Zákazníci mají rádi prostředí, které znají a v kterém se rychle vyznají. Obchodníci to vědí a poctivě pracují na konceptu svých prodejen, který je dovedený k dokonalosti. Jenže v některých oblastech není možné tento základní koncept prodejny uskutečnit. Důvod je prostý: není kde. Pro obchodníky je to pak často v oblastech s velkým pohybem zákazníků, které jsou pro ně atraktivní.
Traficon, přední česká maloobchodní síť zaměřená na denní tisk, nikotinové výrobky, služby a široký sortiment zboží pro každý den, zavádí nový koncept prodejen. „S MINI konceptem získáváme flexibilní nástroj, který nám umožňuje optimalizovat síť, rychle reagovat na konkrétní lokalitní podmínky,“ vysvětluje Pavel Bednář, finanční ředitel a jednatel společnosti Traficon Tobacco Retail.
MINI však neznamená ošizený prodejní kanál oproti klasickým provozovnám Traficon. Naopak, je to plnohodnotný obchodní prostor, kde je prodejní plán perfektně optimalizovaný pro velikost prodejny. To znamená, že i na místech, kde není možné otevřít plnohodnotný obchod, získají zákazníci přístup k drtivé většině standardního sortimentu Traficonu včetně věrnostního programu Traficon Club.
Přijďte se podívat
Že se to povedlo, se mohou zákazníci přesvědčit v první takové prodejně v Praze na Žižkově v Chelčického ulici. A jen v letošním roce plánuje Traficon otevřít 15 poboček MINI. „Tento formát vznikl jako odpověď na dvě hlavní potřeby naší sítě – expanzi do kvalitních lokalit s omezeným prostorem a remodelaci stávajících prodejen, které dispozičně neumožňovaly implementaci plného konceptu,“ říká Pavel Bednář.
Příprava podoby prodejen MINI nebyla snadná. Bylo nutné vymyslet ideální plánogram, tedy vystavení produktů. A jak je všeobecně známo, na velké ploše se plánuje lépe, než když je místa nedostatek. Navíc zákazníci musejí mít i v prodejně MINI stejnou zkušenost jako v plnohodnotných provozovnách, které nejsou omezené velikostí prodejní plochy. To vyžaduje standardizaci procesů, designéři musejí doladit vizuální komunikaci se zákazníkem a prodejní plocha musí být pro klienty srozumitelná. Pavel Bednář to vysvětluje: „Musíme trvale zvyšovat kvalitu služeb pro naše zákazníky. Věříme, že se koncept prodejen MINI stane plnohodnotnou součástí sítě při další expanzi i modernizaci stávajících prodejen.“
Už 250 prodejen
Síť obchodů Traficon rychle expanduje. V roce 2025 byla otevřena dvoustá prodejna v Libochovicích a necelý rok poté byla slavnostně otevřena 250. prodejna v Říčanech u Prahy. Ta patří mezi plnoformátové prodejny, kde obvyklý sortiment doplňuje nabídka dalších služeb. Nová prodejna v Říčanech má i zajímavý architektonický rámec. Budova má moderní pojetí s výrazným podílem prosklených ploch a precizně řešenou fasádou z tmavého lícového zdiva, díky čemuž působí reprezentativně a přirozeně zapadá do okolního prostředí.
„Dosažení hranice 250 prodejen vnímáme jako další důležitý okamžik v rozvoji celé sítě Traficon. Za tímto číslem stojí práce našich partnerů, zaměstnanců i důvěra zákazníků, kteří se k nám pravidelně vracejí,“ uvádí Jiří Puršl, CEO společnosti Traficon. „I nadále chceme pokračovat v rozšiřování sítě a přinášet moderní retailový koncept do dalších měst a lokalit po celé republice, a tím zvyšovat tržní podíl naší společnosti,“ dodává Puršl.
První prodejna MINI na pražském Žižkově stejně jako 250. prodejna v Říčanech jsou dobrou ukázkou toho, jak se síť prodejen Traficon rozšiřuje a dokáže se přizpůsobit různým obchodním prostorám.