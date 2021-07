Zaměstnanci odmítají hlásit dovolenou v cizině, řekla svazu šestina firem

Naočkovanou většinu zaměstnanců má podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) 29 procent firem. U dalších musejí sledovat bezinfekčnost po návratu ze zahraničních dovolených. Pracovníci 16 procent podniků však nejsou ochotni sdělit, že strávili pobyt v cizině. Napětí v pracovně-právních vztazích způsobila podle SP vláda, když nová pravidla zavedla na posledních chvíli. Situaci by neměla opakovat a měla by včas ohlásit podmínky, které budou platit od září, uvedli zástupci SP v pondělí.



Proočkovanost hlavně ve velkých firmách je podle SP často vyšší než v celé populaci. Přesto se třetina společností chce stále do očkování zapojit, pokud to vláda oficiálně umožní. Od tohoto záměru 13 procent podniků odradil dosavadní přístup kabinetu. SP podle svého viceprezidenta Jana Rafaje volá po jasně nastaveném systému očkování zaměstnanců ve firmách zhruba půl roku. Hodil by se podle něj i při případné třetí dávce vakcíny, řekl.

Zaměstnanci mají od 9. července povinnost při návratu z dovolené v zahraničí předložit negativní test na covid-19. V průzkumu ale 22 procent podniků uvedlo, že není v jejich silách zjistit, zda je pracovník bezinfekční. Firmám ale podle SP může pomoci hygienický manuál, který svaz vytvořil spolu s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Firmy jsou připraveny opět testovat

Některé společnosti využily možnosti zanést testování a další hygienická opatření do svých interních předpisů. SP to vyjednal s ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí. O testování může tak rozhodnout konkrétní zaměstnavatel.

„Téměř polovina firem v našem průzkumu uvedla, že je připravena opět začít plošně testovat své zaměstnance, pokud by se v jejich regionu epidemická situace zhoršila. Nechtějí v tomto ohledu čekat na případné nařízení vlády o opětovném zavedení plošného povinného testování,“ uvedl dále Rafaj. Pravidelné týdenní testování ve firmách či na úřadech skončilo 30. června.

Především větší podniky chtějí mít podle SP jistotu, že případné šíření nákazy neohrozí jejich podnikání. Nařízení, která jsou nad rámec ministerských, tak podle průzkumu zavedlo 39 procent firem. Přesto SP od vlády žádá, aby pravidla platná od září představila včas. Měla by stanovit taková opatření, která budou udržitelná, pro firmy splnitelná a neměla by se překotně měnit.

Průzkum SP provedl 14. a 15. července mezi 200 podniky. Zapojilo se 12 procent firem do 50 zaměstnanců, 42 procent středních společností do 250 pracovníků a 46 procent firem nad 250 zaměstnanců.