Banky jsou ke kryptoměnám stále nedůvěřivé. Některé už po nich ale pokukují

Podle skeptiků jsou kryptoměny jen nafouknutou bublinou, která roste hlavně díky spekulacím. Obecné rady při investicích do virtuálních měn zní, že máte investovat jen takovou částku, s níž jste ochotni se rozloučit navždy. I přes to kryptoměny k investicím lákají, a to zejména kvůli potenciálu vysokých zisků za krátký čas.

Banky ale svým klientům přímé nákupy kryptoaktiv neumožňují. Vadí jim časté výkyvy jejich ceny, takzvaná volatilita, i riziko praní špinavých peněz skrze obchodování s kryptem. „Z veřejně dostupných informací je patrné, že žádná z tuzemských bank neumožňuje svým klientům nákup kryptoaktiv v rámci její platformy,“ doplňuje František Vinopal, předseda České kryptoměnové asociace.

Co platí v Česku, ale zdaleka nemusí platit v zahraničí. Příkladem je Raiffeisenbank, jejíž rakouská matka informovala, že v partnerství s rovněž rakouskou kryptoměnovou burzou Bitpanda rozvíjí možnosti, jak klienti banky budou moci investovat do kryptoaktiv.

„Její tuzemská dceřiná společnost ovšem českým kryptoměnovým subjektům neumožňuje otevřít bankovní účet,“ doplňuje František Vinopal.

Stejně se tuzemská dcera rakouské banky tváří i na investici do kryptoměn pro své klienty. „Aktuálně nenabízíme pro klienty žádné investiční příležitosti z oblasti kryptoměn a v tuto chvíli o jejich zařazení neuvažujeme,“ uvedla Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

V podstatě totožný je postoj dalších velkých bank, které v Česku své služby nabízí. „Žádná z virtuálních měn, včetně bitcoinu, v současné době není dostatečně stabilizována. Zejména z tohoto důvodu aktuálně takovýto produkt ČSOB nenabízí,“ uvedl Patrik Madle, tiskový mluvčí skupiny ČSOB.

„Jedná se o strategické rozhodnutí banky v kontextu bezpečnostních rizik,“ dodává Zuzana Filipová, tisková mluvčí Monety, která investice do kryptoměn také zařadit neplánuje.

Opatrné oťukávání

Některé banky si ale přeci jen ke kryptoměnám začínají hledat cestu. „Přímý nákup kryptoměn v nabídce nemáme, naši klienti ale mohou naším prostřednictvím investovat do ETF, které jsou na kryptoměny navázané,“ říká Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky.

Signálem, že kryptoaktiva pomaličku prosakují i do českých bankovních domů, je také vstup České spořitelny do kryptoměnového projektu Blockmate. Jde o česko-slovenský startup, do kterého banka investuje skrze svůj startupový fond. Zmíněný startup se chce stát mostem mezi kryptoměnami a tradičními financemi a aktuálně vyvíjí řešení pro konsolidované finanční služby.

Stejnojmennou aplikaci tohoto startupu by banka v budoucnu chtěla implementovat do své bankovní aplikace George, kterou její klienti využívají. „Blockmate klientům neumožňuje kryptoměny nakupovat, ale nabízí jim přehled jejich kryptoměnových transakcí,“ vysvětlil Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny.

Možnost investic pro retailové klienty tak zatím banka nezvažuje. „V tuto chvíli o tom neuvažujeme s ohledem na AML (opatření proti praní špinavých peněz, pozn. red.). Nicméně s řadou kryptofirem jsme v průběžném kontaktu my i kolegové z Erste. Není to tak, že bychom na téma krypto versus AML nebyli ochotni vést diskusi,“ dodává Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.

Oblast kryptoměn bedlivě sledují také v Air Bank. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny PPF, pod níž banka spadá. „Hledáme cestu, jak lidem umožnit – pokud jsou znalí a chtějí si krypto nakoupit – aby si ho nakoupili přímo u nás. Nicméně to chceme udělat tak, aby to k takovým investicím nevedlo klienty, kteří by do krypta investovat neměli,“ uvádí v ní šéf banky Michal Strcula.

„Po kryptoměnách se koukáme. I díky regulaci MICA na evropské úrovni se prostředí trochu více vyjasnilo, nicméně propad do konkrétních legislativ bude ještě chvíli trvat. Nejprve tedy spustíme možnost investovat do akcií a kryptoměny budeme zatím sledovat a vyhodnocovat,“ řekl následně MF DNES Karel Horák, který v bance vede divizi péče o klienty.

Kryptoměnu neblokujeme

Nakoupit samotná kryptoaktiva skrze banku tak zatím možné není. Platby na kryptoměnové burzy banky sice povolují, investoři se ale mohou setkat s tím, že jim banka při jakýchkoli pochybnostech platbu zmrazí.

„Obchody s kryptoměnou plošně neblokujeme. Může se však stát, že účet vybrané burzy může být v bance na černé listině, pokud v souvislosti s ním byly v minulosti řešeny časté klientské reklamace týkající se podvodných plateb,“ říká Kristýna Dolejšová, tisková mluvčí Mbank s tím, že v takovém případě si klient u banky může zažádat o individuální výjimku.

Podobné zkušenosti má i Air Bank. „Setkáváme se s tím, že u některých plateb, včetně těch směřujících na kryptoměnové účty, docházelo kvůli prevenci praní špinavých peněz k jejich vracení, a to navíc ne celých částek, ale snížených o různé poplatky spojené s mezinárodním převodem,“ říká Jana Pokorná, tisková mluvčí banky.

Banky proto tyto vybrané účty blokují a klienta na to při zadávání platby upozorní. Provést platbu na bankou blokovaný účet pak lze skrze platební kartu. Kromě toho banky mohou klienta v takové chvíli vyzvat k doložení původu majetku v souladu se zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

„Pokud se bude jednat o transakce neshodující se s dosavadním profilem klienta či budou-li existovat pochybnosti o legálním původu, tak může být klient vyzván k doložení původu svého majetku,“ dodává Dolejšová.

Komplikace mohou přijít také při odesílání a přijímání českých korun z českých účtů patřících například kryptoměnovým směnárnám a dalším organizacím. „Všichni významní hráči mají účet u spořitelních družstev a toto je jejich poslední možnost jak přijímat a odesílat české koruny jejich klientům. Pokud padne i tato možnost, tak to je pro náš – český – kryptoměnový trh likvidační,“ uzavírá Vinopal.