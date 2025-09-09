Je to skrytá továrna uvnitř kopřivnického průmyslového areálu. Návštěvník dorazí k vysokému plotu ověnčenému žiletkovým drátem s vrátnicí. Až za touto bariérou s vlastní ostrahou začíná království nejmladší zbrojní firmy v Česku, jejímž generálním ředitelem je Tomáš Mohapl. A když by měl návštěvník štěstí, uvidí před halou nejnovější obrněné vozidlo vyvinuté v Česku: kolové bojové vozidlo pěchoty Pandur 8x8 EVO, které mělo světovou premiéru na veletrhu IDET v Brně.
„Při vývoji Panduru 8x8 EVO jsme měli tu výhodu, že jsme mohli navázat na úspěšné vozidlo Pandur II 8x8. Zároveň jsme těžili z poznatků získaných při vývoji stroje Pandur 6x6 EVO (ten se vyrábí v Rakousku a pořídila si jej v počtu stovek kusů rakouská armáda, Pandury 8x8 se vyrábějí v Česku v TDV – pozn. red.). A my jsme o novém vozidle začali uvažovat před nějakými dvěma a půl lety. Vývoj zabral zhruba dva roky,“ popisuje Tomáš Mohapl.
Konstruktéři novému panduru přidávali postupně hmotnost, která stoupla až na 25 tun. Vozidlo dostalo lepší pasivní balistickou ochranu, a navíc také systém aktivní ochrany. To všechno se promítlo do řešení podvozku i pohonné soustavy. V útrobách vozidla pracuje silnější motor a s ním souvisí i upravená automatická převodovka.
Zároveň se vývojáři snažili udržet co nejmenší siluetu. Vedly je k tomu zkušenosti z ukrajinského válčiště. „Máme partnery na Ukrajině, se kterými spolupracujeme dlouhodobě. Při vývoji jsme samozřejmě konzultovali hrozby, které jsou dnes na Ukrajině nejakutnější, a snažili se na ně najít odpovědi v každé části vozidla,“ říká Mohapl. Dodává, že ukrajinští vojáci si nízké siluety obrněnců velmi cení.
Navíc drony nad ukrajinsko-ruskou frontou vytvořily zhruba dvacetikilometrovou zónu smrti. Podle Mohapla nový pandur umí drony detekovat, rušit i ničit. Záleží, jak hrozbu vyhodnotí osádka vozidla. „Výhodou bylo, že jsme vývoj zahájili až po začátku války na Ukrajině,“ přiznává šéf Tatra Defence Vehicle.
Továrna postavila funkční prototyp, vybavený bezosádkovou věží s 30mm automatickým kanonem. Firma se netají ambicí dodávat tento v tuzemsku kompletně vyvinutý a postavený obrněnec Armádě České republiky.
Plácek za továrnou
Za výrobní halou Tatra Defence Vehicle je malý prostor vysypaný štěrkem. Na něm leží pancéřované kabiny určené pro vojenské náklaďáky. Vypadají, jako by přijely z války. Skla jsou popraskaná, lak oloupaný… Ve skutečnosti neopustily území Česka, přesto mají jejich vzhled na svědomí střelné zbraně a výbušniny.
„Každý výrobek testujeme i pomocí ostrých balistických a výbuchových zkoušek. Úmyslně je necháváme postřelovat a odpalovat pod nimi nebo v jejich blízkosti různá množství výbušnin. Na trhu jsou standardem i počítačové simulace, které sice jsou výrazně levnější, na druhé straně nikdy neřeknou přesně to, co se stane při reálné explozi. S každou balistickou a výbuchovou zkouškou získáváme nové a nové poznatky,“ popisuje Mohapl kopřivnickou praxi.
Sám se na testy ve speciálních prostorech akreditovaných zkušebních institucí jezdí dívat a malému plácku v areálu TDV, kde odzkoušené a poničené vzorky odpočívají, říká láskyplně „hřbitov kabin“. Jeho kolegové jej označují za základ budoucího muzea.
