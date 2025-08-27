Tesco účtuje slevy jinak, než uvádí. Porušení zákona, rozhodla inspekce

Veronika Bělohlávková
Zákazníci společnosti Tesco si v posledních měsících stěžují, že při použití Clubcard kuponů a akčních cen neplatí částky, které obchodník slibuje. Na účtenkách se podle nich objevují nepochopitelné položky, které výslednou cenu mění o desetihaléře až koruny. Česká obchodní inspekce (ČOI) už po kontrolních nákupech potvrdila, že Tesco porušilo zákon o ochraně spotřebitele.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Aneta Čapková pro iDNES.cz

Účtenka s položkami z Tesca (25. srpna 2025)
Účtenka z Tesca s položkami. (25. srpna 2025)
Účtenka Tesca se slevami, které jsou podle zákazníků zmatečně sčítány. (25....
Vysvětlení účtenky čtenářem iDNES.cz (25. srpna 2025)
14 fotografií

Na redakci iDNES.cz se obrátil pan Josef z Rychnova nad Kněžnou. „Mám dvě účtenky s odstupem dvou týdnů, kde je krásně vidět, jak Tesco šidí zákazníky po drobných částkách. Na kuponech je nově uveden dodatek, že sleva nemusí být dodržena, pokud se použije další kupon. Ve výsledku člověk nikdy neví, kolik vlastně zaplatí,“ popsal.

Podle něj se na prodejně ani na zákaznické lince nedá ničeho domoci. „Na informacích v Tescu Rychnov nad Kněžnou nikdo nic nevysvětlí, zákaznická linka nereaguje celé týdny a pak přijde odpověď, kterou člověk spíš bere jako vtip. Většina lidí si účtenky nekontroluje, tak ani netuší, že se to děje,“ říká.

S podobnou zkušeností se na ČOI obrátil i pan Milan, který nakupoval v Tescu v Poličce. „Bez Clubcard stojí máslo 44,90 Kč. S aplikací měla být cena 39,90 Kč. Jenže na účtence odečetli 5,01 Kč a následně připočítali 0,58 Kč. Ve výsledku jsem zaplatil 40,47 Kč, tedy více, než byla sleva,“ uvedl.

Také u banánů nakonec zaplatil víc. „Za 0,77 kilogramu jsem měl zaplatit 15,32 Kč, ale účtenka ukázala 15,76 Kč,“ dodal. Tvrdí, že jde o systémové okrádání zákazníků, které je nastaveno centrálně a probíhá v celé republice.

Účtenka z Tesca s položkami. (25. srpna 2025)

Tesco ve vyjádření zaslaném redakci iDNES.cz a následně také ČOI uvedlo, že ceny po uplatnění více kuponů se přepočítávají podle podílu konkrétní položky na celkovém nákupu. Nejprve se odečítá sleva na celý nákup a až poté slevy na jednotlivé položky.

„Zákazník za máslo s oběma kupony zaplatil ještě méně, než kolik by zaplatil při použití pouze kuponu na máslo. Jelikož nechceme zákazníky omezovat a kombinace kuponů nevylučujeme, byla jim v důsledku účtována cena nižší či výhodnější, než bylo deklarováno,“ vysvětluje obchodní řetězec.

ČOI zjistila chybné účtování

Česká obchodní inspekce na základě podání zákazníků provedla kontrolní nákupy a zjistila chybné účtování.

„Z provedené kontroly vyplývá, že pro spotřebitele je velmi obtížné zorientovat se v dokladu o zakoupení výrobků. Nejedná se o jednoduchý výpočet, ale je potřeba znát priorizaci jednotlivých slev a postup výpočtu,“ uvedla v oficiálním stanovisku ČOI.

Podle výpočtů inspektorů v rozsáhlé zprávě mělo například máslo Bohemilk cenu bez slevy 44,90 Kč a s Clubcard kuponem měla být cena 39,90 Kč. Protože ale byly použity další kupony, nastal složitý přepočet. Nejprve se odečetla částka z kuponu na celý nákup a pak se u másla ještě počítala sleva z jeho speciálního kuponu. Kvůli tomu se nakonec na účtence objevila cena 35,76 Kč, což je méně než očekávaných 39,90 Kč, ale výpočet je tak složitý, že zákazník těžko rozpozná, odkud tato částka vznikla. Tesco kombinuje více kuponů najednou, sleva se přepočítává z celkové částky i z jednotlivých položek a na účtence se někdy připočítávají drobné „zaokrouhlení“, takže částka neodpovídá jednoduchému odečtení slev.

Podobným způsobem se ceny počítaly i u dalších položek, například u okurek nebo banánů.

Účtenka s položkami z Tesca (25. srpna 2025)

Podle inspektorátu ČOI se prokázalo porušení zákona o ochraně spotřebitele. „Tyto přestupky budou s kontrolovanou osobou řešeny v rámci správního řízení,“ stojí ve zprávě.

Inspekce zároveň upozornila, že kontroly probíhají na více prodejnách společnosti Tesco Stores ČR a.s. a problematika se řeší plošně. „Aktuálně výsledek ve věci však nelze předjímat, dokud v řízení nebude pravomocně rozhodnuto. Vzhledem k rozsáhlým kontrolám řetězců a množství materiálů, které je třeba vyhodnotit, nelze přesně sdělit, kdy bude správní řízení zpracováno,“ upřesnil mluvčí ČOI František Kotrba.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.