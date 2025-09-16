Za celý loňský rok se v českých dolech vytěžilo přes 25 milionů tun hnědého a černého uhlí, což bylo meziročně o téměř 17 procent méně. Útlum souvisel zejména s plánovaným odklonem od spalování uhlí a přechodu na jiné zdroje.
Pod zem míří poslední kombajn OKD, do konce těžby zbývá zhruba půl roku
Hnědého uhlí se v prvním pololetí vytěžilo skoro 12,55 milionu tun, což bylo meziročně o skoro deset procent více. Drtivá většina se použila jako průmyslové uhlí. Klíčová ložiska hnědého uhlí jsou v Česku v Podkrušnohoří v okolí Mostu, Chomutova a Teplic. Nejvýznamnější lokality jsou lomy ČSA a Bílina. Těžba hnědého uhlí pokračuje také na Sokolovsku.
Černé zlato – malá část těžby
Černého uhlí, které nyní v Česku tvoří pouze malou část z celkové těžby, v prvních šesti měsících roku těžaři vytěžili 614 000 tun, meziročně o skoro sedm procent méně. Výraznou většinu, konkrétně 415 000 tun, tvořilo koksovatelné uhlí, které může být využíváno na výrobu koksu a následně například k výrobě surového železa. Výrazně ubylo černého uhlí využívaného k energetickým účelům.
Poslední činný důl s černým uhlí v Česku je ČSM na Karvinsku. I v něm bude brzy těžba definitivně ukončena. Společnost OKD plánuje vytěžení posledních porubů na první čtvrtletí 2026. Podle původních plánů měla těžba skončit v roce 2022, následně se ukončení těžby několikrát posunulo.
Další těžba při dnešních cenách už nemá smysl. A taky nejsou lidi, říká šéf OKD
Spolu s poklesem těžby černého uhlí klesla i výroba koksu. V první polovině roku činila 685 000 tun, což bylo proti loňsku o čtyři procenta méně.
O uhlí ještě není rozhodnuto
Energetické firmy v Česku zatím definitivně o odstavování svých uhelných elektráren nerozhodly. Podle expertů se ovšem dá očekávat v následujících letech. Například společnost ČEZ v minulých měsících uvedla, že bude rozhodovat o odstavování uhelných zdrojů z roku na rok. Akcionářům to v červnu řekl místopředseda představenstva Pavel Cyrani.
Klíčový podle něj bude vývoj cen na burze a emisních povolenek. Podle současného vývoje lze podle Cyraniho odhadovat, že výroba elektřiny z uhlí přestane být rentabilní kolem roku 2028. Tento odhad se ale podle něj může ještě kdykoliv změnit.
Stát do budoucna počítá, že český energetický mix postaví na jaderných a obnovitelných zdrojích. Ty však bude nutné nejprve vybudovat. Do té doby by přechodným hlavním palivem měl být plyn.