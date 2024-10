Smrt restaurací kvůli EU? Zákaz kouření venku je nesmyslný, říká Tomáš Prouza

Evropská komise doporučuje zákaz kouření rozšířit na veškeré venkovní nebo polovenkovní prostory, kde se mohou vyskytovat děti či mladiství. Zákaz by se ale neměl týkat jen cigaretového kouře a užívání alternativ, měl by se vztahovat na veškeré výrobky produkující aerosol, tedy například na výrobky běžně užívané v domácnosti, jako jsou čistící prostředky nebo kosmetické přípravky (tělové spreje nebo deodoranty).

Doporučení Evropské komise zvedlo ze židle mnohé. V čem myslíte, že je největší problém, a jak by takový zákaz, pakliže by byl přijat, ovlivnil cestovní ruch a gastro?

Samozřejmě, že hodně negativně. Z našeho pohledu je největším problémem to, že v návrhu nejsou zhodnocené ekonomické dopady. Nikdo se nebavil s lidmi z cestovního ruchu, ani s lidmi z gastronomie. Doporučení Evropské komise má navíc naprosto vágní formu - mluví se nejen o zahrádkách u kaváren a restaurací, ale i o místech, kudy prochází lidé. Takže si představte, že je dnes normální kouřit cigarety či užívat alternativy před nákupním centrem. Jenže kdyby návrh prošel, kdo by určil, jak daleko máte stát a nebo jestli tam vůbec stát s cigaretou či jinou alternativou můžete? V textu to určené není. A teď si představte, že se z toho doporučení stane závazný předpis. A jako u každé byrokratické povinnosti okamžitě přijdou kontroloři s úmyslem dát vám pokutu. Pokutovali by vás za každý metr, nebo by to bylo na jejich libovůli? Takto obecné doporučení je nepřijatelné, ten text je vágní a „gumový“.

Jak už jste naznačil, omezení by se nemělo týkat pouze kouření cigaret, ale také užívání jakýchkoli alternativ, přičemž některé podniky neřeší ani užívání alternativ uvnitř, protože z nich nejde kouř ani zápach…

To je druhý velký problém. Najednou neřešíme jenom zákaz kouření cigaret, ale má to postihnout i méně rizikové alternativy. Řekněme si upřímně, skutečně někoho obtěžuje, když někdo na zahrádce či na ulici vapuje? A jak? Vapování nemá pro lidi v okolí žádná zdravotní rizika, nijak zásadně je to neobtěžuje. Ten návrh je extrémní a nepřináší vysvětlení, proč se vztahuje i na moderní alternativy, které jsou už navíc dnes společensky přijatelné. Jak zlepšíme veřejné zdraví tím, že zakážeme vapování na zahrádce u restaurace? Vidím v tom snahu narychlo něco prohlasovat, aniž by se to řešilo s těmi, na které to opravdu nejvíce dopadne. Rozumím tomu, že ve veřejně přístupných prostorách vadí spalování tabáku, pasivní kouření má jasně změřená rizika, takže tady má ochrana lidí smysl. Ale při této vágní formulaci chce navrhované doporučení zakázat i alternativy, i když třeba při vapování je dopad na spolusedící nulový.

Proč myslíte, že vypadá návrh Evropské komise takto?

Netuším, protože to nedává žádný smysl. Domnívám se, že to může být snaha vystřelit něco extrémně přísného, aby členské státy přijaly alespoň něco. Je to klasická vyjednávací strategie, ale v tomto případě tedy ne moc povedená. Nikdo si zřejmě nespočítal, jak velké to bude mít dopady. Nejen ty ekonomické. Lidé budou naštvaní.

Myslíte si, že se zvedne vlna nevole?

Nedivil bych se. Vidím to tak, že když se jdou lidé bavit ven, tak když kouří cigarety či užívají alternativy, chtějí je užívat i venku. Přitom je třeba v Česku vidět velký posun v tom, co je společensky přijatelné a co už není. Spousta lidí v posledních letech přešla na výrazně méně rizikové alternativy cigaret, což bychom měli ocenit a podporovat. Místo toho tady cítím z Bruselu tlak na něco, co nemá smysl - a to ani z pohledu veřejného zdraví.

Co těm lidem říkáme? Fajn, budeš tady popíjet pivo, ale zavapovat si nemůžeš. Dělej to doma na zahradě, nebo někde v hasičárně, kde na tebe není vidět, ale nechoď s tím do hospody. Ani před hospodu! V tu chvíli nastane jediná logická reakce - lidé do té hospody přestanou chodit a budou se setkávat jinde. Už dnes se mnoho podniků ekonomicky pohybuje na hraně. Tenhle zbytečný zákaz vše zhorší. A nikoho nezajímají data o dopadech navrhovaného zákazu, protože si s tím nikdo nelámal hlavu.

Jak velké by podle vás mohly být ekonomické dopady?

Obrovské. Vesnické hospody už jsou v podstatě takové hobby a ne podnikání, které někoho dlouhodobě uživí. Do čím dál větších problémů se dostávají i hospody a restaurace ve městech. Tím, jak mladí lidé nechodí do podniků tak často a raději si objednají kurýrem věci domů, na tom opravdu dnes gastro není růžově. Ve chvíli, kdy vypadne byť jen pět procent zákazníků, to mnoho podniků zničí.

Koho by se to podle vás dotklo nejvíce? Rodinných podniků?

Pro malé rodinné podniky by byl takový zákaz jednoznačně smrtící, ale velká rána by to byla i pro sítě hospod, zejména těch, které stojí na pivním konceptu.

Konzultoval s vámi někdo, jak velké dopady by návrh mohl mít na gastro a cestovní ruch?

Právě, že ne. V tom vidím velký problém, z českých vládních politiků to nikdo s byznysem ani s gastrem nekonzultoval. Minimálně bych čekal, že se pan ministr pro evropské záležitosti jako koordinátor evropské agendy poptá po nějakých číslech a bude s námi probírat to, jaké by mělo přijetí tohoto doporučení dopady. Zajímat by nás vždy měl přínos pro veřejné zdraví versus ekonomický dopad. A pak se pojďme rozhodnout, ale dělejme to férově. Nestalo se však nic. Českou vládu dopady tohoto návrhu na ekonomiku vůbec nezajímala.

S kritikou přichází řada států od Rakouska po Řecko. Šéf rakouského Gastronomického svazu Mario Pulke odhaduje, že by tržby mohly klesnout až o 60 procent..

Myslím, že v Česku by to tolik nebylo. Ale celkem vzato je to jedno, protože v Česku bude stačit, pakliže podniky přijdou o pět či deset procent zákazníků, už to je zničí. A opravdu něčemu pomůže to, že se zavřou další stovky venkovských hospod, které jsou často pro obyvatele posledním místem sociálního kontaktu, a lidé budou vapovat při grilovačkách na zahradě?