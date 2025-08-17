Ne že by už neplatilo úsloví o zlatých českých ručičkách, ale místo řemeslníků toulajících se Evropou dobývají dnes svět spíš zdejší podnikatelé schopnostmi svého mozku. Někteří „jenom vyvážejí“ své výrobky, jiní budují pobočky v zahraničí a rovnou tam vyrábějí, další kupují firmy v cizině od malých až po gigantické a slavné značky.
Jako třeba Daniel Křetínský, jehož posledním velkým tahem je koupě distribuční společnosti, jejíž součástí je výdělečná zásilková firma GLS i slavná a ikonická, leč ztrátová Royal Mail, britská Královská pošta. Údajně nejbohatší Čech a dolarový miliardář vlastní podíly ve firmách například ve Francii, Německu, Nizozemsku nebo v USA, do jeho portfolia patří elektrárny, média i kus West Ham United.
Jan se rozmáchl do šířky, o kterou by se Tomáš možná ani nepokusil. Roli určitě hrálo i to, že byl o generaci mladší, a nemohu se ubránit myšlence, že Jan Baťa byl prostě další a vyšší level v rodinném žebříčku.