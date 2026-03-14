V čem nejraději spí žena, která podniká s lůžkovinami?
Největší efekt dělá výplň peřiny, konkrétně peří. Když se večer po dlouhém dni zachumláte do péřové peřiny, je to čistý pocit štěstí. Pro mě je ovšem úplně zásadní povlečení. Nejraději mám náš contour design – bílou barvu s decentním lemováním, třeba v odstínu bordó nebo champagne. Obecně mám ložnici nejraději bílou.
A není bílá nepraktická?
Paradoxně je bílá úplně nejpraktičtější. Jakmile máte jakoukoli skvrnu na bílém, můžete použít bělidla a různé odstraňovače skvrn. U barev naopak hrozí, že spolu se skvrnou odstraníte i barvu. Při správné péči a vhodných pracích prostředcích je za mě bílá nejpraktičtější volbou.
Sama mám bílé povlečení od úplného začátku značky, jsou to vlastně ještě testovací kusy. A máme tři děti, takže je to opravdu ostrý provoz!
Terezie Täubelová
Česká podnikatelka a zakladatelka značky MARIELI, která se věnuje výrobě luxusního ložního prádla, peřin, polštářů a dalších doplňků do domácnosti.
Značku pojmenovala na počest prababičky Marie Líkařové, která o svůj obchod s ložním prádlem přišla po komunistickém převratu v roce 1948.
Dříve působila jako diplomatka na ministerstvu zahraničních věcí. Zde se specializovala na rozvojové projekty v Afghánistánu.
Vystudovala Ekonomický a politický rozvoj na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
Pojďme ještě zpátky k peří. Každý si podle mě jako první vybaví těžké duchny, které měly naše babičky. Dnešní péřové peřiny ale asi budou sofistikovanější, že?
Staré duchny byly velice nepraktické. Člověk se v nich nad ránem vzbudil často jen pod povlakem, protože všechno peří měl naklepané u nohou. Od té doby jsme se ale technologicky posunuli obrovským způsobem, jak v samotném zpracování peří, tak v jeho kvalitě.
My používáme stoprocentní prachové peří, což je z celého surového materiálu to nejdražší a nejkvalitnější. Je to ta část ptáka, kde nejsou žádná brka, jen jemné prachové peří, které připomíná cukrovou vatu. Je extrémně lehké, ale zároveň má nejvyšší výhřevnost, takže i při velmi nízké váze dokáže zajistit opravdu vysoký tepelný komfort.
Je peří skvělý izolant?
Ano, protože na sebe váže molekuly vzduchu. Navíc odvádí vlhkost od těla na rozdíl od dutého vlákna. V tom se vlastně zabalíte do plastu, tělo se v noci potí a všechna vlhkost zůstává uzavřená uvnitř. Spánkové cykly pak neprobíhají správně, člověk se častěji budí a efektivita spánku je výrazně nižší. Když máte kvalitní materiál, který vytvoří optimální prostředí, spánek je hlubší, klidnější a celkově mnohem kvalitnější.
A jak zajistíte, aby se peří „nesypalo“ k nohám?
Používáme speciální sypkovinu, tedy velmi hustě tkanou látku, která prachové peří udrží uvnitř. Peřiny mají dvojité prošití, paspulku po obvodu a jsou prošité do čtverců, takže je peří uzamčené v jednotlivých komorách a nesjíždí z jedné strany na druhou. Díky tomu drží peřina tvar a dá se bez problémů prát i sušit v sušičce.
Ložnice, klenot domácnosti
S kvalitními materiály roste cena. Existují nějaké, na nichž můžeme ušetřit?
Bohužel. Pro mě jsou peřiny nejméně maržový produkt, proto na ně v podstatě ani nedáváme slevy. Jakmile bychom nějakou slevu dali, už na tom nic nevyděláme. Materiály jsou samy o sobě velmi drahé. Jediný kompromis by byl dělat to jako řada jiných výrobců – prodávat peřinu jako z „prachového peří“, ale když se pak podíváte na složení, zjistíte, že prachového peří je tam třeba jen dvacet procent a zbytek tvoří nižší kvalita, je to tedy jenom příměs. My ho dáváme 100 procent.
Existují ještě nějaké další marketingové triky, na něž bychom si měli dávat pozor?
Vícekomorové polštáře, ty jsou teď velkým hitem. Marketingově to zní skvěle, ale realita je často taková, že uvnitř polštáře je ještě jeden „polštář“ naplněný levným peřím a kvalitní peří je jen po obvodu. Výrobce tím výrazně ušetří na materiálu, ale zákazník to na první pohled nepozná. A dalším chytákem je i povlečení s takzvaným obálkovým zapínáním.
Máte na mysli kapsu bez zipů a knoflíků?
Přesně tu. Používá hlavně v hotelech, protože tam se povlečení mění každý den. Pokojské potřebují, aby šlo převlékat co nejrychleji, a v hotelových prádelnách se prádlo mandluje, takže jakékoli zapínání by se tam ničilo a zkracovalo životnost.
Pro domácí použití ale zapínání zásadní je, protože nechcete, aby vám peřina vypadla z povlaku uprostřed noci. To je věc, na kterou bych si určitě dávala pozor. My sami používáme velice kvalitní kovové zipy. Ty sice tvoří náklad navíc, ale i celková výroba je dražší, protože najednou máte mnohem složitější a delší šití.
Podle čeho tedy poznáme kvalitní ložní prádlo?
Často se zmiňuje takzvaný thread count (TC), tedy počet nití utkaných do čtverečního palce, ale s tímto údajem se dnes hodně manipuluje a vysoké číslo samo o sobě nezaručuje kvalitu. Je proto lepší brát ho jen orientačně a spoléhat se na důvěryhodného výrobce.
Hustotu tkaní lze navíc poznat i bez údajů na štítku – stačí si látku vzít proti světlu nebo ji osahat. Měla by být hladká, pevná a příjemná. Důležitá je také kvalita šití a certifikace, především OEKO-TEX, která zaručuje zdravotní nezávadnost použitých materiálů a barviv.
Jsou Češi ochotní si za kvalitní ložní prádlo připlatit?
Někteří ano. Uvědomují si, že v posteli trávíme zhruba třetinu života a že tedy dává smysl přemýšlet o materiálech, ve kterých spíme. Upřímně si ale pořád myslím, že většina lidí je ochotnější připlatit si za věci, které jsou vidět – třeba za drahou kabelku nebo designový kus nábytku v obýváku, kam si vodíme návštěvy.
Přitom ložnice je náš nejintimnější prostor, místo, kde můžeme být sami sebou a zavřít se před světem. O to větší škoda je, že se k ní často chováme jako ke skladišti. Prostředí ložnice má zásadní vliv na kvalitu spánku a podle mě je to skutečný klenot domácnosti, který bychom si měli hýčkat hlavně pro sebe.
Spánkem k dlouhověkosti
Je správné ložní prádlo základem spánkové hygieny?
Určitě ano, za mě je to úplně klíčové. Můžete sice eliminovat modré světlo, řešit všechny možné zásady spánkové hygieny, ale když si pak lehnete do ložnice vytopené na pětadvacet stupňů a přikryjete se peřinou z dutého vlákna, dobrý spánek vám to nezajistí. Ve dvaceti letech to možná ještě projde, ale s věkem tělo funguje jinak a začne to být znát.
Jaké barvy a materiály jsou pro spánek nejvhodnější?
Univerzální odpověď neexistuje, protože každému vyhovuje něco jiného. Z hlediska barev se ale dlouhodobě nejlépe osvědčují světlé a klidné odstíny, především bílá, které působí čistě, uklidňujícím dojmem a dobře fungují v ložnici.
Co se týče materiálů, všechny, se kterými pracujeme, jsou čistě přírodní, žádná syntetika. Povlečení je ze stoprocentní bavlny, liší se ale způsobem zpracování. Bavlněný satén a bavlněný perkál jsou ze stejné příze, rozdíl je v tom, jak jsou vlákna utkaná.
Satén je velmi hebký, hladký a lehce lesklý, zatímco perkál je matnější, křupavější a má lehce chladivý efekt, takže vyhovuje lidem, kterým je v noci spíš horko nebo se víc potí – ideální je třeba na léto. Naprostý hit v zahraničí je bavlněný flanel, který jsme právě zařadili do nabídky. Zákazníci ho milují hlavně v zimě, protože přirozeně hřeje, je heboučký, a co na něm milují nejvíc – nemusí se žehlit.
Říkala jste, že vaše babička, která se dožila devadesáti šesti let, měla celý život i jedno povlečení – to, které dostala od své maminky, vaší prababičky, jako svatební dar. Je dnes ještě taková životnost možná?
Nemyslím si, a to z několika důvodů. Moje babička se o povlečení starala jinak – tehdy se nepralo každý týden, tudíž se tolik neopotřebovalo. Navíc se mandlovalo a škrobilo, a právě škrob vytvořil na každém vláknu ochranný film, díky němuž se látka tolik neničila.
Upřímně si ale nejsem jistá, kdo dneska ještě škrobí a mandluje. V tomto smyslu už se stejné životnosti dosáhnout nedá. U peřin je to ale jinak. Při správné péči jsou v podstatě na celý život. I po deseti, patnácti nebo dvaceti letech se dá vyměnit sypkovina nebo dosypat peří, ale základ zůstává.
Povlečení na míru
Vaše firma nedávno přesunula výrobu do Česka. Proč?
Přesun výroby do Česka samozřejmě znamenal vyšší náklady, protože velká část textilní výroby se dnes soustředí do Číny, kde je výroba výrazně levnější. Pro nás ale začalo být klíčové to, že děláme hodně věcí na míru – pro architekty, designéry i klienty se specifickými rozměry.
Díky výrobě v Česku máme celý proces pod jednou střechou, od šití přes personalizaci až po kontrolu kvality. Jsme schopní reagovat rychle, šít na míru a mít nad výrobou každodenní dohled. Ekonomicky to není nejlevnější cesta, ale dává smysl pro značku, která chce stavět na kvalitě, ne na nejnižší ceně.
Nevyrábíte prý jen povlečení a peřiny, ale spolupracujete i s architekty a designéry. V čem spolupráce spočívá?
Spolupracujeme s architekty, designéry i přímo s klienty na vybavení konkrétních interiérů. Realizovali jsme zakázky pro plachetnice, privátní letadla nebo různé rekreační nemovitosti v Marbelle, Chorvatsku, Švýcarsku...
Často to funguje tak, že začneme jednou ložnicí, třeba v bytě v Praze nebo v Čechách, a jakmile si na ten komfort lidé zvyknou, už nechtějí nic jiného a tak postupně vybavujeme další a další místa. Všechno vzniká na míru, podle barevnosti a charakteru konkrétní ložnice.
Hodně oblíbené jsou personalizace, především monogramy. Je to tradice, která se u nás přerušila, ale na Západě se drží dodnes. V Americe, Anglii nebo Francii jsou vyšívané monogramy na lůžkovinách běžné. My se tuhle eleganci snažíme vracet i na český trh.
Nejen monogramy! Na textil prý vyšíváte i různé šifry a vzkazy. Co kdo vzkazoval naposledy?
Vyšívali jsme už různé verše i vtipné nápisy. Občas se člověk při těch zakázkách dozví věci, které míří opravdu do hodně intimních míst některých párů. Už se nám stalo, že mi kolegyně volala s tím, že přišla objednávka a ptala se: „Myslíš, že tohle myslí vážně?“ Objednávka dorazila někdy kolem třetí ráno, byla zaplacená, všechno sedělo, ale ten vzkaz byl lehce, řekněme, vulgární. Nakonec se pán během dne ozval a požádal o změnu. Obecně ale vyšíváme cokoliv – náš zákazník, náš pán.
Proč se o kvalitní ložní prádlo vlastně zajímat?
Protože bez kvalitního spánku není kvalitní život. Dnes neustále řešíme různé doplňky stravy, suplementy, speciální brýle a další vychytávky. Přitom strašně často zapomínáme na to úplně nejzákladnější: dobře se vyspat.