Důchodce čeká na začátku roku 2026 několik změn týkajících se důchodů. Zatímco pravidelná valorizace penzí patří mezi ty příjemné, další novinky už tak potěšitelné nejsou.
Jak bude chodit oznámení o valorizaci
Příplatek za důchod v hotovosti
Valorizace a „dva důchody“ v lednu
Valorizace neboli plošné zvyšování penzí se provádí každý rok a důchodcům má zajistit, aby jim peníze reálně neklesaly spolu s tím, jak se zdražuje a zvyšuje se průměrná mzda. „Průměrný starobní důchod se zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne tak hodnoty 21 839 korun,“ uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí k valorizaci penzí v roce 2026.
Průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun, oznámil Jurečka
Protože se ale důchody valorizují k 1. lednu 2026, zatímco výplaty penzí chodí lidem v jiné dny v měsíci, přijde každému ještě „doplatek“ za valorizovanou část penze za období od 1. ledna do lednového výplatního termínu. Tento doplatek bude u každého jiný – závisí na výši penze i na tom, v jakém dni v měsíci vám peníze chodí. Čím později, tím vyšší bude.
Oznámení o valorizaci
Lidé, kteří důchody dostávají, byli zvyklí, že jim oznámení o valorizaci chodilo na přelomu prosince a ledna. Nově se ale bude vydávat jen elektronicky. Výjimku získá jen ten, kdo si o tištěné valorizační oznámení zažádá. Kam tedy oznámení přijde?
- Do datové schránky fyzické osoby, a to všem, kdo již datovku zřízenou mají.
- Prostřednictvím online služby ePortálu ČSSZ. Nutností je přihlášení se na tento portál. Služba v tuto chvíli ještě není dostupná, k dispozici by měla být v lednu. „Službu doporučujeme využít nejdříve v den splatnosti důchodu,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení.
- Tištěné oznámení poštou dostane jen ten, kdo si o něj podá žádost. Je zpoplatněné částkou 26 korun (do zahraničí až 52 korun). Zdarma ho mají pouze lidé, kteří se narodili před rokem 1955.
Termíny výplat důchodů 2026
Výplaty důchodů v roce 2026 ovlivní svátky. Lidem, kterým chodí penze v některém z termínů uvedených níže v tabulce, přijdou v roce 2026 peníze buď o něco dříve, nebo naopak později.
|Důchody s výplatním termínem:
|Budou vyplaceny:
|2. dubna 2026
|1. dubna 2026
|4. dubna 2026
|2. dubna 2026
|6. dubna 2026
|7. dubna 2026
|2. května 2026
|4. května 2026
|8. května 2026
|7. května 2026
|6. července 2026
|7. července 2026
Jak uvedla Česká správa sociálního zabezpečení, změny se dotknou jen těch lidí, kterým standardní termín výplaty důchodu připadá na některý z uvedených dnů. Ostatní dostanou penzi tak, jak jsou zvyklí. Důchody se vyplácejí vždy od 2. do 14. dne v měsíci, pouze v sudé dny.
Důchodci, kteří lpí na důchodu v hotovosti poštou, zaplatí za službu skoro stovku
Česká pošta zvyšuje poplatek za důchod
Důchod je možné si nechat posílat na účet, stále ale zůstává možnost nechat si ho vyplatit v hotovosti prostřednictvím České pošty. Dosud za to penzisté dali 78 korun, od 1. ledna 2026 to bude 94 korun. Poplatek se odčítá z vyplacené částky důchodu.
„ČSSZ doporučuje zvážit možnost změny způsobu výplaty důchodových dávek na bankovní účet, díky čemuž ušetříte a důchod bude vyplacen bezhotovostně, tedy operativnějším způsobem. Jedná se o bezpečnou formu výplaty, kterou využívá stále více klientů,“ upozorňuje správa sociálního zabezpečení.
Jak se poplatku na poště vyhnout?
- Nechte si peníze posílat na bankovní účet. Žádost je třeba vyplnit, podepsat, nechat si potvrdit bankou a odnést na kteroukoli pobočku OSSZ.
- Nemáte účet? Nechte si penzi posílat na účet manžela, manželky, partnera či partnerky. Žádost o to je podobná, podepsat ji ale musíte oba.
- Na účet jiného člověka (například sourozence, vnoučat apod.) lze výplatu důchodu posílat jen ve zvláštních případech, kdy je tento člověk zákonným zástupcem, ustanoveným opatrovníkem či zvláštním příjemcem, příp. zastupuje oprávněného podle § 49 a § 50 občanského zákoníku.