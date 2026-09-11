Už před časem jste zmiňoval, že vám rostou kvůli Hormuzu náklady. Jak velký je to problém?
Za první pololetí razantně vzrostly ceny vstupních materiálů. Základní vstupní surovinou je samozřejmě celulóza, ale výrazně nám narostly také náklady a ceny obalových materiálů a dopravy. Celkově se bavíme o nárůstu nákladů zhruba o 10 až 15 procent.
U obalů je ten růst ještě vyšší?
U fólie to bylo o 30 procent. A stále je tam riziko dalšího zdražování, protože to ještě není úplně vyřešené.
Za poslední dva roky se objevil zajímavý trend. Začala se prodávat balení s menším počtem útržků. Máte například 24 nebo 32 rolí, ale na každé roli je méně papíru. Zákazník opticky dostává velké balení za příznivou cenu, ale uvnitř je vlastně méně papíru.