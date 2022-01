Velké náklady a neférové proplácení, kritizuje testování Pavla Břečková z ASMP

Pavla Břečková v rozhovoru pro iDNES.cz upozornila na to, že testování zaměstnanců je pro podniky velmi byrokraticky náročné. Stát tuto činnost firmám podle ní vůbec neulehčuje. Místopředsedkyně ASMP ČR zároveň zkritizovala formu proplácení provedených testů. Nelíbí se jí, že zdravotnické a neziskové organizace mají příspěvky od státu vyšší než jiné subjekty.

Jak se k povinnému očkování a testování jako Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR stavíte?

Očkování není v gesci firem, je ale zřejmé, že je nutné testovat všechny bez ohledu na očkování. I očkovaní totiž mohou nákazu šířit. Pokud se podíváme na testování, tak většina firem to vnímá jako nutnost. Velká část z nich jde i nad rámec zákona či nařízení vlády.

Zpravidla v reakci na aktuální situaci již v předstihu testují své zaměstnance, a to i vícekrát týdně, zavádějí různá opatření na pracovištích. Jde třeba o zamezení přímého styku lidí z různých pracovišť, střídání směn, samozřejmostí je i home-office, pokud to je vzhledem k pozici možné.

Společnosti velmi často také na své vlastní náklady nechávají doma pracovníky, u nichž není zatím prokázána nákaza, nebo je na ni podezření v rodině. Takové náklady ale stát nekryje. Firmám se však takový postup mnohdy jeví jako smysluplný. Podniky jsou opatrné a nechtějí si nákazu zavléct, protože by to znamenalo omezení či uzavření provozu. To si po dvou letech nejistoty, turbulencí na trhu a rapidně zvýšených nákladech mnohdy nemohou dovolit.

Co pro podniky a živnostníky povinnost testování znamená?

Pro firmy a podnikatele to znamená poměrně značnou agendu a nemalé náklady. Už jen při nákupu testů musíte ověřit schválené dodavatele ze seznamu, pokud takový test chcete později uplatnit pro náhradu. Musíte vést evidenci testů, musíte je mít vždy k dispozici v dostatečném počtu. Dále musíte zorganizovat pravidelné testování a vést seznamy testovaných včetně řady dalších údajů, navíc se ne všichni testují vždy v jeden termín.

V úvahu je nutné také vzít směnné provozy, testování v takových případech probíhá vícekrát denně. Na to je nutné vyčlenit konkrétní osobu či spíše osoby, kterým tím pádem jejich původní práce plynoucí z pracovní smlouvy reálně stojí a mnohdy je nutné ji dohnat přesčasovými hodinami.

Ty jsou zásahem do osobního života zaměstnanců nemalým nákladem pro firmy, protože i na ně se vztahují vysoké odvody, jež si stát žádá. Tito pověření pracovníci fyzicky testují či dohlížejí na samotestování, vedou evidenci nebo zajišťují likvidaci biologického odpadu, a to řízeným způsobem. Tuto evidenci je pak nutné dále administrativně zprocesovat, uložit, archivovat a v pravidelných intervalech poskytovat úřadům.

V oblasti testování je nyní ve hře i návrh nové vlády, který zvažuje ještě vyšší administrativní zatížení ve vztahu k testování firem i další hlášení hygienickým stanicím. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR takové zatížení pochopitelně odmítá.

Měly podniky potíže se sháněním testů?

Potíže byly v úplném počátku testování, kdy situace na trhu nebyla přehledná. V té době rovněž nebyla jasná kritéria od ministerstva zdravotnictví. V dnešní době je to však již v pořádku, testů je na trhu dostatek.

Přijde Vám příspěvek ze strany státu na testování dostatečný?

Úhrada ceny každého testu by měla být ze strany státu samozřejmostí. Firmy samotné si zpravidla chtějí chránit svůj provoz a své zaměstnance a jsou tomu ochotné obětovat opravdu hodně. Na druhé straně by na to stát neměl spoléhat a v některých případech až dokonce parazitovat. Stát by měl spíše hledat cesty, jak firmám trochu ulevit.

Považujeme za nepřijatelné, že úhrada za testování se často liší. Firmy dostanou uhrazeny náklady na test ve výši 60 korun za jeden provedený test. Zdravotnické organizace či neziskové organizace ale dostávají ze zdravotního pojištění úhradu několikanásobně vyšší. Ten úkon je ale zcela identicky. To podle mého určitě v pořádku není.

Kdy odhadujete, že povinné testování skončí?

To kdybych věděla. Pokud je ale testování cenou za to, že se nebudou jednotlivá odvětví či celá ekonomika zavírat, jsme my firmy ochotny takové náklady nést.