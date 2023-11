Distributory plynu čeká před zimou test vedení. Bude to cítit, upozorňují

Kontrola plynovodů se koná každý rok před zahájením topné sezony a v jednom termínu ji na celém území ČR provádí všechny tři distribuční firmy, kterými jsou GasNet, EG.D a Pražská plynárenská Distribuce.

Takzvaná odorizace je preventivní akce a během ní nebudou přerušeny ani omezeny dodávky zemního plynu. „Intenzivnější zápach během nárazové odorizace slouží k prověření těsnosti plynovodů a může nás upozornit i na ty nejmenší poruchy,“ uvedl provozní ředitel skupiny GasNet Petr Koutný.

Únik plynu je nutné nahlásit

V případě, že lidé příští týden zaznamenají sirný zápach odorizovaného zemního plynu, mají volat nepřetržitou pohotovostní linku plynařů na telefonním čísle 1239. Platí to pro celou Českou republiku bez ohledu na distribuční společnost, která pokrývá daný region. Volající by měli dispečerovi nahlásit jméno, adresu místa poruchy nebo závady, kontaktní telefon a orientační body, podle nichž se pracovníci pohotovostní služby dostanou co nejrychleji na místo možné poruchy.

Plynovody a další plynárenská zařízení skupiny GasNet její zaměstnanci kontrolují pravidelně během roku a distributor ručí za jejich spolehlivost. Tato plynárenská zařízení končí plynovodní přípojkou před hlavním uzávěrem plynu. Za vnitřní, domovní nebo bytové plynovody a spotřebiče za hlavním uzávěrem, jako jsou například sporáky nebo plynové kotle, nese odpovědnost majitel těchto zařízení, což je většinou vlastník dané nemovitosti.

GasNet zajišťuje dodávky zemního plynu pro více než 2,3 milionu zákazníků v zemi. Podíl GasNetu na distribuci zemního plynu v Česku je podle firmy asi 80 procent, společnost spravuje 65 000 kilometrů plynovodů ve všech regionech s výjimkou Prahy a Jihočeského kraje. Jihočeský kraj plynem zásobuje EG.D a hlavní město Pražská plynárenská Distribuce.