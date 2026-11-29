Dnes podnikáte se školními batohy, předtím jste trénoval vrcholové sportovní střelce a vyráběl pro ně vybavení. Jak jste se dostal právě k batohům?
Jsem původně učitel tělocviku. A viděl jsem, jak děti nosily tašky přes jedno rameno. Byly neforemné, nepraktické a nebyly pohodlné. S kamarádem, s nímž jsme pak založili Topgal, jsme chtěli vytvořit něco modernějšího, co dětem cestu do školy ulehčí. Začali jsme proto s batohy. V té době jsem už pracoval jako trenér sportovní střelby. Jezdil jsem se závodníky na světové poháry a trénoval olympioniky. V zahraničí jsem viděl úplně jiné výrobky za tehdy dostupné ceny. Kamarád původně vyráběl kabelky a chtěl, abych s ním podnikal v tomto oboru. Já ale říkal, že lepší budou batohy. V roce 1991 to byl segment, který tu prakticky neexistoval.
Batohy bych rád vyráběl v Česku, ale zdejší výroba by byla příliš drahá. Chybějí také dodavatelé materiálů, zipů a dalších komponentů.