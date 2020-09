Firmě Tomket pomáhá s prodejem pneumatik v zahraničí fotbal

Firma z Českých Budějovic tak před nedávnem uzavřela partnerství s italskou Fiorentinou. „Vzhledem k ohlasu, jaký si toto spojení získalo, jsme pak uzavřeli dohodu s dalším evropským velkoklubem, a to skotským Glasgow Rangers, kde budeme mít dokonce i své logo na dresu,“ popisuje zakladatel firmy Radek Grill.

„Tohle spojení je pro nás snad ještě důležitější, neboť ambasadorem značky Tomket se stal i současný trenér Steven Gerrard, bývalý dlouholetý kapitán anglické fotbalové reprezentace a velkoklubu Liverpool FC,“ pokračuje.

Ukázat se ve světě přes fotbal byla podle něj jednoduchá volba. „V Česku máme určitou historii, ale to pro zahraničí neplatí. Když tam přijdeme, jsme jako jakýkoliv nový produkt na trhu. Proto se snažíme spojovat s fotbalem, který nám navíc dodává určitou exkluzivitu,“ vysvětluje Radek Grill.

Ten už od studií věděl, že chce podnikat, a tak se začal v 18 letech věnovat tvorbě internetových stránek. S nápadem vytvořit web pro prodej pneumatik přišel jeho kamarád, jemuž patřil pneuservis. Radek Grill ho rozvinul a vytvořil úspěšný server NejlevnejsiPNEU.cz. Sám pak dlouho zvažoval, jestli se pustit do prodeje vlastní značky.

„Zásadní je objem. Pokud se do toho chcete pustit, musíte mít ambiciózní plán, který zahrnuje vysoký počet prodaných pneumatik,“ upozorňuje podnikatel, jehož značka Tomket se v tuzemsku objevila poprvé na přelomu let 2016 a 2017.

Výrobního partnera našli v Číně

Tomu ale předcházelo cestování po světě, které skončilo až v Číně. Po jednání s nejrůznějšími možnými partnery si Tomket pro výrobu vybral čínskou společnost Linglong. „Chtěli jsme kvalitní výrobek a dostali jsme ho. Patří ke špičce v oboru. Hlavním důvodem byla kvalita výroby, která je na velmi vysoké úrovni. Výrobní závody mají v Číně, Thajsku a příští rok otevřou nový závod v Srbsku. Rostou, zatímco ostatní konkurenti v posledních letech zaostávají,“ těší Grilla.

V roce jsme 2017 prodali jen v Česku asi 100 tisíc kusů. Od té doby jsme každý rok rostli nejméně o padesát procent Radek Grill

Nástup na český trh s sebou nesl očekávání i nervozitu, ale firmě se podařil na jedničku. „V roce 2017 jsme prodali jen v Česku asi sto tisíc kusů. Od té doby jsme každý rok rostli nejméně o padesát procent. Letos překročíme v tuzemsku hranici 300 tisíc prodaných pneumatik, což je však menší část z celkového počtu v Evropě“, hodnotí potěšeně Radek Grill.

Jedním dechem ale upozorňuje, že český zákazník patří mezi ty nejnáročnější v Evropě. „Automobil je jeden ze členů rodiny a těm chce každý dopřát to nejlepší. Překvapivě je tedy u nás podíl značkových pneumatik velmi vysoký. Věděli jsme, že zákazníkům musíme představit produkt, který splňuje ta nejpřísnější kritéria,“ popisuje.

Netrvalo dlouho a kvalitu pneumatik ocenili i samotní zákazníci. „Reagovali velmi dobře a to již od samého počátku, kdy jsme dosahovali dvojnásobných prodejů proti nastavenému plánu. Velmi si toho vážíme a plně si uvědomujeme, že druhou šanci by nám český zákazník již nedal. Samozřejmě nám jistě pomohl fakt, že jsme byli již v té době velmi dobře známí jako NejlevnejsiPNEU.cz, kde si čeští řidiči mohou koupit i pneumatiky jiných značek. O to větší radost nyní mám, když vidím naše pneumatiky obuté na nějakém autě,“ usmívá se Grill.

Každá desátá prodaná pneumatika má logo Tomket

Tomket zákazníkům zdůrazňoval hned několik věcí. Tou první byla dlouhá záruka, protože firma poskytuje doživotní garanci na skryté vady. „Druhým argumentem je možnost vrátit během 30denní lhůty pneumatiky, které si již zákazník nasadil na své auto a používal je, a to bez udání důvodu. V neposlední řadě to byla i příznivá cena, kde snad každý uvítá, že může ušetřit. V našem případě je to dáno i tím, že přes velký objem prodaných pneumatik nemáme nabubřelý aparát manažerů a pneumatiky se de facto prodávají samy,“ vysvětluje Grill.

Firma Tomket nabízí zimní, letní i celoroční pneumatiky.

Výrobce dnes nabízí kromě zimních a letních pneumatik také celoroční. Ty splňují podmínky, které platí i pro zimní období. „Pro někoho, kdo nenajezdí příliš kilometrů, je výhodnější nasadit ji na podzim. Vydrží mu do další zimy a dojede ji o dalším létě. Má dobrou přilnavost na sněhu a ledu. Dále začínáme vyrábět pneumatiky i pro nákladní auta a autobusy,“ uvádí Grill.

Tomket v současné době prodává pneumatiky kromě Česka také v Itálii, Německu, Francii nebo třeba Anglii. „V České republice nese nyní přibližně každá desátá prodaná pneumatika logo Tomket, v Evropě chceme mít do dvou let podíl přesahující jedno procento, což představuje více než dva miliony kusů ročně,“ dodává Grill, který plánuje proniknout také na trhy v USA, Kanadě, Mexiku či Brazílii.