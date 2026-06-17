V Česku ale zatím příslušná novela neprošla schválením a druhé čtení v Poslanecké sněmovně je podle dostupných informací naplánované na 23. června 2026. E-shopy i další firmy se přesto na změnu připravují.
„Klienty jsme na změnu už připravili a konkrétní datum není zásadní. E-shopům doporučujeme přejít na nový systém co nejdřív. Pro jejich majitele je to teď hlavní téma,“ uvedl Michal Benatzky ze společnosti Upgates, která se zabývá tvorbou webů.
Nové pravidlo se dotkne e-shopů i dalších poskytovatelů služeb, kteří uzavírají smlouvy se svými zákazníky online. Týká se prodeje zboží, digitálních služeb, předplatného, členství i finančních produktů sjednávaných na internetu. Na vztahy mezi firmami se nevztahuje.
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Zrušení nákupu jediným tlačítkem. Novela chce zjednodušit odstoupení od smlouvy
Evropská úprava reaguje na praxi, kdy nákup bývá otázkou několika kliknutí, zatímco odstoupení od smlouvy je často složité. Tlačítko má být nově jasně viditelné a snadno dostupné po celou dobu zákonné lhůty. Po kliknutí má zákazníka dovést na jednoduchý formulář. Podnikatel pak musí bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí odstoupení, typicky e-mailem.
Základní lhůta pro odstoupení zůstává 14 dní. Pokud ale spotřebitel nedostane řádné informace o svém právu odstoupit od smlouvy, může se prodloužit až o 12 měsíců. Podle důvodové zprávy nejde o nové právo, ale jen o nový způsob, jak už existující právo uplatnit.
Podle Benatzkého vnímají majitelé e-shopů nový zákon hlavně jako další technickou zátěž. Změny se podle něj dotknou objednávek, účtů i e-mailů.
„Jde hlavně o další komplikaci pro férové obchodníky. Podvodné e-shopy si cestu obejití pravidel stejně najdou. Naopak pro zákazníky bude odstoupení od smlouvy jednodušší,“ uvedl Benatzky.
Twisto platební služba novelu nevnímá jako hrozbu, ale jako krok k větší transparentnosti. Podle firmy ukáže, jak mají e-shopy nastavené platební procesy, komunikaci se zákazníky i následné vypořádání.
„Na trhu vnímáme, že mnoho e-shopů se povinného tlačítka pro odstoupení obává, protože v něm vidí další povinnost a technický požadavek. My to vnímáme opačně. Bezproblémový odchod může být potvrzením transparentnosti a prozákaznického přístupu. To posiluje dlouhodobou důvěru,“ říká šéfka společnosti Twisto Nemika Menevşe.
E-shopy jsou připravené již nyní
Na změnu reagují i další firmy. Novou funkci e-shop Švihej.cz zaměřený na skákání přes švihadlo přidal již nedávno. „Proces vrácení chceme mít co nejjednodušší. Kdo chce zboží vrátit nebo reklamovat, cestu si stejně najde. Pokud to zákazníkům i nám ušetří čas, dává to smysl,“ říká spoluzakladatel firmy Marek Vaněček.
Polské Allegro již nové požadavky splňuje. „Naši zákazníci jsou zvyklí na digitalizovaný a intuitivní nákupní proces. Allegro nabízí možnost zrušení nákupu a vrácení zboží přímo v uživatelském profilu, v sekci Historie nákupů,“ uvedla mluvčí Allegra Monika Brichtová.
E-shop s potisky triček Bastard.cz dokonce podstatu nové legislativy také plní už řadu let. „V našem e-shopu jde dlouhodobě velmi pohodlně požádat nejen o odstoupení od kupní smlouvy, ale i o výměnu zboží nebo reklamaci. Je pravda, že to u nás nemá podobu tlačítka, ale textového odkazu,“ říká majitel firmy Martin Matez Jindra.
Podle něj teď bude záležet hlavně na finálním znění zákona. Návrh totiž mluví o „tlačítku nebo obdobném ovládacím prvku“. Pokud by textový odkaz nestačil, šlo by podle něj o úpravu v řádu minut.
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Dobírka je drahá, ale stále žije. E-shopy ji ruší a nabízejí alternativní řešení
Podobně mluví i Tomáš Čupr z agentury PPC Profits. Podle něj nová legislativa zřejmě nepřinese e-shopům dramatické technické ani finanční náklady, protože většina moderních řešení zvládne požadované funkce doplnit poměrně snadno. Hlavní dopad ale vidí v chování zákazníků a ve vratkách.
„Jednodušší online odstoupení od smlouvy může vést k mírnému nárůstu vratek, protože část zákazníků využije možnost, kterou dříve odkládala nebo neřešila kvůli složitějšímu procesu. Nečekáme však skokové změny, spíše tlak na transparentnost a kvalitu zákaznické zkušenosti,“ dodal Čupr.
Výrazný nárůst vratek nečekají ani dopravci. Podle ředitele GLS v České republice Petra Pěchy mohla některé klienty složitost procesu odrazovat, novou legislativu ale firma vnímá hlavně jako příležitost. „Ty e-shopy, které budou mít logistiku vratek zvládnutou, získají velkou konkurenční výhodu. Základem procesu bude transparentnost, jednoduchost a rychlost,“ doplnil Petr Pěcha.
Změna se týká i finančních služeb sjednávaných na dálku. Také tady má zákazník získat možnost jednoduše odstoupit od produktu přímo v zákaznické zóně nebo mobilní aplikaci. Skip Pay očekává spíš drobné úpravy zákaznické zóny a aplikace.
„Regulace se má týkat například produktů Odložená platba, Třetina, Splátky, půjčky nebo balíčku MAXI. Zákon zatím nebyl definitivně schválený a nelze vyloučit odklad účinnosti po 19. červnu 2026,“ uvedl Tomáš Krásný ze Skip Pay.