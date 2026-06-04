Až půjdete příště do trafiky, schválně se tam rozhlédněte. Vedle novin, časopisů nebo tabákových výrobků často najdete nápoje včetně alkoholických, losy, sázkové produkty a řadu dalších kategorií zboží. Součástí prodejen bývají také digitální obrazovky s aktuální nabídkou a reklamou.
A právě tady vzniká zajímavá otázka. Zatímco dospělý zákazník může vidět reklamu na celý sortiment, nezletilí by se s propagací některých produktů setkávat neměli. Jak to ale zajistit v běžném provozu?
Moderní prodejna s umělou inteligencí
Právě na tuto situaci reaguje nový koncept chytré prodejny, který Traficon testuje ve spolupráci se společností Hikvision. Cílem je lépe chránit mladistvé a současně usnadnit práci personálu. Nejde přitom o vzdálenou vizi, ale o řešení, které se už zkouší ve dvou pražských prodejnách a po vyhodnocení pilotního provozu by se mohlo rozšířit i do dalších poboček sítě Traficon.
Princip je jednoduchý: kamerový systém pomocí zabudované umělé inteligence rozpozná, že do prodejny vešel zákazník mladší 18 let. V ten okamžik se například přepne obsah na reklamních a informačních displejích tak, aby byl adekvátní věku dané osoby. Mladistvý tak nebude sledovat reklamy na pro něj zakázané zboží, ale na to, co je adekvátní jeho věku. Systém zároveň upozorní obsluhu prodejny, aby v případě potřeby ověřila věk zákazníka. Funguje tak jako další kontrolní vrstva.
Odpovědnost za mladé zákazníky
Celý systém pracuje lokálně. Data se nikam neodesílají, fotografie zákazníků se neukládají a vyhodnocení probíhá přímo v zařízení. V kamerách Hikvision je integrovaný pokročilý systém umělé inteligence a silný hardware, který dokáže data na místě okamžitě analyzovat. „Spolupráci s Traficonem vnímáme jako ukázku toho, jak mohou moderní technologie přinášet reálnou hodnotu v praxi a podpořit další rozvoj moderního retailu,“ říká Jiří Hromada, Key Account Manager společnosti Hikvision Czech.
Odpovědný přístup k prodeji je přitom jedním z hlavních důvodů, proč se Traficon do projektu pustil. „Odpovědnost vůči zákazníkům i veřejnosti dlouhodobě vnímáme jako klíčovou součást našeho podnikání. Nový pilotní projekt chytré prodejny je dalším krokem, jak tuto odpovědnost posilovat, a to zejména v oblasti odpovědného prodeje a práce s informacemi v prodejním prostoru,“ uvádí Jiří Prušl, CEO společnosti Traficon.
Konec front a lepší rozmístění zboží
Technologie ale nezůstává jen u ochrany mladistvých. Stejný systém, který rozpozná věkovou kategorii zákazníka a přizpůsobí jí zobrazovaný obsah, dokáže anonymně vyhodnocovat dění v prodejně. Traficon tak získává přehled o návštěvnosti, pohybu zákazníků nebo vytíženosti jednotlivých částí prodejny.
„Moderní nástroje nám pomáhají lépe řídit provoz a zvyšovat kvalitu zákaznické zkušenosti,“ dodává Jiří Prušl. Monitoring tvoření front například umožňuje lépe plánovat obsluhu, analýza pohybu zákazníků zase může pomoci s efektivnějším rozmístěním sortimentu.
Data z provozu je možné následně využít i při správě reklamních a informačních obrazovek, které jsou dnes běžnou součástí moderních prodejen. „AI technologie a pokročilá analytická řešení se v retailu stávají stále důležitějším nástrojem pro řešení aktuálních provozních výzev. Retailerům pomáhají lépe reagovat na dění v prodejnách, zefektivňovat každodenní provoz a zároveň vytvářet modernější, bezpečnější a komfortnější prostředí pro zákazníky i zaměstnance,“ doplňuje Jiří Hromada, Key Account Manager ve společnosti Hikvision Czech.
O projektu v kostce