Topolánek: Chybí smlouva s Norskem, ruské vydírání plynem nás přijde draho

Co říkáte na stopnutí dodávek Polsku a Bulharsku ze strany Ruska?

Je to klasické ruské harašení závěrem a vydírání. Ukázka, kam až je Putin schopen zajít, pokud dostane možnost. Nicméně, Polsko již delší dobu signalizuje, že nechce brát plyn z Ruska. Jamal nefunguje už asi ½ roku, navíc na konci letošního roku končí dlouhodobý kontrakt. Jak Polsko, tak Bulharsko dokáží výpadek zajistit alternativní trasou a nebudou vyhlašovat žádné „regulační“ stupně. Toky v tuto chvíli jsou reverzní, z Německa do Polska. Od léta, po zprovoznění plynovodu Baltic Pipe z Norska přes Dánsko a rozšíření kapacity terminálu Świnoujście by mělo být Polsko relativně bez problémů.

Ukončení dodávek do Bulharska osobně moc nerozumím. Odmítnutí plateb v rublech je pouze zástupný důvod. Ukazuje to ale, jak bychom dopadli, kdybychom byli přímo napojeni na ruské dodávky. Je to silné varování nám i ostatním středoevropským zemím a pouze nadstandardní vztahy Německa, Rakouska a Maďarska s Putinovým fašistickým režimem nás zatím relativně chrání. Obnažuje to ale i zvýšení závislosti na toku z Německa v situaci, kdy po případném vypnutí ruského plynu se i Německo dostane do velkých problémů. Nechtěl bych onu často frekventovanou evropskou solidaritu reálně testovat…