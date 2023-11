Prodeje plynových kotlů stagnují. Čerpadlo není vždy vhodné, říkají experti

Zatímco v roce 2021 se podle statistik na český trh dodalo 102 433 plynových kotlů, o rok později to bylo 75 024. Jde tak téměř o třetinový pokles.

Ředitel sekce Energie společnosti Kalkulátor.cz Lukáš Kaňok připomíná, že v roce 2021 ve velkém běžela kampaň na dotace, na konci roku zkrachovala společnost Bohemia Energy a lidem výrazně zdražil plyn. „Následně ale začal konflikt na Ukrajině a přišel reálný strach o to, jestli bude plyn nebo ne. Ruku v ruce s tím klesá cena tepelných čerpadel a tím poroste poměr lidí, kteří na tepelná čerpadla přejdou. Klesne poměr lidí, kteří si vymění plynový kotel,“ zmiňuje Kaňok.

Dodává také, že je otázka, kolik lidí si už kotel vyměnilo. „S již realizovaným množstvím výměn klesá potenciál, protože u nově stavěných domů, v nichž je energetická náročnost již malá, se vyplatí tepelné čerpadlo s funkcí chlazení. Je to o ekologické topení a zároveň klimatizace. I toto může být faktor, proč objem plynových kotlů může klesat,“ říká.

Energetický analytik Kalkulátor.cz Jan Béreš doplňuje, že v aktuální situaci vysokých cen energií jsou pro domácnosti taktéž důležité úspory v pořizovacích nákladech na technologii vytápění. „V minulém roce se hojně doporučoval odklon od plynu, a kdo mohl, přešel na tepelné čerpadlo, některé domácnosti dokonce rovnou ve spojení s FVE,“ zmiňuje Béreš. Upozorňuje ale, že to není řešení pro všechny. Je také možné, že zájem o plynové kotle může opět růst právě z důvodů pořizovacích nákladů.

Zdroj bez budoucnosti?

„Trend posledních dvou let v poklesu používání plynových kotlů setrvává. Nelze v nynější situaci odhadnout, jak se tato situace bude vyvíjet,“ říká k plynovým kotlům Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu voda-topení. Zmiňuje také, že o plynu se někdy hovoří jako o zdroji bez budoucnosti, což podle něj není pravda. Plyn bude podle jeho slov sloužit jako základní médium pro vytápění ještě dlouhou dobu.

„Nepopíráme nezbytně nutný přechod na alternativní energie (fotovoltaika, větrné elektrárny, TČ) a jednoznačně podporujeme jejich intenzivní rozvoj,“ říká Brabenec. „Je třeba si však zachovat selský rozum, posoudit zdroje tepla objektivně a podporovat zároveň i vývoj v oblasti plynových kotlů, v kterém vidíme také budoucnost. Již dnes jsou projekty na nízkoemisní plynové kotle v kombinaci s vodíkem a další,“ doplňuje.

Ne vždy má odchod od plynu smysl

Podle odborníků navíc lidé občas jednají při odchodu od plynu příliš zbrkle a ne vždy má investice smysl. „V roce 2022 došlo k nárůstu instalací tepelných čerpadel i do objektů, kde to nedává smysl a kde není šance na návratnost vložené investice,“ říká generální ředitel společnosti Enbra Karel Vlach.

„Typicky jsou to starší rodinné domky. Aby zde šlo uspokojivě provozovat tepelné čerpadlo, muselo by dojít ke kompletnímu předělání otopné soustavy, což je nenávratná investice,“ doplňuje Vlach. Podle Josefa Brabence se u starších rodinných domů stále ukazuje jako nejvhodnější vytápění pomocí plynového kotle.

Podle Lukáše Kaňoka je vždy vhodné investici pečlivě zvážit. „Vůbec to nechci dramatizovat, ale výběr tepelného čerpadla, FVE řešení a nebo třeba i plynového kotle je volba na opravdu velmi dlouhou dobu,“ říká s tím, že například v případě tepelného čerpadla jde o investici, která by měla vydržet 20 nebo 30 let. „Takovou změnu většina z nás udělá jednou nebo maximálně dvakrát za život. O to více je nutné vybrat správně,“ zmiňuje.