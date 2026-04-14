Na trhu s barefoot obuví dochází ke konsolidaci. Společnost Premium Barefoot podnikatele Jana Chalupného nově získává značku naBOSo.cz včetně e-shopu. Do projektu vstupuje také Ruslan Skopal, který má zkušenosti s budováním e-commerce projektů v segmentu módy.
Cílem je posílení pozice firmy na českém i středoevropském trhu. Segment barefoot obuvi dlouhodobě roste, firmy staví na poptávce po přirozené chůzi a zdravém pohybu.
Chalupný označuje akvizici za krok k dalšímu rozvoji. „Barefoot segment má obrovský potenciál a jsme přesvědčeni, že jeho růst bude pokračovat. Získání značky a e-shopu naBOSo.cz nám umožní oslovit další zákazníky a posílit naši pozici na trhu,“ říká Chalupný.
Sám působí v segmentu barefoot obuvi dlouhodobě. Stojí za e-shopem Premium Barefoot a má podíl na distribuci značky GROUNDIES. Podílel se také na vývoji značek Angles a RAYVE, které firma vyrábí a prodává na více trzích.
Do projektu nově vstupuje Ruslan Skopal. Ten dříve působil ve společnosti DaniDarx, kde vybudoval e-shop Trenýrkárna.cz a podílel se také na oživení značek Styx a Pietro Filipi. Nyní se věnuje poradenství v e-commerce.
„Vidím velký potenciál v kombinaci silného produktu, rostoucího trhu a kvalitního týmu. Barefoot je segment, který má před sebou další expanzi, a věřím, že společně dokážeme naBOSo.cz posunout na další úroveň. Navíc se tímto krokem stane společnost Premium Barefoot s obratem atakujícím 300 milionů korun jednoznačnou jedničkou na českém trhu s barefootovou obuví,“ uvádí Ruslan Skopal.
Spojení obou podnikatelů má podle firemních informací posílit růst značky naBOSo.cz a upevnit pozici Premium Barefoot v segmentu.