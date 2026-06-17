Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vracení zboží bude jednodušší. E-shopy přidaly tlačítko pro zrušení smlouvy

Veronika Bělohlávková
Odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet má být od 19. června 2026 jednodušší. Podle nové unijní úpravy mají e-shopy a další firmy nově nabídnout viditelné tlačítko, přes které zákazník smlouvu ukončí stejně snadno, jako ji uzavřel.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V Česku ale zatím příslušná novela neprošla schválením a druhé čtení v Poslanecké sněmovně je podle dostupných informací naplánované na 23. června 2026. E-shopy i další firmy se přesto na změnu připravují.

„Klienty jsme na změnu už připravili a konkrétní datum není zásadní. E-shopům doporučujeme přejít na nový systém co nejdřív. Pro jejich majitele je to teď hlavní téma,“ uvedl Michal Benatzky ze společnosti Upgates, která se zabývá tvorbou webů.

Nové pravidlo se dotkne e-shopů i dalších poskytovatelů služeb, kteří uzavírají smlouvy se svými zákazníky online. Týká se prodeje zboží, digitálních služeb, předplatného, členství i finančních produktů sjednávaných na internetu. Na vztahy mezi firmami se nevztahuje.

Zrušení nákupu jediným tlačítkem. Novela chce zjednodušit odstoupení od smlouvy

Evropská úprava reaguje na praxi, kdy nákup bývá otázkou několika kliknutí, zatímco odstoupení od smlouvy je často složité. Tlačítko má být nově jasně viditelné a snadno dostupné po celou dobu zákonné lhůty. Po kliknutí má zákazníka dovést na jednoduchý formulář. Podnikatel pak musí bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí odstoupení, typicky e-mailem.

Základní lhůta pro odstoupení zůstává 14 dní. Pokud ale spotřebitel nedostane řádné informace o svém právu odstoupit od smlouvy, může se prodloužit až o 12 měsíců. Podle důvodové zprávy nejde o nové právo, ale jen o nový způsob, jak už existující právo uplatnit.

Podle Benatzkého vnímají majitelé e-shopů nový zákon hlavně jako další technickou zátěž. Změny se podle něj dotknou objednávek, účtů i e-mailů.

„Jde hlavně o další komplikaci pro férové obchodníky. Podvodné e-shopy si cestu obejití pravidel stejně najdou. Naopak pro zákazníky bude odstoupení od smlouvy jednodušší,“ uvedl Benatzky.

Twisto platební služba novelu nevnímá jako hrozbu, ale jako krok k větší transparentnosti. Podle firmy ukáže, jak mají e-shopy nastavené platební procesy, komunikaci se zákazníky i následné vypořádání.

„Na trhu vnímáme, že mnoho e-shopů se povinného tlačítka pro odstoupení obává, protože v něm vidí další povinnost a technický požadavek. My to vnímáme opačně. Bezproblémový odchod může být potvrzením transparentnosti a prozákaznického přístupu. To posiluje dlouhodobou důvěru,“ říká šéfka společnosti Twisto Nemika Menevşe.

E-shopy jsou připravené již nyní

Na změnu reagují i další firmy. Novou funkci e-shop Švihej.cz zaměřený na skákání přes švihadlo přidal již nedávno. „Proces vrácení chceme mít co nejjednodušší. Kdo chce zboží vrátit nebo reklamovat, cestu si stejně najde. Pokud to zákazníkům i nám ušetří čas, dává to smysl,“ říká spoluzakladatel firmy Marek Vaněček.

Polské Allegro již nové požadavky splňuje. „Naši zákazníci jsou zvyklí na digitalizovaný a intuitivní nákupní proces. Allegro nabízí možnost zrušení nákupu a vrácení zboží přímo v uživatelském profilu, v sekci Historie nákupů,“ uvedla mluvčí Allegra Monika Brichtová.

E-shop s potisky triček Bastard.cz dokonce podstatu nové legislativy také plní už řadu let. „V našem e-shopu jde dlouhodobě velmi pohodlně požádat nejen o odstoupení od kupní smlouvy, ale i o výměnu zboží nebo reklamaci. Je pravda, že to u nás nemá podobu tlačítka, ale textového odkazu,“ říká majitel firmy Martin Matez Jindra.

Podle něj teď bude záležet hlavně na finálním znění zákona. Návrh totiž mluví o „tlačítku nebo obdobném ovládacím prvku“. Pokud by textový odkaz nestačil, šlo by podle něj o úpravu v řádu minut.

Dobírka je drahá, ale stále žije. E-shopy ji ruší a nabízejí alternativní řešení

Podobně mluví i Tomáš Čupr z agentury PPC Profits. Podle něj nová legislativa zřejmě nepřinese e-shopům dramatické technické ani finanční náklady, protože většina moderních řešení zvládne požadované funkce doplnit poměrně snadno. Hlavní dopad ale vidí v chování zákazníků a ve vratkách.

„Jednodušší online odstoupení od smlouvy může vést k mírnému nárůstu vratek, protože část zákazníků využije možnost, kterou dříve odkládala nebo neřešila kvůli složitějšímu procesu. Nečekáme však skokové změny, spíše tlak na transparentnost a kvalitu zákaznické zkušenosti,“ dodal Čupr.

Výrazný nárůst vratek nečekají ani dopravci. Podle ředitele GLS v České republice Petra Pěchy mohla některé klienty složitost procesu odrazovat, novou legislativu ale firma vnímá hlavně jako příležitost. „Ty e-shopy, které budou mít logistiku vratek zvládnutou, získají velkou konkurenční výhodu. Základem procesu bude transparentnost, jednoduchost a rychlost,“ doplnil Petr Pěcha.

Změna se týká i finančních služeb sjednávaných na dálku. Také tady má zákazník získat možnost jednoduše odstoupit od produktu přímo v zákaznické zóně nebo mobilní aplikaci. Skip Pay očekává spíš drobné úpravy zákaznické zóny a aplikace.

„Regulace se má týkat například produktů Odložená platba, Třetina, Splátky, půjčky nebo balíčku MAXI. Zákon zatím nebyl definitivně schválený a nelze vyloučit odklad účinnosti po 19. červnu 2026,“ uvedl Tomáš Krásný ze Skip Pay.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na...

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale...

Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu

Roman Janeček začínal jako skladník ve značkovém butiku a před čtyřmi roky se...

Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...

Deset milionů a dost. Švýcarsko čeká referendum, které děsí firmy i ekonomy

Švýcarské město Lucern omývané vodami stejnojmenného jezera (11. listopadu 2020)

Už za pár dnů čeká Švýcarsko důležité referendum, které může zásadně ovlivnit jeho vztahy s Evropskou unií i budoucnost tamní ekonomiky. Obyvatelé rozhodnou, zda má země omezit počet obyvatel na...

Airbus na cestě z Tel Avivu do Prahy vyvolal poplach. Vzlétly i stíhačky Gripen

Letecký den Den ve vzduchu. JAS 39 Gripen. (26. dubna 2026)

Poplach ve čtvrtek způsobil Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou. Dopravní letoun nenavázal kontakt s řízením leteckého provozu v Maďarsku. Kvůli tomu vzlétla dvojice stíhacích letadel Jas...

Vracení zboží bude jednodušší. E-shopy přidaly tlačítko pro zrušení smlouvy

ilustrační snímek

Odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet má být od 19. června 2026 jednodušší. Podle nové unijní úpravy mají e-shopy a další firmy nově nabídnout viditelné tlačítko, přes které zákazník smlouvu...

17. června 2026

Stavíme za 80 tisíc za metr. Stavbaři za drahé byty nemohou, říká šéf Hochtiefu

Premium
Předseda představenstva Hochtief ČR Tomáš Koranda

Cena výstavby je jenom zlomek z toho, co kupující v ceně bydlení platí. Za zdražováním je potřeba hledat jiné důvody, říká předseda představenstva tuzemské pobočky stavební firmy Hochtief Tomáš...

17. června 2026

Sucho, kroupy i mráz. Každý rok čekáme jiný extrém, říká ředitel Habánských sklepů

Petr Ptáček, ředitel Habánských sklepů

Vyšší teploty a sucho způsobují, že voda z krajiny mizí rychleji a vinaři na jižní Moravě se učí fungovat v nových podmínkách. „Sucho není jen problém vinohradů, ale celé ekonomiky zemědělství,” říká...

16. června 2026

Investoři odhazují zábrany. Naděje na konec konfliktu s Íránem vystřelila akcie vzhůru

Závěrečná hodnota indexu Dow Jones Industrial Average na tabuli newyorské burzy...

Pondělí přineslo světovým akciovým trhům jeden z nejsilnějších růstů letošního roku. Investory povzbudily zprávy, že konflikt na Blízkém východě se zřejmě blíží ke konci. Spojené státy a Írán by...

16. června 2026

Inspekce odhalila falšované medy ze Slovenska. Prodával je Kaufland

Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalila v tržní síti dva...

Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) odhalila v tržní síti dva falšované medy. V obou případech jde o výrobky slovenské společnosti Medas ze Spišské Nové Vsi, které se prodávaly...

16. června 2026  16:36

Rolex zvyšuje cenu svých zlatých hodinek. Letos už podruhé

Švýcarská firma Rolex zvýšila v červnu globální cenu svých zlatých hodinek v...

Švýcarská firma Rolex tento měsíc zvýšila globální cenu svých zlatých hodinek v průměru o pět procent. Podnik reaguje na silnou poptávku po svém prémiovém zboží, přestože širšímu trhu s luxusem se v...

16. června 2026  13:56

Skončila jste? Turistce hrozí za vysypání lidského popela do moře v Benátkách pokuta

Zátoka svatého Marka (Bacino di San Marco) rozhodně nepatří mezi místa, kde je...

Sociálními sítěmi koluje video turistky, která v Benátkách rozptýlila popel svého blízkého do vody přímo poblíž baziliky sv. Marka nedaleko ostrova San Giorgio Maggiore. Incident, který zachytili...

16. června 2026  12:45

Pracujeme na modernizaci systému DROZD, řekl Macinka. Posílily i konzulární služby

Tisková konference Ministerstva zahraničí a Fotbalové asociace ČR k informacím...

Češi před hlavní letní sezonou dostali od ministerstev zahraničí a místního rozvoje i cestovních kanceláří sadu doporučení, jak snížit rizika při cestách do zahraničí. Stát po nedávné blízkovýchodní...

16. června 2026  9:45,  aktualizováno  11:27

Japonská centrální banka zvýšila úrok na jedno procento, nejvýše za 31 let

Japonský jen.

Měnový výbor japonské centrální banky (BOJ) podle očekávání zvýšil na závěr svého dvoudenního zasedání základní úrokovou sazbu na jedno procento z 0,75 procenta. Úroky v zemi jsou tak nejvyšší za...

16. června 2026  6:44

Energetika se decentralizuje. Úpravy stojí miliardy, ukazují data ČEZ Distribuce

Ilustrační snímek

Společnost ČEZ Distribuce připojila letos do poloviny května do své sítě přes čtyři a půl tisíce výroben elektřiny s instalovaným výkonem 158 megawattů. Většinu tvořily fotovoltaické elektrárny....

16. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chorvatské rodinné šperkařství našlo druhý domov v Praze. Dnes ho vede třetí generace

Premium
Ve výřezu bratři Anton (vlevo) a Niko Topalli. Jsou třetí generací, která vede...

Válka na Balkáně přiměla rodinu Topalli opustit rodné Chorvatsko i rozjetý byznys. V Praze ale navázali na šperkařskou tradici a dnes rodinnou značku vede už třetí generace. „Dědeček nám dal svobodu...

16. června 2026

Za tříhodinové zpoždění letu zůstane nárok na odškodné, rozhodli v Bruselu

Ilustrační snímek

Právo cestujících v zemích Evropské unie na finanční kompenzaci při více než tříhodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Evropského parlamentu (EP) a členských států v pondělí došli...

15. června 2026  20:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.