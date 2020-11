Tajemství výroby pneumatik Tomket: Každý kus podstupuje náročné testy

Partnera pro výrobu hledal český podnikatel a zakladatel serveru NejlevnejsiPNEU.cz Radek Grill dlouho. „Procestovali jsme kus světa a viděli řadu výrobních závodů. Jednali jsme s těmi největšími hráči na trhu s cílem najít co nejkvalitnější výrobu,“ vzpomíná na začátky značky Tomket.

Náročné hledání skončilo v Číně, kde se česká firma dohodla s čínským výrobcem pneumatik Linglong. Ten má na východě země areál o ploše 380 hektarů. Od příštího roku se budou vyrábět Tomkety i v Evropě. „Více než na kvantitu se ale firma soustředí na kvalitu a to pro nás bylo rozhodující. Na vlastní oči jsme mohli vidět, s jakou precizností tam pneumatiky vznikají,“ uvádí Radek Grill.

Testují hlučnost i životnost

V areálu jsou haly, uvnitř kterých se ukrývají nejmodernější technologie a stroje od uznávaných evropských značek. Pro zákazníka je ale důležité především to, aby pneumatika dlouho a bez problémů posloužila. Právě na to dohlíží řada přísných zkoušek.

Každý hotový výrobek tak čeká několikastupňová prohlídka, při které speciální stroje testují řadu vlastností. „Při jedné z kontrol si stroj pneumatiku nasadí a zkouší takzvanou házivost. Následně ji čeká rentgen. U každé pneumatiky se zjišťuje, jestli není porušena vnitřní celistvost,“ uvádí Radek Grill. S kontrolou pomáhají v továrně i lasery.

Testuje se mimo jiné ovalita – pneumatika se roztočí a stroj zjistí, jestli není „šišatá“.

„Testování pneumatik je velmi přísné. Ve výrobě jsou také stroje, které zkouší mimo jiné vlastnosti, jako jsou hlučnost, životnost, adheze či odolnost při zatížení,“ líčí Radek Grill.

V prvním kole proto projdou výstupní kontrolou pouze naprosto perfektní pneumatiky. Pokud přístroje zjistí jakoukoliv odchylku, čekají výrobek další testy, které odhalí, jestli jde skutečně o vadu.

„Je velmi nepravděpodobné, že závod opustí vadná pneumatika. V Číně si dávají extrémní pozor na to, aby dodávali kvalitní zboží, pokud se k tomu zaváží. Mají vysoké ambice a chtějí to dokázat i na evropském trhu,“ přidává Radek Grill.

Ten podle svých slov zjistil, že pokud chce firma vyrábět kvalitní zboží, není to v Číně problém. „Ta představa, že je Čína pouze místem, kde vznikají nekvalitní levné výrobky, je pryč. My jsme požadovali vysoký standard a dostali jsme ho. Základní surovinou je kaučuk. Ten je všude stejný, ale záleží na technologii jeho zpracování. Důležité je míchání směsi a stroje, kde pneumatiky vznikají,“ těší českého podnikatele.

Je velmi nepravděpodobné, že závod opustí vadná pneumatika Radek Grill

Pracovníci čínského závodu se věnují i vývoji. Již několik let se například zabývají tím, jak by bylo možné nahradit kaučuk.

Značka Tomket se na českém trhu objevila v roce 2017. Hned na začátku přišla zatěžkávací zkouška pro její sortiment. Nesměla totiž své zákazníky zklamat. Na druhou stranu úspěšnému startu nového brandu pomohla důvěra, kterou si u motoristů získal web NejlevnejsiPNEU.cz, který Radek Grill založil v roce 2003.

„Díky němu jsme měli spoustu zákazníků, kteří nám věřili. To se od začátku osvědčilo a v Česku jsme dokázali prodávat nad očekávání vysoké objemy pneumatik Tomket. Velmi si toho vážíme a plně si uvědomujeme, že druhou šanci by nám český zákazník již nedal,“ uvědomuje si Radek Grill.

S propagací v zahraničí pomáhá značce fotbal

Značce se zatím daří každý rok zvyšovat svůj podíl na českém trhu. Tuzemští zákazníci mají na výběr ze zimních, letních i celoročních typů pneumatik.

V roce 2017 si jich koupili celkem 100 tisíc a od té doby prodeje rostou každoročně o nejméně 50 procent. „Auto je v Česku člen rodiny a lidé mu chtějí dopřát to nejlepší. My se jim to snažíme umožnit,“ dodává Radek Grill.

Ambiciózní značka s původem v Českých Budějovicích se tlačí na další evropské trhy včetně Anglie, Německa, Francie či Itálie. S propagací v zahraničí pomáhá firmě mimo jiné fotbal. Před časem se totiž stala partnerem tradičního italského klubu ACF Fiorentina, kde působí například devítinásobný vítěz německé Bundesligy Franck Ribéry.

Logo české značky Tomket nosí na dresu slavný skotský klub Rangers FC.

Logo Tomket pak zdobí dres slavného skotského klubu Rangers FC z Glasgow. „Tohle spojení je pro nás snad ještě důležitější, neboť ambasadorem značky Tomket se stal i současný trenér Steven Gerrard, bývalý dlouholetý kapitán anglické fotbalové reprezentace a velkoklubu Liverpool FC,“ upozorňuje Radek Grill.

Toho těší i fakt, že je značka Tomket u jedné z nejlepších sezon skotského týmu za poslední roky. Klub totiž vede domácí soutěž a bojuje o titul, který naposledy získal v sezoně 2010/2011. Kromě toho hraje i Evropskou ligu.

Česká značka plánuje se svými kvalitními pneumatikami pronikat i na další trhy a to nejen v Evropě. „Většina řidičů chce velmi dobrou kvalitu, a zároveň řeší cenu. Ne každý potřebuje či si může dovolit prémiové značky. Proto jsme společně s našimi partnery pracovali na vývoji nové značky pneumatik, u které zákazník nebude platit za slavnou historii, za předimenzovaný marketing nebo obchodní logistiku. Díky spojení moderních technologií, ekonomické výroby a distribučních možností našeho e-shopu jsme dokázali všechny vnější náklady stlačit na minimum. Teď z toho těží naši zákazníci,“ uzavírá Radek Grill.