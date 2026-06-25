V řízcích z Tesca našla inspekce salmonelózu, pochází z polských slepic

Letos se jedná o několikátý případ těchto bakterií v kuřecím mase, které inspekce testovala. Výrobky pocházely z různých řetězců a z více zemí.
Kuřecí řízky, ve kterých objevili salmonelu naposledy, odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Vzhledem k datu použitelnosti už maso není v prodeji, je ale možné, že ho lidé mají doma v mrazáku.
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Potravinářská inspekce našla v Tesku kuřecí prsní řízky s bakteriemi salmonely
Inspekce v takovém případě doporučuje spotřebitelům, aby je nejedli. Mráz totiž bakterie přežijí. Bakterie by podle informací na webu Státní veterinární správy měla zničit teplota 60 stupňů Celsia a vyšší. Takové teploty ale musí dosáhnout nejen povrch masa, ale i jeho vnitřek.
S prodávajícím zahájí SZPI správní řízení, hrozí mu pokuta. Informaci o zjištění nevyhovující potraviny inspekce vloží také do evropského systému rychlého varování pro potraviny (RASFF), aby mohlo dojít k došetření v zemi původu.