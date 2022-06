Loni farmu smetlo tornádo. Modernizovala provoz, ale je bez býků a kukuřice

„Mám pocit, že přešlapujeme, ale práce se udělalo hodně,“ říká ředitel Vladimír Mazuch. Klíčové pro podnik je, že dokázal po zkáze oset všechna pole a má techniku na sklizeň i zajištěný odbyt.

„Jsem z blízkých Prušánek a ten večer mi volali, ať přijedu. Pršelo, z rozervaného potrubí fučel plyn, v rozbitých stájích řvali býci, na které popadaly střešní panely. Ve tmě jsme procházeli areál a nedal se udělat normální krok,“ vzpomíná Mazuch.

Ještě týž večer 24. června 2021 přijel majitel skupiny, do níž podnik patří, a před zaměstnanci řekl, že farmu padnout nenechá. „Od začátku jsme měli víru, že to obnovíme,“ říká Mazuch.

Agromoravia je zemědělský podnik, které tornádo, jež se prohnalo jihovýchodním cípem Moravy, postihlo patrně nejvíce. Zázemí bylo zcela poničené, ze 1 400 hektarů polí nebylo možné sklidit 400 hektarů, protože po nich tornádo rozházelo všechno možné.

„Pomoc zafungovala dobře. Měli jsme štěstí, že na zemědělství byly peníze, možná hrálo roli i to, že bylo před volbami. Peníze jsme získali rychle, ale narazili jsme na nedostatek materiálu a lidí. Proto trvá něco postavit hodně dlouho. Máme objednané stroje, ale taky je nelze dodat tak rychle,“ řekl Mazuch.

I dobrovolníků bylo hodně a pomáhali dlouho. Byli také těmi, kdo nejvíce pomohli s odklízením odpadu na polích. „Byli tu až do mrazů. Například Děti Země a nejvíce Adra, která měla ve vsi i kancelář a měla databázi firem i dobrovolníků,“ poznamenal Mazuch.

Aby se mohl do areálu vrátit život, bylo třeba udělat novou trafostanici, nové rozvody plynu a vody a opravit administrativní budovu. Stále se staví posklizňová hala, kterou měl podnik před tornádem novou, ale z opláštění nezůstal jediný plech. „Stihneme to do sklizně,“ podotkl Mazuch.

Loni bylo nutné úrodu okamžitě odvézt, nebylo ji kde skladovat. „Nakládali jsme 26 kamionů denně, dřív jsme měli rekord 13. Perfektně zareagovaly odbytové firmy a svoji kapacitu přesměrovaly na nás,“ řekl Mazuch. Stejně tak podnik získal od dodavatelů techniky nové stroje, aby mohl sklízet.

Dnes má všechny nové, některé ale ještě nemohou stát pod střechou. Není pro ně místo. „To je takové pozitivum, že jsme mohli rychle modernizovat. Máme výkonnější stroje, což je potřeba, protože lidí v zemědělství je málo,“ řekl Mazuch. V podniku je 35 zaměstnanců.

Do areálu se zatím nevrátí býci. Bylo jich 420 na výkrm pro jiného majitele. Staré stáje půjdou k zemi a zda se sem někdy zvířata vrátí, podnik rozhodne v budoucnosti. „Rozhodně už by to nebylo pro cizího majitele. Skupina má 3000 vlastních dojnic a mladý skot,“ podotkl Mazuch.

Tornádo také ukončilo produkci sladké kukuřice, protože v jedné z hal byla linka na její zpracování. Už není, z haly zbyla jen konstrukce. „Nyní dokončujeme opláštění a bude to víceúčelová skladovací hala,“ řekl Mazuch.

Na jedné straně je na něm vidět odhodlání, na druhé straně únava z množství práce, kterou bylo potřeba vykonat, aby podnik mohl nadále fungovat. A to se potýká i s běžnými problémy, jako je sucho. V této oblasti je letos enormní.

Od začátku roku spadlo do 2. června pouze 126 milimetrů srážek, což je polovina průměru. Na písčitějších půdách už je to poznat. Přitom v současných dnech je voda potřeba nejvíce, protože se tvoří klasy.

Velká část úrody podniku už je letos prodaná. „Dodáváme velkým mlýnům v Česku a hodně také vyvážíme,“ řekl Mazuch.