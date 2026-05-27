„Absolutním hitem jsou ochlazovače vzduchu a mobilní klimatizace, kde zájem vyletěl zhruba o trojnásobek a klasické bazény, které vyrostly o více než 130 procent,“ uvedl Šveda. Zájem o ventilátory pak stoupl více než dvojnásobně, dodal.
Zvýšenou poptávku po bazénech registruje i společnost Mountfield. Podle její mluvčí Kateřiny Böhmové shánějí zákazníci především takové bazény, které mohou rychle sestavit a vykoupat se v nich.
„Jen během včerejšího (úterního) dne jsme prodali přibližně 1 500 kusů těchto bazénů, což představuje rekordní denní prodej,“ uvedla. Nejvíce se kupují plechové nadzemní, rámové nebo nafukovací bazény. Poslední typ lze koupit i pod 1 000 korun.
Online tržiště Allegro.cz eviduje momentálně největší růst u domácích ventilátorů. Jejich prodeje se podle mluvčí Allegra Moniky Brichtové meziročně zvýšily téměř trojnásobně.
Průměrná cena domácího ventilátoru se aktuálně pohybuje kolem 600 korun. Klimatizaci pak lidé mohou pořídit přibližně za 7 500 korun. Podle mluvčí Alzy Elišky Čeřovské ale například klienti u mobilních klimatizací volí modely v ceně mezi 10 tisíc až 15 000 korunami, tedy nikoli nejlevnější produkty.
I mezi ventilátory podle Čeřovské vedou kvalitnější typy. „Zákazníci oceňují především nízkou hlučnost, možnost regulace rychlosti, oscilaci a příjemný je i dálkový ovladač,“ uvedla a dodala, že oblíbená je i funkce, která umožňuje vypnout zvukové upozornění při změně rychlosti nebo jiném nastavování. Roste podle ní i zájem o možnost deaktivace podsvícení, což zvyšuje pohodlí při spánku.
Češi kromě toho nakupují i opalovací krémy, zmrzliny nebo grilovací potřeby. Podle Švedy stoupl prodej opalovacích krémů o třetinu.
On-line supermarket Rohlík.cz pak pozoruje sílící poptávku po nealkoholickém pivu. „Během posledního týdne jsme ho doručili o polovinu více než ve stejném týdnu loňského roku,“ uvedl za Rohlík.cz Tomáš Novák.
Přitom letní sezona nastoupila podle Nováka kvůli chladnějšímu počasí v Česku zhruba o dva až tři týdny později než loni. V předposledním květnovém týdnu už ale například prodal Rohlík o 60 procent více zmrzliny a o 57 procent více grilovacího uhlí a briket než minulý rok.