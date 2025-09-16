Těžba uhlí v Česku i přes chystaný útlum roste, v pololetí téměř o desetinu

Přestože se v Česku plánuje útlum těžby uhlí, v první polovině letoška firmy vytěžily téměř 13,2 milionu tun hnědého a černého uhlí. To je proti stejnému období loni o desetinu více. Produkci táhla tradičně zejména těžba hnědého uhlí, které tvořilo přes 95 procent vytěženého nerostu. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). V předchozích letech těžba naopak prudce klesala.
Těžba začíná hned za městem. Rypadlo v lomu Bílina při pohledu z Litvínova, v...

Těžba začíná hned za městem. Rypadlo v lomu Bílina při pohledu z Litvínova, v pozadí vrch Bořeň. | foto: Monika Gordíková, MF DNES

Rypadlo společnosti Severočeské doly v dobývacím prostoru Bílina
Lom ČSA 2019
Několik stovek lidí demonstrovalo u dolu Bílina na Mostecku proti těžbě uhlí....
Aktivisté vnikli do dolu Bílina na Mostecku. (30. června 2018)
Za celý loňský rok se v českých dolech vytěžilo přes 25 milionů tun hnědého a černého uhlí, což bylo meziročně o téměř 17 procent méně. Útlum souvisel zejména s plánovaným odklonem od spalování uhlí a přechodu na jiné zdroje.

Pod zem míří poslední kombajn OKD, do konce těžby zbývá zhruba půl roku

Hnědého uhlí se v prvním pololetí vytěžilo skoro 12,55 milionu tun, což bylo meziročně o skoro deset procent více. Drtivá většina se použila jako průmyslové uhlí. Klíčová ložiska hnědého uhlí jsou v Česku v Podkrušnohoří v okolí Mostu, Chomutova a Teplic. Nejvýznamnější lokality jsou lomy ČSA a Bílina. Těžba hnědého uhlí pokračuje také na Sokolovsku.

Černé zlato – malá část těžby

Černého uhlí, které nyní v Česku tvoří pouze malou část z celkové těžby, v prvních šesti měsících roku těžaři vytěžili 614 000 tun, meziročně o skoro sedm procent méně. Výraznou většinu, konkrétně 415 000 tun, tvořilo koksovatelné uhlí, které může být využíváno na výrobu koksu a následně například k výrobě surového železa. Výrazně ubylo černého uhlí využívaného k energetickým účelům.

Poslední činný důl s černým uhlí v Česku je ČSM na Karvinsku. I v něm bude brzy těžba definitivně ukončena. Společnost OKD plánuje vytěžení posledních porubů na první čtvrtletí 2026. Podle původních plánů měla těžba skončit v roce 2022, následně se ukončení těžby několikrát posunulo.

Další těžba při dnešních cenách už nemá smysl. A taky nejsou lidi, říká šéf OKD

Spolu s poklesem těžby černého uhlí klesla i výroba koksu. V první polovině roku činila 685 000 tun, což bylo proti loňsku o čtyři procenta méně.

O uhlí ještě není rozhodnuto

Energetické firmy v Česku zatím definitivně o odstavování svých uhelných elektráren nerozhodly. Podle expertů se ovšem dá očekávat v následujících letech. Například společnost ČEZ v minulých měsících uvedla, že bude rozhodovat o odstavování uhelných zdrojů z roku na rok. Akcionářům to v červnu řekl místopředseda představenstva Pavel Cyrani.

Klíčový podle něj bude vývoj cen na burze a emisních povolenek. Podle současného vývoje lze podle Cyraniho odhadovat, že výroba elektřiny z uhlí přestane být rentabilní kolem roku 2028. Tento odhad se ale podle něj může ještě kdykoliv změnit.

Stát do budoucna počítá, že český energetický mix postaví na jaderných a obnovitelných zdrojích. Ty však bude nutné nejprve vybudovat. Do té doby by přechodným hlavním palivem měl být plyn.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

D52 překoná Novomlýnské nádrže po násypu, vyjde to levněji než estakáda

Úsek dálnice D52 z Pohořelic na Brněnsku do Mikulova na Břeclavsku překoná Novomlýnské nádrže po násypu. Centrální komise ministerstva dopravy dala tomuto řešení přednost před estakádou, která by si...

15. září 2025  14:38

Hračkám se v Japonsku daří. Dospělí je místo dětem kupují sobě

I přes nízkou porodnost se v Japonsku daří trhu s hračkami. Kupují si je především dospělí, pro které jsou dostupným koníčkem nebo prostředkem, jak navázat kontakty s ostatními na sociálních sítích,...

15. září 2025  13:35

Hotelové impérium Kellnerových se rozrůstá, PPF kupuje Diplomat v Dejvicích

Investiční skupina PPF rozšiřuje své hotelové portfolio. K pražským hotelům Hilton a Four Seasons nově přibude i dejvický Diplomat. Ten realitní odnož PPF Real Estate koupí za 73 milionů eur (v...

15. září 2025  12:21

