Když Tomáš Kožíšek před šestnácti lety v Praze otevřel první Thomas’s Barbershop, nešlo mu o módní kulisu ani o snahu vybudovat co největší síť salonů. Chtěl změnit způsob, jakým muži chodí k holiči. Z obyčejného střihu, který mnozí brali jako nutnost, se podle jeho představy stala služba s atmosférou, rituálem a pravidly. „Chtěl jsem, aby to byla pro muže slavnostní chvíle,“ uvedl Kožíšek pro iDNES.cz už v roce 2014.
Dnes je jeho vlastní role v podniku jiná. Vážná nemoc, kterou on i jeho okolí popsalo webu Czech Cruch jako vzácnou formu Parkinsonovy choroby spojenou s multisystémovou atrofií (MSA), ho postupně připravila o hybnost i možnost běžně pracovat za křeslem.
Tomáš Kožíšek (58)
Vyučil se kadeřníkem v roce 1987 a pracoval po celou dobu v oboru, drtivou většinu času v dámském kadeřnictví.
Svůj první podnik pro muže, který nazval Thomas’s Barbershop, otevřel v roce 2010. Dnes takové podniky provozuje v Praze tři.
Říká se o něm, že je zakladatelem tohoto podnikání u nás a že českým mužům vrátil zpět atmosféru holičství.
Potíže se podle jeho blízkých začaly objevovat během covidového období: nejprve bolest ramene a tuhnutí ruky, později horší motorika, problémy s rovnováhou i mluvou.
„Následovalo kolečko po doktorech. Navštívil i kliniku exotických chorob, jestli to nemohlo být od štípance, který si přivezl z tropické dovolené,“ vzpomíná jeho životní partnerka Ingrid Chmelenská. Lékaři dlouho hledali příčinu, dnes už rodina a spolupracovníci vědí, že nemoc postupuje a účinná léčba neexistuje.
Podnikaní jako odkaz
Právě proto se nyní kolem Kožíška častěji mluví nejen o jeho zdravotním stavu, ale také o odkazu, který po sobě v českém lazebnickém světě zanechává. Thomas’s Barbershop má tři pražské pobočky a dál ho drží lidé, kteří s ním firmu dlouhodobě budovali. Mezi nimi Lucije Macháčková a Karel Horn. Kožíšek je vnímá jako pokračovatele značky, která pro něj nemá jen obchodní význam. Nemá vlastní děti, a tak se o jeho podniku mluví i jako o osobním dědictví.
Kožíškova cesta k pánskému holičství přitom nebyla přímočará. Vyučil se v osmdesátých letech, kdy se holičská a kadeřnická práce učila společně. Po škole nastoupil do pražského kadeřnictví Hygie naproti hotelu Imperial a dlouho pracoval hlavně s dámskou klientelou. „Po revoluci chtěli být všichni kadeřníci kreativní a dělat kdovíjaké umění. Dámské účesy, to byl zajímavý byznys, ne stříhat pány za pár korun,“ vysvětlil Kožíšek.
Později prošel dalšími salony, podnikal a podílel se i na budování kadeřnických provozů. K výhradně pánskému konceptu se dostal až mnohem později.
Inspiraci našel mimo jiné v Londýně. Líbila se mu tamní tradice pánských holičství, kde nešlo jen o zastřižení vlasů, ale také o oholení, péči a atmosféru. V Česku tehdy podle jeho vlastních dřívějších vzpomínek podobná služba prakticky neexistovala. „Řekl jsem si, že bych něco takového chtěl udělat v Praze. Zašel jsem proto na radnici Prahy 1 s tím, že mám v plánu obnovit řemeslo pánského holiče,“ popsal. Muži v té době totiž chodili do běžných kadeřnictví nebo se nechávali stříhat doma.
Whisky, doutník nebo horký ručník
K prvním lákadlům patřila whisky, doutník nebo horký ručník před holením. Postupně přibývaly další procedury, které jsou dnes v pánských salonech běžné: úprava vousů, obočí nebo péče o pleť. V počátcích chodili do jeho podniku ve velké míře cizinci, časem se ale poměr obrátil a službu si osvojili hlavně čeští zákazníci. „Já se nechci zaměřovat na nějakou cílovou skupinu. Můj klient je chlap, který potřebuje ostříhat a oholit,“ opakovaně vysvětloval v rozhovorech Kožíšek.
Značka se brzy stala symbolem nové vlny. Pánská holičství se začala objevovat po Praze i dalších městech a z barbershopů se stal trend. Kožíšek k němu ale postupně přistupoval spíš opatrně. Vadilo mu, když se z řemesla dělala póza nebo luxusní atrakce bez dostatečné kvality. Za podstatné považoval výuční list, hygienu, rutinu a schopnost dát zákazníkovi účes, který mu sedí. Holič podle něj neměl dělat „umění“ za každou cenu, ale poctivou službu.
Stejně přísný byl i k pravidlům uvnitř salonu. Klientům se podle něj mělo vykat a k zákaznickému křeslu se mělo přistupovat s respektem. Sám říkal, že holič nemá sedět tam, kde sedí zákazník. Právě takové detaily odlišovaly Thomas’s Barbershop od části konkurence, která vsadila na uvolněnou klubovou atmosféru a oslovení ve stylu „kámo“ či „brácho“.
Proměnila se i původní představa čistě mužského prostoru. Kožíšek zpočátku chtěl, aby v salonu pracovali jen muži, protože věřil v atmosféru starých pánských holičství. Později ale připustil, že ženy mohou být ve stříhání velmi dobré, a do týmu je začal přijímat. Ženské zákaznice značka dál neobsluhuje, holičky v ní však dnes pracují.
Síň slávy holičského cechu
Kožíšek už se do každodenního provozu zapojuje jen výjimečně. Kvůli nemoci přestal stříhat zhruba před rokem a půl, do poboček se dostává obtížně a jeho hlasu často rozumějí hlavně ti, kteří jsou s ním v pravidelném kontaktu. Přesto se dál zajímá o to, co bude se značkou dál. „Potáhneme to dál už jen kvůli Tomášovu poselství – a tím je poskytovat skvělou službu našim věrným zákazníkům a třeba i jejich dětem,“ říká Lucije a Karel jí přitakává s tím, že je to po těch dlouhých a skvělých letech i jejich život.
Symbolickým potvrzením Kožíškova místa v oboru bylo uvedení do síně slávy holičského cechu. Na ceremoniál už kvůli zdravotnímu stavu osobně nedorazil. „Je na to hrdý,“ tlumočí za něj Chmelenská. Pro muže, který kdysi k řemeslu přišel spíš z rozhodnutí rodičů než z vlastního plánu, je to uzavření nečekané cesty: z učně za dob normalizační Prahy se stal člověk, který výrazně změnil českou představu o tom, co může znamenat návštěva holiče.