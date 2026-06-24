Energetici je slangovou profesní mluvou nazývají také trafačky. Po celé republice jsou jich tisíce rozesetých po sídlištích i na kraji obcí.
„Trafačka přeměňuje, podle odborníků transformuje, vysoké napětí 22 kilovoltů na nízké napětí 230 voltů. Tato elektřina už teče kabelem přímo do domovní přípojky a následně do zásuvek,“ vysvětluje podstatu trafostanic Jan Bílek z tiskového oddělení společnosti Pražská energetika (PRE). Jak dodává, uvnitř se nachází řada technologií, jako například distribuční transformátor, rozvaděče pro vysoké a nízké napětí sloužící pro připojení kabelů, jimiž je elektřina rozváděna dále k zákazníkům.
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Šedé trafostanice jsou minulostí, proměnily se v dílny, observatoře i herny
Stanice teď postupně dostávají nový kabát a díky streetartovým malbám poutají pozornost kolemjdoucích, kteří mohou obdivovat třeba autenticky vyhlížející obří lišku plížící se lesem, želvu uprostřed oceánu nebo noční město, nad kterým svítí velký žlutý měsíc. V městském i venkovském prostředí se z čistě technických objektů stávají prvky, které prostor esteticky obohacují.
Motivy charakterizují konkrétní místo
První trafostanice začala společnost PRE redesignovat už v roce 2013. „Na území PREdistribuce, v Praze a Roztokách, provozujeme přes tři tisíce vlastních distribučních trafostanic a podobně zkrášlených máme v současné době zhruba tři stovky,“ potvrzuje Bílek.
„Vždy se snažíme vybrat takový motiv, který ideálně zapadá do daného prostředí a který bude oživením a ozdobou daného místa. Výběr lokalit i motivy konzultujeme i s jednotlivými městskými částmi,“ říká. Konkrétní grafiku zajišťují realizační firmy a umělci, kteří předkládají své návrhy a poté na trafostanice malují tematické graffiti nebo velkoformátové obrazy – muraly.
Také společnost ČEZ Distribuce rozjela v roce 2024 rozsáhlý projekt TrafoArt, v rámci kterého spolupracuje s profesionálními graffiti a street art umělci, kteří vytvářejí originální výtvarné motivy přímo na fasádách trafostanic. „Realizace probíhá na etapy, aktuálně máme dokončeno a předáno 134 distribučních trafostanic a zasmluvněných je dalších 152,“ potvrzuje mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.
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Garáž s červeným fárem či spíž s robotem. Trafostanice v severních Čechách mají styl
Společným motivem má být v tomto případě iluzivní pohled dovnitř trafostanic. „Co všechno by se v těchto tak trochu tajemných stavbách, do kterých málokdo kdy nahlédl, mohlo skrývat? Může to být garáž, knihovna, kuchyně, kadeřnictví, malířský ateliér, nebo třeba zkušebna začínající kapely gymnazistů,“ vyjmenovává mluvčí. Ve středních nebo severních Čechách tak lze nahlédnout třeba do robotovy spižírny nebo obdivovat levharta v dílně.
Možné je podle mluvčí leccos, zvlášť když se pro ztvárnění zvolila zajímavá technika anamorfní malby. Ta je specifická tím, že pracuje s optickou iluzí, takže obraz je plně srozumitelný pouze z určitého bodu. Tento bod je pečlivě vybrán na základě přirozeného pohybu chodců kolem trafostanice, aby dojem prostorovosti byl co nejrealističtější.
„Máme velmi pozitivní zpětnou vazbu od obcí i místních obyvatel, kterým se takto vyzdobené trafostanice líbí. Pracuje na nich několik týmů sprejerů z graffiti sféry,“ říká Holingerová. Distribuce však konkrétní jména umělců ani realizačních firem prozrazovat nechtějí. Potvrzují však, že každá nově pomalovaná trafostanice odráží charakter a historii konkrétního místa, tamní přírodu nebo komunitu.
Také 360 trafostanic na distribučním území distribuční společnosti EG.D už dostalo novou podobu v rámci projektu Street Art. „Nejnovější z nich vznikla v brněnské Bystrci ve spolupráci s městem Brnem a projektem #PripravBrno, který podporuje přípravu města na klimatické změny a udržitelný rozvoj,“ uvádí Lubomír Budný, mluvčí společnosti.
Realizace navazuje na iniciativu EG.D, která se oživování trafostanic prostřednictvím street artu věnuje už od roku 2015. První umělecky upravená trafostanice této společnosti vznikla v Jihlavě a od té doby se počet podobných realizací rozrostl napříč jižní Moravou, jižními Čechami, Vysočinou i dalšími částmi distribučního území společnosti.
Ochrana proti vandalům
Barevná a zajímavá podoba trafostanic je příkladem propojení energetiky s moderním uměním. Cílem projektu je kultivace veřejného prostou, omezení vandalismu a také zlepšení vztahu obyvatel k technické infrastruktuře. Řada těchto budov se totiž nachází v oblastech, kde v minulosti docházelo k jejich poničení.
„Speciální novinkou jsou pak trafostanice, které jsme nechali pomalovat fotokatalytickými barvami. Prakticky jde o velkoplošnou výtvarnou malbu na stěně budovy, tzv. mural, který je ale díky zmíněné technice barvení schopen reálně čistit ovzduší. V současné době máme v Praze dva takové projekty, jeden ve Vršovicích a druhý na Smíchově,“ říká Jan Bílek.
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A já musel k soudu. Umělce zarážejí malby na trafostanicích, sám s nimi narazil
Nový plášť trafostanic je součástí jejich komplexních oprav. „Kromě zkrášlování investujeme také do jejich pochytřování,“ vysvětluje Bílek. Jde například o implementaci digitálních prvků pro dálkový monitoring, diagnostiku a řízení toku energií, což je klíčové pro připojování obnovitelných zdrojů jakými jsou fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla. Na venkovní stěnu se mohou přímo instalovat i nabíjecí wallboxy pro elektromobily, což šetří náklady na výkopové práce a kabeláž.
Strohé a šedé krabice trafostanic v Česku se postupně proměňují v barevnou a atraktivní součást každodenního života. „V tomto projektu budeme určitě pokračovat, vnímáme pozitivní ohlasy veřejnosti, které nás nesmírně těší,“ uvádí Bílek. Stejný přístup má i společnost EG.D. „Další nové malby se objeví kromě Brna také v Českých Budějovicích, Dubňanech nebo Žďáru nad Sázavou,“ dodává mluvčí Lubomír Budný. Zkrášlovat a modernizovat další trafačky má v plánu i ČEZ. „Trafostanice jsou součástí veřejného prostoru a zároveň i naší vizitkou. Záleží nám na tom, jak vypadají,“ uzavírá Soňa Holingerová, mluvčí skupiny ČEZ.