Podle Kleina jsou kogenerační jednotky nejefektivnější způsob, jak nahradit uhelné elektrárny. „A nakonec to nemusí znamenat to, že lidem podraží energie. Spíš naopak,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz. Podle něj by bylo ideální, kdyby všechny teplárny v Česku ráno nastartovaly kogenerační jednotky a to samé by udělaly i večer. Ve špičkách by tím pomohly elektroenergetice a zároveň by získaly peníze, kterými by stabilizovaly ceny tepla, případně ho i zlevnily.

Teplárenství prochází velkými změnami. Jakou roli přitom mohou sehrát kogenerační jednotky?

Velmi zásadní. Mohou pomoci nejenom při transformaci teplárenství, ale i při změnách české energetiky vůbec. Dnes se ve velkém řeší, že je potřeba nějakým způsobem nahradit uhelné zdroje jak v elektroenergetice, tak v teplárenství. Primárně se teď mluví o plynu s tím, že může být nejrychlejší a nejefektivnější náhradou. Jenže ty velké turbíny většinou nevyužívají teplo, případně ho dodají jenom do nejbližšího okolí. Zatímco kogenerační jednotky mohou udělat jakési přemostění mezi teplárenstvím a elektroenergetikou tím, že nabízejí možnost teplárnám stát se výrobci elektrické energie a výrazně tím přispět k nahrazení uhelných zdrojů.

Mají teplárny v Česku zájem o tuto technologii?

Ano, čím dál víc. V poslední době se transformace teplárenství hodně řídí podporami, byl to například program HEAT v rámci modernizačního fondu, což odstartovalo první vlnu větších projektů. Teď začíná druhá větší vlna s tím, jak se začaly vypisovat aukce na tzv. velký KVET. Vypadá to, že kogenerace zažívá renesanci v teplárenství a že ji čekají nejlepší časy. Už začínáme evidovat významný nárůst větších projektů. Uvádí se, že až do 50 megawatt je pořád výhodnější instalovat kogenerační jednotky, přičemž se to dá poskládat z jednotlivých strojů do bloku. Od 50 MW nahoru pak nastupují turbíny.

Odrazí se pak instalace kogeneračních jednotek i na cenách tepla? Může to být pro spotřebitele výhodnější?

To je jeden z velkých přínosů kogeneračních jednotek – pomáhají udržet stabilní ceny tepla. Pokud máte běžný plynový kotel a cena plynu stoupne o 100 procent, pak se vám o 100 procent zvýší také cena tepla. Ale u kogenerační jednotky je to jiné. Když cena plynu stoupne, stoupne i cena elektřiny, kterou jednotka vyrábí, protože cena plynu se váže k ceně elektřiny. Teplárna tak může z vyšších příjmů za elektřinu část použít na to, aby nezvyšovala tolik cenu tepla.

Díky tomu jsou teplárny s kogenerací mnohem méně citlivé na růst cen zemního plynu – běžné plynové kotle jsou až třikrát náchylnější ke zdražení. A čím více budou teplárny používat kogenerační jednotky, elektrokotle nebo tepelná čerpadla, tím více si vydělají na trhu s elektřinou. A díky těmto výnosům budou moci držet ceny tepla pro lidi stabilnější. To je podle mě velká výhoda, o které se zatím moc nemluví.

Václav Klein, CEO Gentec CHP

Jaká je životnost těch jednotek, kolik let vydrží?

Měří se to v motohodinách, ale když se to přepočítá, tak je to přibližně 15 až 20 let. Pak se mění spíše proto, že začínají být zastaralé a je vhodnější je vyměnit za modernější, efektivnější nebo účinnější.

V naší firmě investujeme hodně peněz také do inovací. Kogenerační jednotky vynikají obrovskou výkonovou flexibilitou. Naše jednotky umí najet do plného výkonu od zapnutí už za pět minut. A díky tomu jsou skvělým nástrojem pro zapojování do služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS. To je právě ta flexibilita provozu, kterou dnešní energetika potřebuje.

Václav Klein * vystudoval Ekonomicko-správní fakultu na MUNI v Brně * zakladatel skupiny AKURAT GROUP, pod kterou spadají společnosti GENTEC CHP, Multicont Containers, aggregaat * Od roku 2012 se věnuje budování společnosti se sídlem v Brně *člen vedení COGEN Czech * Ve volném čase rád surfuje a čte, zejména historickou faktografii, jeho oblíbencem je Winston Churchill

Dříve kogenerační jednotky běžely pořád, dnes už to tak není. Teplárny je sice mohou provozovat nonstop, ale pokud chtějí využít současné možnosti na trhu, budou je provozovat flexibilně. Znamená to, že je zapnou hlavně tehdy, kdy je elektřina nejdražší. Nemá totiž smysl vyrábět elektřinu v době, kdy je jí na trhu dostatek třeba díky slunečním elektrárnám.

Teplárenská křivka, která uvádí odběr množství tepla v čase, se kryje téměř dokonale s cenovou křivkou elektrické energie na denním trhu. Ráno jdou ceny elektřiny nahoru a zrovna v tu chvíli, ve stejných hodinách jde nahoru i spotřeba tepla.

Úplně ideální by bylo, kdyby všechny teplárny v Česku ráno nastartovaly kogenerační jednotky a to samé by udělaly i večer. Tím by pomohly stlačit cenu trošku níž. O špičkách by to pomohlo elektroenergetice a zároveň by ony získaly peníze, kterými by dotovaly teplo. Díky tomu by mohly nabídnout stabilní ceny nebo je dokonce i zlevnit.

Vnímají to stejně i teplárníci, kteří se v souvislosti se změnami soustřeďují především na plyn?

Plyn je klíčový zdroj pro transformaci energetiky. Už několik let se spíš snažíme vysvětlovat, jak kogeneraci provozovat v moderní energetice, a myslím, že jsme v tom byli trochu napřed. Poprvé jsme o tom mluvili už před čtyřmi lety.

Dnes většina tepláren ještě pořád provozuje kogenerační jednotky bez důrazu na flexibilitu. Ale už se objevují první projekty, které počítají s tím, že budou fungovat flexibilně – tedy chytře reagovat na situaci na trhu. To je dobrá zpráva. Teplárny si začínají uvědomovat, že pokud budou vyrábět více elektřiny a aktivněji ji prodávat, pomůže jim to udržet nebo dokonce snížit ceny tepla.

Každá teplárna si může postavit svoji malou elektrárnu v podobě kogenerační jednotky, když se budou ty uhelné zavírat. Bylo by skvělé, kdyby se té příležitosti teplárny chopily.

Rozmach kogeneračních jednotek byl do roku 2014 a pak se investice přesouvaly spíše do obnovitelných zdrojů. Nyní se ale spousta investorů vrací k plynu, což znamená buď turbíny nebo kogenerační jednotky. Jsem si jistý, že kogeneraci čeká nejlepších 15 let. Vidíme, že to roste všude. Navyšuje se nám poptávka jak v Americe, tak v Evropě, ale i v Asii, kde chceme nově působit.

Opravdu věřím, že kogenerační jednotky jsou nejefektivnější způsob, jak nahradit uhelné elektrárny nebo výrobu elektřiny z uhlí. A nakonec to nemusí znamenat to, že lidem podraží energie. Spíš naopak.

Jaký je technický vývoj kogeneračních jednotek co do rozměrů a kapacity?

Zvětšuje se poptávaný výkon. Dříve měla teplárna jednu megawattu, dneska by však spíše měla instalovat 2 MW, protože ta jedna právě jela nepřetržitě. Důležité je udat vyrobené teplo, ale když jedete jenom nárazově, tak můžete mít klidně větší zdroj, to teplo si uchováte do akumulačních nádob, protože nárazově ho vyrobíte víc, než je možné ho spotřebovat. Pak ho z těch akumulačních nádob postupně rozpouštíte v čase.

A to je právě nejefektivnější způsob skladování energie. Tam jsou minimální ztráty. Teplárny by tak vlastně mohly sloužit jako takové velké úložiště energie ve střední Evropě. V Česku máme vybudovanou rozsáhlou síť teplárenství. Všude ve světě teď uvažují, že budou budovat nějaké systémy zásobování teplem. A my už je tady máme vybudované. To je naše obrovská energetická výhoda.

Vaše firma dodává kogenerační jednotky i na Ukrajinu, kde pomáhají nahrazovat výpadky válkou poničené energetické infrastruktury. Čelíte v poslední době nějakým problémům poté, co prezident Trump v únoru potvrdil, že zruší devadesát procent smluv agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), která poskytuje pomoc po celém světě, mj. i na Ukrajině?

Tím, že Spojené státy ukončily USAID, tak vlastně uzavřely fungování největšího podporovatele Ukrajiny. Na obnově tamní energetiky měla tato agentura největší podíl. Nyní se to již snížilo a část projektů postupně přebírají jiné nadnárodní organizace anebo jednotlivé státy. Ale ten výpadek nebude úplně nahrazen.

Na Ukrajinu jsme již dodali kolem 70 kogeneračních jednotek, celkem jde o 60 MW. My ale pokračujeme dál. Minulý týden jsme zrovna uzavřeli kontrakt na dodávku kogeneračních jednotek o celkovém výkonu 12,5 megawatt. Myslíme si, že tyto dodávky budou pokračovat minimálně dva až tři roky, protože ukrajinská energetika je zdevastovaná a Ukrajina ji chce znovu vybudovat právě na kogeneraci.

Rozhodli jsme se proto do některých těchto projektů na Ukrajině investovat a teď jsme zrovna ve fázi hledání dalších partnerů. Výhledově se jedná o investicích v řádu nižších desítek milionů eur do tamního teplárenství.

Ukrajinci se ocitli v situaci, kdy musí zdevastovanou energetiku rychle a za chodu rekonstruovat. Dříve měli velkou část energetiky postavenou na uhlí. A ve spolupráci s mezinárodními expertními týmy se rozhodli, že nejvhodnější technologií pro obnovu a modernizaci energetiky pro ně v krátkém čase budou zejména kogenerační jednotky.

Česko také hledá řešení, jak v průběhu pěti let nahradit uhlí a na jaké zdroje vsadit. Kogenerační jednotky naši energetiku nespasí, ale mohly by v ní hrát významnou roli. Mohly by být klíčové pro transformaci teplárenství a energetiky jako takové, protože potenciál pro kogenerační jednotky v Česku je až 1,5 gigawatt, což je poměrně hodně. To jsou dvě menší odstavené uhelné elektrárny.

Vaše jednotky jste začali vyvážet v loňském roce i do Spojených států, nicméně řada evropských exportérů znejistěla kvůli plánům USA zavést cla. Máte stále zájem o tamní trh?

Investovali jsme hodně času a energie do toho, abychom úspěšně splnili všechny certifikace našich produktů ve Spojených státech amerických. Trvalo nám to přes dva roky. A vlastně po tom, co se nám úspěšně podařilo získat veškerá povolení v loňském roce, tak jsme tam realizovali několik projektů, spíše menších. Ve chvíli, kdy nám začaly chodit první větší zakázky, tak do toho bohužel vstoupila Trumpova cla. Jak se to bude dál vyvíjet, v tuto chvíli netušíme. Vyčkáváme a připravujeme se na nejrůznější varianty. Trh USA je pro nás ale dlouhodobě významný a máme o něj zájem. Nyní platí, že máme veškerou výrobu v České republice a naše zahraniční expanze se opírá především o evropské země.