Úspěšná žena dokáže podporovat muže, opačně to ale nefunguje, míní podnikatel

Před lety rozjel vlastní startup, dnes je z něj velká firma. „Kdyby mi předtím někdo řekl, že budu mít téměř 150 zaměstnanců a zákazníky po celém světě, nevěřil bych mu. A to si musím stále připomínat,“ vysvětluje podnikatel Tomáš Krátký svůj recept proti vyhoření. Proč by bez své ženy nebyl tam, kde je? A jak by podle něj měli rodiče nakládat s potenciálem svých dětí?