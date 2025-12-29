Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 se posunou. Koho se změna týká

  5:00
Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled změn ve výplatě důchodů.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Důchodce čeká na začátku roku 2026 několik změn týkajících se důchodů. Zatímco pravidelná valorizace penzí patří mezi ty příjemné, další novinky už tak potěšitelné nejsou.

Jak bude chodit oznámení o valorizaci

Změny výplatních termínů 2026

Příplatek za důchod v hotovosti

Valorizace a „dva důchody“ v lednu

Valorizace neboli plošné zvyšování penzí se provádí každý rok a důchodcům má zajistit, aby jim peníze reálně neklesaly spolu s tím, jak se zdražuje a zvyšuje se průměrná mzda. „Průměrný starobní důchod se zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne tak hodnoty 21 839 korun,“ uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí k valorizaci penzí v roce 2026.

Průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun, oznámil Jurečka

Protože se ale důchody valorizují k 1. lednu 2026, zatímco výplaty penzí chodí lidem v jiné dny v měsíci, přijde každému ještě „doplatek“ za valorizovanou část penze za období od 1. ledna do lednového výplatního termínu. Tento doplatek bude u každého jiný – závisí na výši penze i na tom, v jakém dni v měsíci vám peníze chodí. Čím později, tím vyšší bude.

Oznámení o valorizaci

Lidé, kteří důchody dostávají, byli zvyklí, že jim oznámení o valorizaci chodilo na přelomu prosince a ledna. Nově se ale bude vydávat jen elektronicky. Výjimku získá jen ten, kdo si o tištěné valorizační oznámení zažádá. Kam tedy oznámení přijde?

  • Do datové schránky fyzické osoby, a to všem, kdo již datovku zřízenou mají.
  • Prostřednictvím online služby ePortálu ČSSZ. Nutností je přihlášení se na tento portál. Služba v tuto chvíli ještě není dostupná, k dispozici by měla být v lednu. „Službu doporučujeme využít nejdříve v den splatnosti důchodu,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení.
  • Tištěné oznámení poštou dostane jen ten, kdo si o něj podá žádost. Je zpoplatněné částkou 26 korun (do zahraničí až 52 korun). Zdarma ho mají pouze lidé, kteří se narodili před rokem 1955.

Termíny výplat důchodů 2026

Výplaty důchodů v roce 2026 ovlivní svátky. Lidem, kterým chodí penze v některém z termínů uvedených níže v tabulce, přijdou v roce 2026 peníze buď o něco dříve, nebo naopak později.

Posuny výplatních termínů důchodů v roce 2026
Důchody s výplatním termínem:Budou vyplaceny:
2. dubna 20261. dubna 2026
4. dubna 20262. dubna 2026
6. dubna 20267. dubna 2026
2. května 20264. května 2026
8. května 20267. května 2026
6. července 20267. července 2026

Jak uvedla Česká správa sociálního zabezpečení, změny se dotknou jen těch lidí, kterým standardní termín výplaty důchodu připadá na některý z uvedených dnů. Ostatní dostanou penzi tak, jak jsou zvyklí. Důchody se vyplácejí vždy od 2. do 14. dne v měsíci, pouze v sudé dny.

Důchodci, kteří lpí na důchodu v hotovosti poštou, zaplatí za službu skoro stovku

Česká pošta zvyšuje poplatek za důchod

Důchod je možné si nechat posílat na účet, stále ale zůstává možnost nechat si ho vyplatit v hotovosti prostřednictvím České pošty. Dosud za to penzisté dali 78 korun, od 1. ledna 2026 to bude 94 korun. Poplatek se odčítá z vyplacené částky důchodu.

„ČSSZ doporučuje zvážit možnost změny způsobu výplaty důchodových dávek na bankovní účet, díky čemuž ušetříte a důchod bude vyplacen bezhotovostně, tedy operativnějším způsobem. Jedná se o bezpečnou formu výplaty, kterou využívá stále více klientů,“ upozorňuje správa sociálního zabezpečení.

Jak se poplatku na poště vyhnout?

  • Nechte si peníze posílat na bankovní účet. Žádost je třeba vyplnit, podepsat, nechat si potvrdit bankou a odnést na kteroukoli pobočku OSSZ.
  • Nemáte účet? Nechte si penzi posílat na účet manžela, manželky, partnera či partnerky. Žádost o to je podobná, podepsat ji ale musíte oba.
  • Na účet jiného člověka (například sourozence, vnoučat apod.) lze výplatu důchodu posílat jen ve zvláštních případech, kdy je tento člověk zákonným zástupcem, ustanoveným opatrovníkem či zvláštním příjemcem, příp. zastupuje oprávněného podle § 49 a § 50 občanského zákoníku.
Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 se posunou. Koho se změna týká

České hory nejsou drahé, jen se nesmyslně porovnávají, říká hoteliér

Marek Holer provozuje v Peci pod Sněžkou hotely Hvězda, Krokus, restauraci Deli...

Podle mnohých jsou české hory předražené, přesto jsou na zimu téměř vyprodané. Proč ceny rostou, proč lidé mění své návyky a stále častěji volí hotelový komfort místo chalup a proč jsou srovnání s...

28. prosince 2025

KB chce být opět první dámou českého byznysu, říká členka představenstva

Katarína Kurucová, Komerční banka

V létě roku 2025 nastoupila do nejužšího vedení Komerční banky Katarína Kurucová. Energická manažerka dostala na starost oblasti korporátního a investičního bankovnictví. V této oblasti slavila...

27. prosince 2025

