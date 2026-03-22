Nejhorší výsledky měli lidé pod třicet pět let. Pokles investiční gramotnosti tak podle expertů ukazuje na potřebu systematičtějšího finančního vzdělávání. Důležité je začít už v mladém věku, kdy si lidé vytvářejí základní návyky při práci s penězi.
„Žijeme v době influencerů a bleskových digitálních plateb, kdy se peníze zdají být virtuální a snadno dostupné. O to důležitější je mluvit o nich bez příkras a na rovinu,“ říká ministryně financí Alena Schillerová, která zaštítila iniciativu Global Money Week. Ta má právě finanční gramotnost včetně znalostí o investicích šířit.
„Mladší lidé dnes přicházejí do kontaktu s investováním velmi brzy, často prostřednictvím sociálních sítí,“ upozorňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR. „Z hlediska znalostí jsou na tom přitom nejhůř právě ty nejmladší generace. Za svůj život zažily jenom extrémní úspěchy, kdy trhy pořád jenom rostou. Nemají osobní zkušenost a ani si neumí představit, co to je krize.“
|
Její slova potvrzují výsledky testu znalostí o investicích. Úplně nejhůře v něm dopadla skupina ve věku 27 až 35 let. Tato generace se propadla dokonce pod nejmladší skupinu ve věku 18 až 26 let.
S Brodani souhlasí i hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Výsledky ukazují, že samotný růst zájmu o investování ještě automaticky nevede k hlubšímu porozumění jeho principům. Dlouhé období bez výraznějších propadů na trzích část investorů ukolébává, slábne motivace znalosti prohlubovat.“
Aby teprve osobní ztráta peněz nemusela být pro mladé lidi prvním impulsem ke zjišťování informací, je právě osvěta ve školách nejlepší možnou prevencí proti neuváženému riskování s penězi.
„Pokud chceme, aby mladí lidé rozuměli světu financí a dokázali se bezpečně pohybovat i v digitálním prostředí, potřebují k tomu kvalitní a moderní zážitkovou výuku včetně interdisciplinárního propojení. A právě učitelé jsou v tomto směru naprosto zásadní,“ upozorňuje Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa.
|
Ta tento týden na konferenci představila učitelům z celé republiky projekty a aktivity, které bankovní sektor připravuje pro školy. Velký důraz klade na hry a soutěže, díky kterým je výuka pro děti zábavnější.
Podvodníci číhají na sociálních sítích
Popularizace investování je často založena na krátkých formátech, jednoduchých sděleních nebo rychlých návodech. Rostoucí zájem však automaticky neznamená hlubší porozumění jeho principům. Zakladatel Portu Radim Krejčí se proto obává, aby lidé nepadli do pasti podvodníkům.
„Popularita investování roste rychleji než znalosti. Lidé budou investovat čím dál tím víc. Bojím se toho, že se vrátíme zpátky o třicet let, kdy lidi zklamala kuponová privatizace. Průšvihy vždy házejí špatné světlo na celý investiční trh.“
Podle ministerstva financí lidé v dnešním světě čelí stále složitějším finančním rozhodnutím. Digitální prostředí, sociální sítě, influenceři i snadná dostupnost finančních produktů vytvářejí tlak na rychlá rozhodnutí – často bez hlubšího porozumění důsledkům. Seriózní finanční poradenství je obtížně odlišitelné od líbivého produktového marketingu.
Jana Brodani vidí nebezpečí také v tom, aby po případném zklamání lidé na investice zcela nezanevřeli. „Je třeba tvrdě potírat podvodníky. Aby pravidla byla taková, aby umožnila fungovat jen těm, kteří nabízejí fér služby.“
|
„Naším cílem je, aby se každý občan cítil ve světě financí bezpečně a sebevědomě, protože jen ten, kdo penězům skutečně rozumí, nad nimi má i skutečnou kontrolu,“ ubezpečuje ministryně Schillerová. Letošní ročník týdne peněz proto klade důraz na kritické myšlení, vlastní úsudek a schopnost orientovat se v informacích.
Rozdíly ve znalostech jsou velké
Regionální srovnání přineslo odhalilo i výrazné rozdíly, v Olomouckém kraji lidé zodpověděli ve srovnání s hlavním městem správně jen dvě třetiny otázek o investování. Podobně výrazné rozdíly přetrvávají ale také mezi muži a ženami.
„Pokud mají být rozdíly v budoucnu menší, je důležité, aby se základní orientace v investování postupně stala běžnou součástí finančního vzdělávání,“ míní hlavní ekonom Portu Jan Berka.