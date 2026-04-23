Změnil holičství v Česku, teď trpí vzácnou nemocí. Značka Tomáše Kožíška nekončí

Tomáš Kožíšek, muž spojovaný s nástupem barbershopů v Česku, čelí vzácnému neurologickému onemocnění. Zakladatel Thomas’s Barbershopu už dnes nestříhá a pohybuje se na vozíku, jeho značka ale nekončí. Bude dál nést důraz na řemeslo, úctu k zákazníkovi i pánskou službu, kterou Kožíšek po roce 2010 pomohl proměnit v běžnou součást městského života.
foto: Michal ŠulaMAFRA

Když Tomáš Kožíšek před šestnácti lety v Praze otevřel první Thomas’s Barbershop, nešlo mu o módní kulisu ani o snahu vybudovat co největší síť salonů. Chtěl změnit způsob, jakým muži chodí k holiči. Z obyčejného střihu, který mnozí brali jako nutnost, se podle jeho představy stala služba s atmosférou, rituálem a pravidly. „Chtěl jsem, aby to byla pro muže slavnostní chvíle,“ uvedl Kožíšek pro iDNES.cz už v roce 2014.

Dnes je jeho vlastní role v podniku jiná. Vážná nemoc, kterou on i jeho okolí popsalo webu Czech Cruch jako vzácnou formu Parkinsonovy choroby spojenou s multisystémovou atrofií (MSA), ho postupně připravila o hybnost i možnost běžně pracovat za křeslem.

Potíže se podle jeho blízkých začaly objevovat během covidového období: nejprve bolest ramene a tuhnutí ruky, později horší motorika, problémy s rovnováhou i mluvou.

„Následovalo kolečko po doktorech. Navštívil i kliniku exotických chorob, jestli to nemohlo být od štípance, který si přivezl z tropické dovolené,“ vzpomíná jeho životní partnerka Ingrid Chmelenská. Lékaři dlouho hledali příčinu, dnes už rodina a spolupracovníci vědí, že nemoc postupuje a účinná léčba neexistuje.

Právě proto se nyní kolem Kožíška častěji mluví nejen o jeho zdravotním stavu, ale také o odkazu, který po sobě v českém lazebnickém světě zanechává. Thomas’s Barbershop má tři pražské pobočky a dál ho drží lidé, kteří s ním firmu dlouhodobě budovali. Mezi nimi Lucije Macháčková a Karel Horn. Kožíšek je vnímá jako pokračovatele značky, která pro něj nemá jen obchodní význam. Nemá vlastní děti, a tak se o jeho podniku mluví i jako o osobním dědictví.

Kožíškova cesta k pánskému holičství přitom nebyla přímočará. Vyučil se v osmdesátých letech, kdy se holičská a kadeřnická práce učila společně. Po škole nastoupil do pražského kadeřnictví Hygie naproti hotelu Imperial a dlouho pracoval hlavně s dámskou klientelou. „Po revoluci chtěli být všichni kadeřníci kreativní a dělat kdovíjaké umění. Dámské účesy, to byl zajímavý byznys, ne stříhat pány za pár korun,“ vysvětlil Kožíšek.

Později prošel dalšími salony, podnikal a podílel se i na budování kadeřnických provozů. K výhradně pánskému konceptu se dostal až mnohem později.

Inspiraci našel mimo jiné v Londýně. Líbila se mu tamní tradice pánských holičství, kde nešlo jen o zastřižení vlasů, ale také o oholení, péči a atmosféru. V Česku tehdy podle jeho vlastních dřívějších vzpomínek podobná služba prakticky neexistovala. „Řekl jsem si, že bych něco takového chtěl udělat v Praze. Zašel jsem proto na radnici Prahy 1 s tím, že mám v plánu obnovit řemeslo pánského holiče,“ popsal. Muži v té době totiž chodili do běžných kadeřnictví nebo se nechávali stříhat doma.

K prvním lákadlům patřila whisky, doutník nebo horký ručník před holením. Postupně přibývaly další procedury, které jsou dnes v pánských salonech běžné: úprava vousů, obočí nebo péče o pleť. V počátcích chodili do jeho podniku ve velké míře cizinci, časem se ale poměr obrátil a službu si osvojili hlavně čeští zákazníci. „Já se nechci zaměřovat na nějakou cílovou skupinu. Můj klient je chlap, který potřebuje ostříhat a oholit,“ opakovaně vysvětloval v rozhovorech Kožíšek.

Značka se brzy stala symbolem nové vlny. Pánská holičství se začala objevovat po Praze i dalších městech a z barbershopů se stal trend. Kožíšek k němu ale postupně přistupoval spíš opatrně. Vadilo mu, když se z řemesla dělala póza nebo luxusní atrakce bez dostatečné kvality. Za podstatné považoval výuční list, hygienu, rutinu a schopnost dát zákazníkovi účes, který mu sedí. Holič podle něj neměl dělat „umění“ za každou cenu, ale poctivou službu.

Stejně přísný byl i k pravidlům uvnitř salonu. Klientům se podle něj mělo vykat a k zákaznickému křeslu se mělo přistupovat s respektem. Sám říkal, že holič nemá sedět tam, kde sedí zákazník. Právě takové detaily odlišovaly Thomas’s Barbershop od části konkurence, která vsadila na uvolněnou klubovou atmosféru a oslovení ve stylu „kámo“ či „brácho“.

Proměnila se i původní představa čistě mužského prostoru. Kožíšek zpočátku chtěl, aby v salonu pracovali jen muži, protože věřil v atmosféru starých pánských holičství. Později ale připustil, že ženy mohou být ve stříhání velmi dobré, a do týmu je začal přijímat. Ženské zákaznice značka dál neobsluhuje, holičky v ní však dnes pracují.

Kožíšek už se do každodenního provozu zapojuje jen výjimečně. Kvůli nemoci přestal stříhat zhruba před rokem a půl, do poboček se dostává obtížně a jeho hlasu často rozumějí hlavně ti, kteří jsou s ním v pravidelném kontaktu. Přesto se dál zajímá o to, co bude se značkou dál. „Potáhneme to dál už jen kvůli Tomášovu poselství – a tím je poskytovat skvělou službu našim věrným zákazníkům a třeba i jejich dětem,“ říká Lucije a Karel jí přitakává s tím, že je to po těch dlouhých a skvělých letech i jejich život.

Symbolickým potvrzením Kožíškova místa v oboru bylo uvedení do síně slávy holičského cechu. Na ceremoniál už kvůli zdravotnímu stavu osobně nedorazil. „Je na to hrdý,“ tlumočí za něj Chmelenská. Pro muže, který kdysi k řemeslu přišel spíš z rozhodnutí rodičů než z vlastního plánu, je to uzavření nečekané cesty: z učně za dob normalizační Prahy se stal člověk, který výrazně změnil českou představu o tom, co může znamenat návštěva holiče.

Česko může být líhní finačních technologií. Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv.

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

Půl roku po fúzi možnost jejího zrušení. Antimonopolní úřad chce víc pravomocí

Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna předložil, podobně jako v minulém volebním období, návrh na rozšíření pravomocí svého úřadu. Mimo jiné chce navýšit limity na...

23. dubna 2026

Konec slev pro kamiony za ujeté kilometry. Stát ušetří stovky milionů

Premium
ilustrační snímek

Čím více kilometrů kamion po českých dálnicích najezdí, tím vyšší slevu od státu dostává. Zvýhodnění častěji jezdících dopravců, které v Česku platí od roku 2012, by mohlo brzy skončit. Ukončení...

23. dubna 2026

Maďarsko je, za potlesku Unie, na cestě k euru. Bude trnitá, ale cíl je realistický

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, promlouvá v Budapešti ke...

Politická proměna otevírá Maďarsku cestu k přijetí společné evropské měny. Nově zvolený premiér Péter Magyar totiž zařadil přijetí eura mezi své hlavní priority. Pokud by se mu to během následujících...

22. dubna 2026

Becherovka vstupuje na trh s tuzemáky. Posiluje v nejoblíbenější kategorii

Becherovka Tuzemský vzniká v Karlových Varech z kvalitních ingrediencí a...

Vedle zavedených českých značek tuzemáků s vyobrazením plachetnic všeho druhu se nyní do nového segmentu pouští také výrobce bylinných likérů Becherovka. Firma reaguje na proměnu trhu i chování...

22. dubna 2026

E-šmejdi letos lidi obrali už o 798 milionů, průměrná škoda je 33 460 korun

ilustrační snímek

Za první tři měsíce letošního roku čelili klienti českých bank téměř 24 tisícům útoků a přišli o dvakrát více peněz než před rokem. Bankám se pomocí kontrolních mechanismů podařilo stopnout 3,4...

22. dubna 2026  17:15

Věž kostela v Anglii se naklání víc než ta v Pise. Farnost shání peníze na opravu

Nejšikmější kostel v Anglii se naklání víc než věž v Pise

Naklání se víc než šikmá věž v Pise, je skoro stejně stará a Británie teď shání peníze na její záchranu. Věž kostela svatého Jakuba v zapadlé anglické vesničce Dry Doddington se sice nehýbe, zato...

22. dubna 2026  15:59

O lety do Evropy je v Asii zájem. Dopravci se vyhýbají tradičním přestupním uzlům

Boeing 787-9 Dreamliner společnosti Korean Air

Počet letů z Asie do Evropy roste. Kvůli válce na Blízkém východě, se ale cestující i aerolinky vyhýbají tradičním přestupním uzlům, mezi něž patří například Dubaj. Analytici očekávají, že tento...

22. dubna 2026  14:17

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

22. dubna 2026  14:04

Doživotní zákaz. Britové narození po roce 2008 si už cigarety nekoupí

ilustrační snímek

Britský parlament schválil zákon, který všem lidem narozeným po roce 2008 doživotně zakáže kupovat cigarety, doutníky nebo tabák. Dlouze projednávanému zákonu už schází jen podpis krále.

22. dubna 2026  13:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nabídka nových bytů v Brně se téměř zdvojnásobila. Růst cen může zpomalovat

Stavba nového sídla České spořitelny. Smíchovské nádraží, stavba, development,...

Trh s byty v druhém největším městě v Česku loni skokově vzrostl. Nabídka nových bytů v Brně se v minulém roce meziročně zvýšila o zhruba 97 procent na 2 362 nabízených nemovitostí. To pro srovnání...

22. dubna 2026  12:37

Krize v Hormuzu láká podvodníky. Rejdařům chodí falešné výzvy k platbě v kryptu

Loď v Hormuzském průlivu.

Několik týdnů trvající krize v Hormuzském průlivu začíná přitahovat i podvodníky. Řada rejdařů v posledních dnech obdržela falešné zprávy slibující bezpečný průjezd výměnou za platbu v kryptoměnách....

22. dubna 2026  11:16

