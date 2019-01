Na trhu s knihami se točí miliardy. Nakladatelé se spojují, aby obstáli

Na propojení Euromedia Group a Luxoru pod Knižní holding, který patří společnosti Rockaway Jakuba Havrlanta, pracuje Lukáš Novák, šéf celé společnosti mířící letos k třímiliardovým tržbám. „V dubnu příštího roku bychom chtěli spustit celý ekosystém, knižní byznys, papírenský, kavárny,“ popisuje. Konkrétně to znamená třeba nový věrnostní systém, který dosud existoval jen ve formě Knižního klubu založeného na katalozích posílaných domů, rozšířený na celý Luxor.

„Dále budeme spouštět Page Café, což jsou kavárny, které budou u Luxoru, první v Palladiu v Praze, poté Václavák, hlavní nádraží a Chodov. Když máte věrnostní kartu, můžete mít kafe za výrazně levnější cenu, nebo dokonce když nakoupíte za nějaký objem knížky, dostanete jednou za měsíc kafe zdarma,“ popisuje Novák. V kavárnách bude pro členy k mání i nový časopis Luxoru, Page, s šéfredaktorkou Bárou Nesvadbovou v čele, stejně jako se věrní zákazníci mají dočkat i lístků do vybraných divadel.

Vlastní prodejny znovu ve hře

Zatímco těchto změn si všimnou hlavně zákazníci a dochází k nim postupně, na konkurenci už vlny spojení doráží nyní. Cítí je hlavně nakladatelská jednička Albatros, která v posledních letech posilovala skrze nákupy menších nakladatelství, ať už Kniha Zlín v minulosti, či Vyšehrad, nebo Panteon v letošním roce. Kvůli propojení Luxoru a firmy Euromedia, které vedlo podle nakladatelů k upřednostňování vlastních titulů před „cizími“, se v Albatrosu začalo živěji debatovat o tom, mít také své prodejny.

„Téma vlastního maloobchodu je evergreenem našich strategických porad, ale dosud jsme v tom neviděli zásadní příležitost ani nutnost. Situace na trhu se ale mění. Po majetkovém propojení sítě Neoluxor a nakladatelství Euromedia vnímáme, že v zastoupení knih na prodejnách je více preferována vlastní produkce,“ potvrzuje bez podrobností o dalších krocích Josef Žák, marketingový a obchodní šéf největšího nakladatelství. K tomu se přidává i to, že další silná síť, Knihy Dobrovský, také výrazně zvýšila produkci svých knih a míří k pozici jednoho z největších nakladatelů.

„Takže nás to s novou naléhavostí vrací k úvahám, zda a případně jakou cestou si vytvořit vlastní silnou pozici v maloobchodu,“ uvádí Žák. Ze slov Lukáše Nováka je jasně cítit, že by rád byl nejen jedničkou celkovou, když se sečte nakladatelství a knihkupectví, ale i čistě nakladatelskou. Neopomíná zdůraznit, že jejich akviziční apetit je poslední roky mnohem větší než ten Albatrosu, a připomíná, že jen letos koupili značky Listen, Laser a Brána.

„Aktivita Albatrosu byla silná, než jsme vstoupili na trh, což je před dvěma lety. My jsme za poslední roky nakoupili hodně, ale oni nakupují už pět let, takže proto to vypadá, že nakoupili více,“ vysvětluje. Další akvizice nakladatelských značek nevylučuje. „Chceme růst i organicky, nebráníme se ale kupovat další nakladatele a do budoucna se to myslím dít bude,“ uzavírá.

Změnami prochází i skupina kolem Petra Dobrovského donedávna známá hlavně sítí Knihy Dobrovský, která co do počtu prodejen dotahuje Luxor. Kromě přidávání nových obchodů ale posiluje i v nakladatelské oblasti. Začínala před lety s nakladatelstvím Omega, nyní má značek už osm podle žánrů a letos vydala na tři sta titulů, tedy zhruba třetinu toho, co největší Albatros.

„Jsme ve fázi opravdu rychlé expanze. Pokud zrovna neotevíráme novou prodejnu, tak provádíme úpravy či generální remodelingy prodejen stávajících. Tento rok jsme otevřeli šest nových prodejen a osm rekonstruovali,“ potvrzuje za Knihy Dobrovský jejich marketingový ředitel Adam Pýcha.

Knižní trh v Česku

Dobrá místa nejsou k mání

Změny lze pozorovat v expanzi všech větších hráčů na trhu. Místa v obchodních centrech, do kterých šel hlavně Dobrovský, Luxor a částečně Kosmas, ubývají. Ta dobrá už svá knihkupectví mají a nová obchodní centra se prakticky neotvírají. Takže i Luxor a Dobrovský se rozhlížejí po menších městech.

Knihkupci jako Kanzelsberger, který patří k těm nejkonzervativnějším na trhu, si už vyzkoušeli, že menší města jsou pro ně snadnější a smysluplnější cesta. Obchodní centra sice většinou přitáhnou více lidí než obchod na ulici či náměstí, ale zase jsou v nich vyšší nájmy a smlouvy na pět let, z kterých se nesnadno utíká, když prodeje nejdou.

„Ve velkých městech o projekty zavánějící jen trochu rizikem nebojujeme. Příjemnější a přínosnější jsou menší města, “ říká Jan Kanzelsberger, zakladatel firmy, na jejímž řízení se už léta podílejí i jeho dva synové. Uvádí to na příkladu knihkupectví v Jičíně, kde otevřeli. „Třicet let tam měli knihkupectví, kde byl jen pult do čtverce a lidé museli čekat na prodavačku, až na ně dojde řada,“ popisuje s tím, že podobné příklady objevili i jinde a vždy to tamní doprovázeli dovětkem „Vždyť tady to stačí“.

Na menší města se zaměřil také Kosmas patřící do jedné skupiny s nakladatelstvím Argo a udělal si dobré jméno v citlivém přebírání malých knihkupců.

Ke zmenšování prodejen ale nedochází jen kvůli přesunu expanze do menších měst, stojí za ním i změny v obchodních centrech. „I v obchodních centrech se velikosti prodejen zmenšují. S nástupem e-shopů padl smysl plnosortimentního kamenného knihkupectví,“ uvádí Žák za Albatros, který dodává do všech prodejních sítí.

Knihkupcům se už nevyplatí držet všechny tituly na prodejně a platit vysoký nájem za metr, když je možné objednat si knihy z webu. Často s vyzvednutím v dané prodejně, což je obvyklý model e-shopů všech knihkupeckých sítí.

S obřími prodejnami má vlastní, ale ne dobrou zkušenost i Kanzelsberger, který míval dole na Václavském náměstí několikapatrový Dům knihy. „V roce 2002 ale přišly povodně, Můstek byl zavřený a do toho otevřel v horní částí Neoluxor. Kdyby to bylo o dva roky později, možná bychom to ustáli,“ popisuje s tím, že dnes sice nemají obchody s obřími obraty, ale síť je stabilní a bez dluhů.

Poslední rychle rostoucí částí knižního trhu, i když se na ně někteří pravověrní knihkupci dívají skrz prsty, jsou Levné knihy. I jejich strategie se pootáčí po změně majitele, kdy pomalu mizí část hory plastových věcí a hraček, které je dříve z velké části okupovaly.

Levné knihy také prodávají čím dál více „vlastních“ knížek. Když je totiž nějaká knížka úspěšná, domluví se po čase s nakladatelem a titul vyjde znovu jen s levnějším přebalem či papírem. A za třetinovou cenu.