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Vedra zvyšují zájem o klimatizace, bazény, ventilátory i led. Prodeje lámou rekordy

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  7:04aktualizováno  7:19

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V tropických dnech vyhledávají Češi v obchodech klimatizace, ventilátory, led nebo bazény a příslušenství do nich. Vyplývá to z vyjádření prodejců, které oslovila ČTK. Jejich prodej se v některých případech až sedmkrát zvýšil. Meteorologové avizovali, že se tento víkend má maximální naměřená teplota přiblížit, nebo i překonat 41 stupňů Celsia.

„Extrémně horké počasí z posledních dnů se u nás promítlo například do výrazného růstu prodejů ventilátorů. Od začátku minulého týdne vzrostly meziročně tržby v této kategorii o 596,5 procenta. Ke čtvrtku jsme zároveň prodali stejné množství ventilátorů jako za celou loňskou letní sezonu,“ uvedl mluvčí řetězce Globus Zdeněk Vesecký. Kvůli očekávanému zájmu o ventilátory je do své nabídky zařadil od středy také Albert, uvedl mluvčí řetězce Jiří Mareček.

Podle mluvčího on-line srovnávače cen Heureka Ondřeje Švedy stoupl zájem o ventilátory oproti předchozímu týdnu o 150 procent. Největší poptávka je však po mobilní klimatizaci, kde je nárůst v porovnání s předešlým týdnem čtyřnásobný, posílily i klasické klimatizace, a to o dvě třetiny. „Celkově se prodej ochlazovacích produktů letos oproti loňsku více než zdvojnásobil, konkrétně vzrostl o 145 procent,“ řekl.

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Nejdostupnější volbou jsou podle Švedy ventilátory, které lze pořídit od 1 000 korun do 2 000 korun. Ochlazovače vzduchu, o něž vzrostl mezitýdně zájem skoro trojnásobně, vyjdou na dva až tři tisíce. Mobilní i klasické klimatizace se pak pohybují přibližně od 7 tisíc korun do 10 tisíc korun.

Roste i poptávka po systémech vzduchotechniky. „Zájem vidíme z pozice správce komerčních nemovitostí - kanceláří, obchodních center, logistiky a průmyslu, a ten dlouhodobě a setrvale roste,“ řekl ředitele facility managementu M2C Ondřej Pěnička.

Uživatelé klimatizací by však podle analytičky společnosti Revido Kristýny Bajer vždy měli dbát na to, aby začali chladit prostory postupně a nezapínat klimatizaci, až když venku vyšplhají teploty nad 30 stupňů Celsia. Upozornila také na to, že ideální je držet rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou kolem šesti až osmi stupňů Celsia. „Pokud je venku 33 stupňů, dává smysl nastavit klimatizaci přibližně na 25 až 27 stupňů,“ uvedla.

Prodej dětských bazénků vzrostl pětinásobně

V horkých letních dnech hledají Češi zchlazení také v bazénech. „Výrazné oživení zájmu evidujeme od minulého týdne také u bazénů, bazénové techniky a příslušenství, jako jsou filtrace nebo bazénová chemie, kde prodeje meziročně rostou až o 200 procent,“ uvedl Vesecký. On-line supermarket Košík.cz pak zaznamenal letos velký zájem o dětské bazénky, jejich prodej stoupl oproti běžným letním prodejům třikrát, uvedl mluvčí Košík.cz František Brož.

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Mluvčí on-line supermarketu Rohlík.cz Anna-Marie Lichtenbergová uvedla, že prodej dětských bazénků ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl pětinásobně. Daří se i prodejům vodních hraček nebo bazénové chemie. „Vůbec nejprodávanějším zbožím z kategorie bazénů a příslušenství je bazénová chemie, která je v horkých letních dnech potřeba více než jindy. Dominuje celému žebříčku top 10 produktů této kategorie jak podle prodaných kusů, tak podle tržeb,“ uvedl dále Brož.

Zákazníci v tropických vedrech poptávají také led. „Prodeje ledu se v těchto obdobích zvyšují až dvojnásobně, zákazníkům jej nabízíme jak v supermarketech, tak i hypermarketech,“ doplnil Mareček.

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