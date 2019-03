Ťokův bič na „ekoteroristy“ se rozpadá, dle ostatních resortů je protiústavní

Povinné složení desetitisícové kauce za napadení každého jednotlivého stanoviska stavebního povolení mělo podle šéfa resortu dopravy odradit ty, kteří bezdůvodně protahují stavební řízení, a urychlit tím výstavbu silnic a dálnic v Česku.

„Chtěl bych, aby bylo jasné, že když se chce někdo odvolávat, má pro to zásadní důvod. Aby se napadení závazného stanoviska ocenilo nějakou sumou. Já bych to viděl až do výše 50 tisíc korun,“ hájil loni v létě myšlenku Ťok.

Po projednání novely zákona o­ urychlení výstavby mimo zdi ministerstva dopravy je ale jasné, že návrh ostatní resorty a státní instituce nepodpoří. Zásadní výhrady ke kaucím mají i ministerstva vedená Ťokovými spolustraníky.

„Návrh považujeme za rozporný s ústavním právem každého domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu,“ uvedlo v připomínkách ministerstvo životního prostředí. Jako problém vidí mimo jiné skutečnost, že částka, která má v případě neúspěchu stěžovatele připadnout státu, činí dvojnásobek minimální měsíční mzdy v Česku.

Z 50 tisíc korun už jen pětina

I přes kritiku řady připomínkových míst nehodlá resort dopravy problematický bod z novely vypustit. Místo toho navrhl snížit požadovanou výši kauce.

Když loni v listopadu ministerstvo pustilo novelu do meziresortního připomínkování, stanovilo základní výši kauce na 25 tisíc korun a deset tisíc za každé další napadnuté stanovisko. Nyní se tyto částky snížily na deset tisíc korun a pět tisíc za další stanoviska.

I přes razantní snížení těchto poplatků ponese Ťok návrh na zasedání kabinetu, aniž by vyřešil rozpory s­ řadou resortů. Podle něj bude možné poplatky nemajetným osobám nebo sdružením odpustit.

„K­ omezení přístupu k soudu nedochází, neboť navržená právní úprava počítá s osvobozením od povinnosti složit kauci v případech, kdy to odůvodňují osobní nebo majetkové poměry odvolatele. Stejně tak je přístup k soudu podmíněn úhradou soudního poplatku, přičemž příslušné předpisy umožňují v obdobných případech osvobození,“ uvedlo ministerstvo dopravy.

Vypustit kauce z navrženého textu novely požaduje rovněž oddělení kompatibility Úřadu vlády, které kontroluje, zda navrhovaná legislativa neodporuje pravidlům EU. To poukázalo například na skutečnost, že stěžovatel fakticky musí podat rozklad proti rozhodnutí úřadu, pokud se chce následně svých práv domáhat u soudu. Zavedení kaucí tak může být v rozporu s evropskou směrnicí, která požaduje, aby řízení předcházející předání věci soudnímu přezkumu nebylo nepřiměřeně nákladné.

Ne každé odvolání je obstrukční

Zásadní výtky mají vůči Ťokovu návrhu rovněž ministerstva vnitra a­ spravedlnosti. „Domníváme se, že není možné neúspěšné odvolání a priori považovat za projev svévolné zdržovací taktiky,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Podle něj resort dopravy rovněž požaduje po všech účastnících stavebního řízení, aby dokázali posoudit, zda jejich odvolání bude, nebo nebude úspěšné už při jejím podání. Propadlá kauce pak slouží de facto jako trest za obstrukční jednání.

Aktuální novela zákona urychlující dopravní výstavbu navazuje na loňskou úpravu, která od září umožnila stavět ještě před vypořádáním finanční náhrady za vyvlastněné pozemky formou takzvaného mezitímního rozhodnutí.

Kromě kaucí návrh obsahuje rovněž omezení množství vyjádření, které musí ke každé stavbě státní úřady vypracovávat. Objevit se v ní má i takzvaná fikce souhlasu. Ta je jedním z hlavních bodů nového stavebního zákona, který připravuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Toto opatření zavádí pro vyjádření úřadů třicetidenní lhůtu a v případě složitějších problémů šedesátidenní.

Pokud se dotčené orgány v této době nevyjádří, předpokládá se, že s daným návrhem souhlasí. Zavedení automatického souhlasného stanoviska nedávno kritizoval Českomoravský svaz ochránců přírody, odbory nebo opoziční KDU-ČSL.

„Omezit vyjadřování například správců sítí půjde. Když se kabel překopne, dá se to opravit. Ale zcela nepřijatelné je toto aplikovat na hasiče, hygienu nebo památkáře,“ uvedl zastupitel Prahy a starosta sedmé městské části Jan Čižinský.