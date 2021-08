Malé firmy zasažené tornádem mohou žádat o dotaci, připraveno je půl miliardy

Podpora funguje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) žádosti přijímá prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+. Podrobnosti k programu zájemci najdou na webu úřadu.

Podpora z investičního programu Nemovitosti je určena malým a středním podnikatelům, kterým tornádo 24. června poškodilo nebo zničilo nemovitosti. Žadatelé mohou dotaci využít na obnovu provozovny v místě původní realizace, s čímž musejí být hotovi do dvou let od jejího získání. V takovém případě pomoc činí součet celkových škod snížený o pojistné plnění a jiných náhrad škod.

U nepojištěných nemovitostí se do způsobilých výdajů počítají škody do výše 80 procent. Na tento typ aktivity je vyhrazeno 400 milionů korun, o tento příspěvek budou podnikatelé moci žádat do konce roku.

Dotace z programu Nemovitosti jsou dále určeny na rozšíření původního objektu zasaženého tornádem. Podnikatelé musejí zvýšit původní podlahovou plochu nebo kubaturu alespoň o 20 procent, nejvýše však o 200 procent. Míra podpory činí maximálně 45 procent ze způsobilých výdajů. Na tyto účely je v dotačním titulu připraveno 100 milionů korun. Příjem žádostí bude trvat do 29. října.

Podpora velkým firmám a bezúročné půjčky

Na podnikatele v turismu a velké firmy se možnost využít finance z evropských fondů nevztahuje, proto pro ně MPO podle dřívějších informací chystá jiný investiční titul.

Na obnovu nebo nákup nového majetku mohou podnikatelé, kteří museli kvůli tornádu omezit nebo zcela zastavit činnost, žádat z programu Pomoc po tornádu. Na podporu je v něm vyčleněno 200 milionů korun. Sběr žádostí zahájil tým MPO složený ze zástupců státní agentury CzechInvest a Hospodářské komory 30. června, ukončí ho 30. září.

Prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky mohou podnikatelé navíc získat bezúročný úvěr od 500 tisíc do 45 milionů korun na investice v rozšířeném programu Expanze - úvěry. Žádosti přijímá pobočka rozvojové banky v Brně.

Bouře s tornádem zasáhla především Břeclavsko a Hodonínsko. Ministerstvo pro místní rozvoj k 23. červenci odhaduje náklady na obnovu majetku v Jihomoravském kraji na 5,3 miliardy korun. Dále se ale zjišťují škody na majetku podnikatelů, včetně těch v zemědělství. Suma se tak bude ještě měnit. Ve stejný den zasáhla bouře také obce Stebno a Blatno na Lounsku, kde způsobila milionové škody. Poničené tam jsou zejména hospodářské budovy.