KOMENTÁŘ: Konec taxibaronům. Stát tlačí taxikáře do 21. století

Málokdy se stává, aby český stát a úřady byly hodny pochvaly za to, jak se snaží dostat naši zemi do 21. století přes zavilý odpor části soukromého sektoru. Stát bohužel obvykle stojí spíš na opačné straně a většina článků o digitalizaci ho spíš kritizuje. Ale občas se najdou výjimky a o to hlasitěji je potřeba pochválit. Jednu z nich představuje ministerstvo dopravy a jeho návrh novely zákona, která má změnit pravidla pro taxikáře.