů, zejména příspěvků na volnočasové aktivity. Vzhledem k tomu, že většina mezd na obchodních pozicích je vázána na výkon, který byl v době nouzového stavu a karantény minimální, došlo u těchto pracovníků i ke snížení příjmů, uvádí Grafton.



Bez praxe si nyní hůř budou hledat uplatnění zaměstnanci z oblasti administrativy, lidských zdrojů a práva. Například advokátní kanceláře pozastavily nábor nových kolegů a zhruba třetina právních firem přistoupila k dočasnému snižování odměn.



Téměř nejrychleji se do původních procesů náboru vrátil obor stavebnictví. Firmy musely vybírat ze zahraničních pracovníků, kteří kvůli koronavirové krizi přišli o práci, ale zůstali v tuzemsku. Počet volných pozic je zhruba stejný jako v loňském roce, Grafton však očekává jejich nárůst. Během příštích dvou let by měl podle agentury tento obor zažít dobré časy.