Investiční znalosti Čechů klesají. Nejohroženější jsou mladí, vyplynulo z testů

Autor:
  11:00
Češi v online znalostním testu o investicích nezazářili. Úroveň jejich investičních znalostí klesá už dokonce druhým rokem v řadě, zjistil průzkum platformy Portu. Podle odborníků tak už zapomněli skoro všechno, co se o investování naučili při nedávné inflační vlně.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nejhorší výsledky měli lidé pod třicet pět let. Pokles investiční gramotnosti tak podle expertů ukazuje na potřebu systematičtějšího finančního vzdělávání. Důležité je začít už v mladém věku, kdy si lidé vytvářejí základní návyky při práci s penězi.

Žijeme v době influencerů a bleskových digitálních plateb, kdy se peníze zdají být virtuální a snadno dostupné. O to důležitější je mluvit o nich bez příkras a na rovinu,“ říká ministryně financí Alena Schillerová, která zaštítila iniciativu Global Money Week. Ta má právě finanční gramotnost včetně znalostí o investicích šířit.

„Mladší lidé dnes přicházejí do kontaktu s investováním velmi brzy, často prostřednictvím sociálních sítí,“ upozorňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR. „Z hlediska znalostí jsou na tom přitom nejhůř právě ty nejmladší generace. Za svůj život zažily jenom extrémní úspěchy, kdy trhy pořád jenom rostou. Nemají osobní zkušenost a ani si neumí představit, co to je krize.“

Gambling, nebo investice? Hranice se v digitálním světě rychle rozplývají

Její slova potvrzují výsledky testu znalostí o investicích. Úplně nejhůře v něm dopadla skupina ve věku 27 až 35 let. Tato generace se propadla dokonce pod nejmladší skupinu ve věku 18 až 26 let.

S Brodani souhlasí i hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Výsledky ukazují, že samotný růst zájmu o investování ještě automaticky nevede k hlubšímu porozumění jeho principům. Dlouhé období bez výraznějších propadů na trzích část investorů ukolébává, slábne motivace znalosti prohlubovat.“

Aby teprve osobní ztráta peněz nemusela být pro mladé lidi prvním impulsem ke zjišťování informací, je právě osvěta ve školách nejlepší možnou prevencí proti neuváženému riskování s penězi.

„Pokud chceme, aby mladí lidé rozuměli světu financí a dokázali se bezpečně pohybovat i v digitálním prostředí, potřebují k tomu kvalitní a moderní zážitkovou výuku včetně interdisciplinárního propojení. A právě učitelé jsou v tomto směru naprosto zásadní,“ upozorňuje Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa.

Přišli o tisíce i miliony, dali je internetovým podvodníkům. Mají nové triky manipulace

Ta tento týden na konferenci představila učitelům z celé republiky projekty a aktivity, které bankovní sektor připravuje pro školy. Velký důraz klade na hry a soutěže, díky kterým je výuka pro děti zábavnější.

Podvodníci číhají na sociálních sítích

Popularizace investování je často založena na krátkých formátech, jednoduchých sděleních nebo rychlých návodech. Rostoucí zájem však automaticky neznamená hlubší porozumění jeho principům. Zakladatel Portu Radim Krejčí se proto obává, aby lidé nepadli do pasti podvodníkům.

„Popularita investování roste rychleji než znalosti. Lidé budou investovat čím dál tím víc. Bojím se toho, že se vrátíme zpátky o třicet let, kdy lidi zklamala kuponová privatizace. Průšvihy vždy házejí špatné světlo na celý investiční trh.“

Podle ministerstva financí lidé v dnešním světě čelí stále složitějším finančním rozhodnutím. Digitální prostředí, sociální sítě, influenceři i snadná dostupnost finančních produktů vytvářejí tlak na rychlá rozhodnutí – často bez hlubšího porozumění důsledkům. Seriózní finanční poradenství je obtížně odlišitelné od líbivého produktového marketingu.

Jana Brodani vidí nebezpečí také v tom, aby po případném zklamání lidé na investice zcela nezanevřeli. „Je třeba tvrdě potírat podvodníky. Aby pravidla byla taková, aby umožnila fungovat jen těm, kteří nabízejí fér služby.“

Aktivně investuje už 55 procent Čechů, prodělává jen minimum, ukazuje průzkum

„Naším cílem je, aby se každý občan cítil ve světě financí bezpečně a sebevědomě, protože jen ten, kdo penězům skutečně rozumí, nad nimi má i skutečnou kontrolu,“ ubezpečuje ministryně Schillerová. Letošní ročník týdne peněz proto klade důraz na kritické myšlení, vlastní úsudek a schopnost orientovat se v informacích.

Rozdíly ve znalostech jsou velké

Regionální srovnání přineslo odhalilo i výrazné rozdíly, v Olomouckém kraji lidé zodpověděli ve srovnání s hlavním městem správně jen dvě třetiny otázek o investování. Podobně výrazné rozdíly přetrvávají ale také mezi muži a ženami.

„Pokud mají být rozdíly v budoucnu menší, je důležité, aby se základní orientace v investování postupně stala běžnou součástí finančního vzdělávání,“ míní hlavní ekonom Portu Jan Berka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

Nad hlavou jsem napočítal dvacet dronů. Hormuz je pro námořníky smrtelná past

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Hormuzský průliv se po úderech na Írán proměnil v nebezpečnou past pro desítky tisíc námořníků. Posádky tankerů a nákladních lodí zůstávají týdny na moři pod hrozbou útoků raket, dronů i rušených...

Investiční znalosti Čechů klesají. Nejohroženější jsou mladí, vyplynulo z testů

Ilustrační snímek

Češi v online znalostním testu o investicích nezazářili. Úroveň jejich investičních znalostí klesá už dokonce druhým rokem v řadě, zjistil průzkum platformy Portu. Podle odborníků tak už zapomněli...

22. března 2026

Cena léků na hubnutí by mohla klesnout. Indie brzy nabídne levnější generika

Léky Ozempic a Wegovy od společnosti Novo Nordisk (8. března 2024)

Drahé léky na hubnutí by mohly být brzy cenově dostupnější. V pátek v Indii vypršel patent na semaglutid, klíčovou složku léků Wegovy či Ozempic. S vypršením patentu se tak otevírá cesta pro výrobu...

22. března 2026

Firmy tvrdí, že jim vyšší věk zaměstnanců nevadí. Realita je ale jinde, říká expertka

Premium
Kateřina Legnerová

Jsou padesátníci digitálně negramotní? A mladí zaměstnanci zase líní a chtějí hlavně dostatek volného času a žádné přesčasy? Jak vypadá dnešní trh práce v Česku a soužití jednotlivých generací v něm...

22. března 2026

Írán bojuje s potravinovou hyperinflací. Jídlo stojí dvojnásobek co loni

Lidé nakupují na tržišti Tajrish v severním Teheránu před svátkem Nowruz, který...

Íránská inflace vystoupala na nejvyšší hodnoty od druhé světové války. Podle oficiálních údajů vzrostly ceny v únoru meziročně o 68,1 procenta. Ještě dramatičtější je situace u potravin, které oproti...

22. března 2026

Zdražování ropy zvyšuje náklady na provoz výletních lodí, zákazníci si připlatí

Okružní plavba naháčů se uskutečnila na výletní lodi Carnival Pride. Na snímku...

Růst cen ropy, které od začátku konfliktu v Íránu stouply o více než 35 procent, poškodí podle analytiků zisky amerických provozovatelů výletních lodí. Největší ztrátu by podle odhadů mohla utrpět...

21. března 2026

Jahody jsou naše drahokamy, říkají Korejci. Staly se pilířem zemědělského vývozu

Bývalý prezident Jižní Koreje Yoon Suk-yeol na návštěvě jahodového skleníku v...

Jahody se staly v Jižní Koreji oblíbeným produktem a jedním z nejvýznamnějších čerstvých zemědělských vývozních artiklů. Export v loňském roce dosáhl rekordní hodnoty 72 milionů dolarů (1,5 miliardy...

21. března 2026

Káva táhne, ale pomáhá i oblečení. Tchibo v Česku zvýšilo tržby

Prodejny Tchibo mají v průměru kolem 150 metrů čtverečních, návštěvnost je...

Tchibo na českém trhu dál roste. V roce 2024 dosáhly tržby společnosti z prodeje kávy 2,5 miliardy korun a z prodeje nepotravinového zboží 1,27 miliardy korun. Celkové tržby tak meziročně vzrostly o...

21. března 2026

KOMENTÁŘ: Cla se obracejí proti těm, kteří je prosazují. Historie to potvrzuje

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Donald Trump vyhrál prezidentské volby v roce 2016 se slibem, že rozbije dosavadní obchodní pravidla Spojených států. O deset let později zašel ještě dál, než mnozí považovali za možné. Zatímco se...

21. března 2026

Celebrity to mají rády nealko. Nové značky nápojů rostou jako houby po dešti

update soda limonáda kardashian

Zatímco ještě před pár lety hollywoodské hvězdy zakládaly vlastní značky vodky, ginu nebo tequily, dnes se stále častěji pouštějí do nealkoholických nápojů. Experti říkají, že se americkým celebritám...

21. března 2026

Musk podvedl investory Twitteru před jeho odkupem, rozhodl americký soud

Americký podnikatel Elon Musk (30. listopadu 2022)

Miliardář Elon Musk podvedl investory společnosti Twitter. Sociální síť hanil, aby ji mohl koupit za nižší cenu, než byla jeho původní nabídka za 44 miliard dolarů (931 miliard Kč), rozhodl v pátek...

21. března 2026  10:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Banksyho díla se nyní budou prodávat za mnohem vyšší částky, soudí sběratelé

Robin Gunningham při práci na díle, o kterém se potvrdilo, že pochází od...

Tajemný pouliční umělec s pseudonymem Banksy je Brit ve věku kolem padesáti let pocházející z anglického Bristolu. Jeho občanské jméno zní Robin Gunningham, odhalilo pátrání agentury Reuters....

21. března 2026

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

21. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.